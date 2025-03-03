Политика

18 регионов не хотят отказываться от двух уровней местного самоуправления

Пока 18 регионов не планируют переходить на одноуровневую модель местного самоуправления (МСУ), сообщили в комитете Госдумы по госстроительству. Новый проект закона об МСУ в третьем чтении примут на пленарном заседании 5 марта, после чего 14 марта его может рассмотреть Совет Федерации. Теперь проект закона разрешает регионам оставлять двухуровневую модель МСУ, при которой сельские и городские поселения продолжат существовать.

Планируют, по данным комитета, оставить только двухуровневую модель МСУ Татарстан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Алтай, Башкирия, Калмыкия, Крым, Мордовия, Якутия, Чечня, Воронежская, Липецкая, Ростовская, Саратовская, Свердловская и Челябинская области, а также Ненецкий автономный округ. Саратовскую область в Госдуме представляет спикер Вячеслав Володин, который предложил сохранить возможность двухуровневой модели, а Свердловскую – глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников, который внес законопроект об МСУ, в исходной версии предполагавший обязательный переход на одноуровневую модель.

Уже 20 регионов перешли полностью на одноуровневую модель. Это ДНР, ЛНР, Удмуртия, Чувашия, Пермский и Ставропольский края, Запорожская, Калининградская, Курганская, Магаданская, Московская, Нижегородская, Сахалинская, Смоленская, Тамбовская и Херсонская области, Ямало-Ненецкий автономный округ (АО). К этой же категории в комитете отнесли города федерального значения, где, впрочем, действует своя система МСУ – Москву, Санкт-Петербург и Севастополь.

Еще 26 регионов после принятия нового закона планируют перейти полностью на одноуровневую модель. Это Ингушетия, Тува, Хакасия, Северная Осетия, Забайкальский, Камчатский и Приморский края, Амурская, Архангельская, Астраханская, Владимирская, Вологодская, Кемеровская, Мурманская, Новгородская, Омская, Оренбургская, Пензенская, Псковская, Рязанская, Тверская, Тюменская, Ярославская области, Еврейская автономная область, Ханты-Мансийская АО и Чукотский АО.

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И 25 регионов планируют лишь частично перейти на одноуровневую модель, а частично оставить двухуровневую. Это Бурятия, Дагестан, Карелия, Коми, Марий Эл, Алтайский, Краснодарский, Красноярский и Хабаровский края, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Калужская, Кировская, Костромская, Курская, Ленинградская, Новосибирская, Орловская, Самарская, Томская, Тульская и Ульяновская области, пишут «Ведомости».

C января 2022 г. общее количество муниципальных образований сократилось на 17,1% – с 20 846 до 17 275, муниципальных районов – на 16,4% с 1531 до 1280, городских поселений – на 16,7% с 1298 до 1084, сельских поседений – на 13% с 15 549 до 13 524, говорится в статистике, предоставленной комитетом. Количество же муниципальных округов за это время выросло в три раза – со 193 до 536.

Проект нового закона об МСУ был внесен в Госдуму 16 декабря 2021 г. Крашенинниковым и его коллегой сенатором Андреем Клишасом. Среди главных новаций законопроекта был обязательный переход от двухуровневой системы МСУ к одноуровневой, а также изменение полномочий между регионами и муниципалитетами. Принятие закона должно было завершить реформу, заложенную конституционными изменениями 2020 г. Тогда в Основном законе закрепили понятие «единая система публичной власти».

Осенью 2024 г. к рассмотрению законопроекта вернулись вновь. Второе чтение законопроекта должно было состояться 12 декабря. Однако накануне заседания Володин заявил о необходимости доработать законопроект. В частности, он призвал прислушаться к позиции регионов, в том числе Татарстана, и сохранить возможность регионам выбирать одноуровневую или двухуровневую модель МСУ. В итоге такие поправки были одобрены комитетом по госстроительству в феврале. Второе чтение законопроекта состоялось 26 февраля.

Напомним, ранее в Пскове изменилась система управления муниципалитетом - на смену двуглавой модели (с главой Пскова-председателем гордумы и главой администрации города) пришло фактическое единоначалие. Модель, при которой два человека совмещали три должности, просуществовала здесь почти полтора десятилетия - в таких условиях работали главы города Иван Цецерский (2009-2019) и Елена Полонская (2019-2022).

Процесс изменения системы управления областным центром в начале 2022 года инициировал губернатор Михаил Ведерников, предложивший, «чтобы приставка "глава города" переместилась от председателя городской Думы в сторону главы администрации». Таким образом, в городе появился полноценный глава, им стал Борис Елкин.

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Двуглавая модель управления до настоящего времени сохраняется, в частности, в южной столице Псковской области - Великих Луках. Главой Великих Лук является Николай Козловский, городскую администрацию возглавляет Андрей Беляев.

На осенней сессии Псковского областного Собрания в 2024 году единообразный способ избрания глав городских округов по конкурсу был определён в законодательстве Псковской области.