Политика

У Дональда Трампа слишком упрощенное понимание украинского конфликта — Валерий Гарбузов

У президента США Дональда Трампа слишком упрощенное понимание украинского конфликта. Такое мнение член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Валерий Гарбузов высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Вы знаете, переговоры частенько ведутся не для того, чтобы добиться каких-то соглашений и договоров, а очень часто ради того, чтобы прозондировать позиции сторон. Даже просто для того, чтобы вести переговоры, чтобы создать иллюзию какой-то нормализации отношений. Мне кажется, что нынешняя стадия такая. Я, например, не ожидаю, что усилия Трампа, все эти переговоры приведут к разрешению украинского кризиса. Цель состоит в том, чтобы военные действия прекратились, чтобы Украина жила, чтобы не гибли люди ни с украинской, ни с российской стороны. Достигнет ли этой цели Трамп, который обещал за один день установить мир, потом за полгода решить эту проблему? Я что-то я сомневаюсь. У Трампа слишком упрощенное представление и о начале этого кризиса, и о развитии, и об ответственности сторон», – сказал Валерий Гарбузов.

Смотрите также Трамп заявил, что считает своей целью прекращение войн в мире

Он уточнил, что Дональд Трамп постоянно «делает пасы» в сторону России и ругает администрацию прошлого президента Байдена, говоря о том, что при его власти ситуация сложилась бы иначе.

«Я думаю, что был бы еще больший хаос, чем при Байдене. Трамп говорит, что великий переговорщик, но вот мы видим, насколько это правда», — добавил Валерий Гарбузов.