Политика

Игорь Сопов: Закон обязывает нас предупреждать партии об ошибках в выборных документах

Закон обязывает облизбирком предупреждать политические партии об ошибках в выборных документах. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Главные сложности у политических партий всегда возникают при подготовке и подаче документов для участия в выборном процессе. Здесь встречаются банальные опечатки и ошибки, на которые мы обращаем внимание. Иногда документы подготавливают не в соответствии с рекомендациями ЦИК РФ. Закон сейчас все более лоялен к кандидатам и партиям. Он обязывает нас предупреждать политические партии о найденных ошибках, чтобы они имели возможности внести правки. Мы работаем именно в таком режиме», — сказал Игорь Сопов.

Несмотря на то, что из года в год основной перечень документов остается неизменным, партии все еще нередко забывают предоставить необходимые документы или совершают в них ошибки, уточнил гость студии.

«То конференцию не провели, то еще что-то. И сами кандидаты нередко скрывают о себе какие-то данные или указывают недостоверные сведения. Постоянно приходится напоминать кандидатам, что данные о доходах, образовании и остальные мы в обязательном порядке проверяем в тех федеральных службах, которые ведут реестр. Если у кандидатов есть проблемы, они станут нам известны», – заключил Игорь Сопов.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области уточнил, что в случае сокрытия данных о доходах на стенде кандидата может появится информация, что в процессе подачи документов он предоставил недостоверные сведения.