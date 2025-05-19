Политика

III Форум территориальных избирательных комиссий открылся в Пскове

III Форум территориальных избирательных комиссий открылся в Пскове 22 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул, что это уникальное событие, которое проходит только в нашем регионе, и география форума постоянно расширяется. В этом году участвуют 22 региона.

«В этом году основной темой станет внедрение цифровых технологий и даже искусственного интеллекта. Цифровизация — одно из основных направлений работы и Центральной избирательной комиссии, и региональных комиссий», — сказал Михаил Ведерников.

Он напомнил, что Псковская область была в числе пилотных регионов по внедрению системы дистанционного электронного голосования.

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова поприветствовала участников форума и поблагодарила их за проявленный интерес.

«Хочу поблагодарить Игоря Александровича (Сопова, главу облизбиркома - ред.), Михаила Юрьевича за этот оригинальный формат встречи, который становится все более популярным. Я очень рада видеть своих коллег из других регионов. У нас постоянно идет обмен опытом на уровне регионов, все чаще к нам присоединяется Беларусь. Территориальная избирательная комиссия — это золотая середина, важнейшее звено, от которого очень многое зависит. За эти годы нам удалось очень многого достигнуть, наша система стала очень устойчивой, она выдержала все провокации и нападки», — сказала Элла Памфилова.

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В рамках форума 22 мая обсудят такие темы, как оценки предэлекторальной ситуации и инструменты изучения, искусственный интеллект для избирательной системы и многие другие.

22-23 мая в Пскове проходит III Форум территориальных избирательных комиссий. Это ежегодное мероприятие для сотрудников избирательной системы, которое собирает лучшие практики территориальных избирательных комиссий страны.