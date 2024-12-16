Политика

Муниципальная реформа показала свою эффективность – Михаил Ведерников

Муниципальная реформа показала свою эффективность. Такое мнение высказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, подводя итоги года в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102.6 FM).

«Муниципальная реформа показала свою эффективность. Управляемость, эффективность повысилась в разы. Более того, пять муниципалитетов по целому ряду показателей (у нас есть своя шкала оценок) до реформы были в аутсайдерах. А в этом году они вошли в десятку лидеров. Это тоже, наверное, не случайность. Ни один, ни два — пять. Поэтому работа округов более эффективная. Команды в большинстве своем остались в том же виде. Но опять же, при условии, что у главы округа теперь есть опция: если бывший глава поселения совсем не хочет ничего делать, можно убедительно предложить ему какое-то другое место работы», – сказал Михаил Ведерников.

Он уточнил, что главы поселений в новом статусе также находятся на территориях, также доступны для местных жителей.

«В местах, где нет личных интересов и амбиций, поверьте, реформа не вызывает никакого напряжения», – добавил глава региона.

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«Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект радио «ПЛН FM», в котором известные политики, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные лидеры, деятели культуры и представители других сфер подводят итоги уходящего года.