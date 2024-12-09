Политика

Наталья Федорова о предложении преобразовать Псковский район в муниципальный округ

Публичные слушания по муниципальной реформе в Псковском районе пройдут с конца декабря до середины января. Как действующие власти оценивают перспективы принятия реформы? Какие плюсы это принесет жителям небольших деревень? На эти и другие вопросы ответила глава Псковского района Наталья Федорова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

- Наталья Анатольевна, скажите, пожалуйста, насколько актуальна данная реформа именно для Псковского района?

- Я думаю, что в настоящее время она актуальна будет для многих районов, для Псковского района в том числе. Все дело в том, что у нас 10 волостей, которые абсолютно разные по территории, по численности населения и, соответственно, по бюджету. В целом население района - это более 44 тысяч человек, достаточно хорошая цифра, но расселение неравномерное. Каждый человек хочет получать равные условия, равные услуги, проживая на территории. Я думаю, что объединение в округ принесет много положительных изменений именно для развития территории всего района.

- А каких именно ждете изменений? В чем будут плюсы?

- Во-первых, это возможность более эффективно использовать общий бюджет, поскольку закупочные процедуры это позволяют. Особенно это касается каких-то крупных проектов по дорожной деятельности, потому что кооперация всегда приносит экономию и позволяет сделать гораздо больше. Во-вторых, реализация проектов в малых населенных пунктах, которым не хватало численности до тысячи человек, например, чтобы по «Формированию комфортной городской среды» делать проекты. Например, это Торошино, Кирово, Карамышево. Мы все эти годы ничего там не могли сделать именно по этой программе.

- Именно из-за численности населения?

- Именно из-за численности. Знаете, вообще много плюсов. Это возможность участия в инициативном бюджетировании небольших наших волостей, которые сейчас испытывают недостаток средств. Там, где по программе требуется софинансирование, например. Это очень важно. Даже взять ту же борьбу с борщевиком. Очень много таких вопросов, их можно перечислять долго. Я так, укрупнённо коснулась. Поэтому, конечно, польза есть. Мы взвешиваем все решения, и сейчас это только первый шаг. Поступила инициатива и, естественно, все уровни рассматривают проведение публичных слушаний по этому вопросу.

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- Как думаете, как отреагирует население на подобные изменения?

- Самое главное, на мой взгляд, это грамотно разъяснить людям, чтобы они не переживали и чтобы переходный этап не сказался именно на населении. Люди не должны почувствовать никаких изменений. Они должны быть только в положительную сторону.

Беседовал Андрей Николаев