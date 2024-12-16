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Политика

Дмитрий Быстров: Муниципальная реформа неизбежна, за ней наше будущее

17.12.2024 13:30|ПсковКомментариев: 0

Островский район вскоре может стать муниципальным образованием «Островский муниципальный округ». Об этом в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил глава района Дмитрий Быстров. Предложение провести муниципальную реформу выдвинуто Собранием депутатов сельского поселения «Бережанская волость», оно получило поддержку со стороны руководства района.

«Решение принято. Я уже говорил об этом на заседании Ассоциации («Совет муниципальных образований Псковской области» - ред.), где присутствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель областного Собрания Александр Котов. Муниципальная реформа неизбежна, и за ней наше будущее. Официально мы сможем объявить о преобразовании после того, как соответствующие решения примут наши волости и городское поселение. Процесс уже запущен», - заявил Дмитрий Быстров.

На прошлой неделе Дмитрий Быстров присутствовал на сессии городского поселения, где обсуждались юридические аспекты преобразования. Он подчеркнул важность соблюдения всех процедур.

«Не стоит бежать впереди паровоза. Юридические и процессуальные решения будут приняты своевременно. Встречи с главами волостей прошли конструктивно, ни у кого не возникло серьезных возражений. Все вопросы, которые возникали, были мною разъяснены, поскольку мы уже глубоко погружены в эту тему. И можно сказать, что и в Островском районе окружная модель будет реализована», - заключил глава района.

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Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в прошлом году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах. 

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По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов Быстров Дмитрий Михайлович глава Островского района
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Теги: #муниципальная реформа
Источник: Псковская Лента Новостей
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