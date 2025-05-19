Политика

Элла Памфилова: Цифровизация — важный фактор устойчивости избирательной системы

Цифровизация — важный фактор устойчивости избирательной системы, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова в рамках III Форума территориальных избирательных комиссий в Пскове 22 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Очень важный фактор устойчивости избирательной системы – цифровизация. Это не самоцель, это необходимое средство для комфорта и доверия нашего избирателя. В последние годы доверие неизменно растет. Все эти процессы — цифровизация, использование искусственного интеллекта — это средства для того, чтобы идти в ногу со временем. Мы вели президентскую кампанию, посмотрели, что удалось, что не удалось, хотя вообще-то даже самые отъявленные наши враги признали результаты этих выборов. Выборы были блестящие, они получили международное признание», — сказала Элла Памфилова.

Она отметила, что на этих выборах были беспрецедентные атаки, резко отличающиеся от традиционных форм дискредитации.

«Не надо недооценивать наших врагов. Враг наш умен, хитер, циничен, и у него нет никаких нравственных, моральных принципов. Для нас важно, что это можно или нельзя, исходя из нашей системы ценностей. Враг это прекрасно понимал, знал. Но явка была высокая, у нас был уникальный контакт со СМИ и нашими избирателями, которые поверили, которые почувствовали, что их голос важен», — добавила Элла Памфилова.

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22–23 мая в Пскове проходит III Форум территориальных избирательных комиссий. Это ежегодное мероприятие для сотрудников избирательной системы, которое собирает лучшие практики территориальных избирательных комиссий страны.