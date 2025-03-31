Политика

Игорь Сопов: Исключив кандидатов от «Яблока» на муниципальных выборах в 2023 году, ТИК выполняли решения судов

Исключив кандидатов от партии «Яблоко» на муниципальных выборах в 2023 году, территориальные избирательные комиссии выполняли решения судов. Об этом рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В решении Конституционного суда по поводу полномочий на подписание документов у руководителя регионального отделения политической партии "Яблоко" нет упоминания Избирательной комиссии Псковской области. Выборы в 2023 году проходили в муниципалитетах. Муниципальных кампаний было семь. Самое важно, что сказано в решении суда, где упоминаются территориальные избирательные комиссии: постановления территориальных избирательных комиссий Печорского, Пыталовского, Стругокрасненского, Красногородского, Опочецкого районов от 5 августа, а также Локнянского и Новоржевского районов от 7 августа о регистрации единых списков кандидатов от партии "Яблоко" были обжалованы в районных судах Псковской области избирательными объединениями, чьи списки кандидатов также были зарегистрированы в связи с выборами в Собрания депутатов. Итог решения Конституционного суда – он признал, что политические партии неверно подали иски и суды приняли неверное решение. Все комиссии зарегистрировали партию "Яблоко", а потом по решению судов отменили решение. Мы выполняли решения судов», — сказал Игорь Сопов.

Напомним Конституционный суд РФ 18 марта подтвердил наличие у руководителя регионального отделения политической партии «Яблоко» Артура Гайдука полномочий на подписание документов для регистрации выдвинутого списка кандидатов на выборах 2023 года. Таким образом завершился почти двухгодичный спор.