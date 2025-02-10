Политика

Игорь Сопов провел в Пскове лекцию об агитации и мифах о выборах

В учебном центре «Электориум» в Пскове состоялась лекция председателя облизбиркома Игоря Сопова для молодежи на тему: «Выборы: Информация, агитация и информационные мифы», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Фотографии: пресс-служба Избирательной комиссии Псковской области

«Информирование и предвыборная агитация — это разные виды деятельности, осуществляемые в период избирательной кампании, поэтому требования к их содержанию имеют отличия. Эти тонкости и разбирали на встрече с молодыми людьми на примерах материалов избирательной комиссии, политических партий», - рассказали в облизбиркоме.

Также во время лекции рассказали об информационной работе избирательных комиссий, в том числе проекте ИнформУИК об адресном информировании граждан о предстоящих выборах.

«Приоритет избирательной комиссии — это информирование населения, и для этого у нас есть множество информационных ресурсов. Важно донести все необходимые данные непосредственно до избирателя», — отметил Игорь Сопов.