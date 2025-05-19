Элла Памфилова: Цифровизация — важный фактор устойчивости избирательной системы

Цифровизация — важный фактор устойчивости избирательной системы, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова в рамках III Форума территориальных избирательных комиссий в Пскове 22 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Она отметила, что на этих выборах были беспрецедентные атаки, резко отличающиеся от традиционных форм дискредитации.
«Не надо недооценивать наших врагов. Враг наш умен, хитер, циничен, и у него нет никаких нравственных, моральных принципов. Для нас важно, что это можно или нельзя, исходя из нашей системы ценностей. Враг это прекрасно понимал, знал. Но явка была высокая, у нас был уникальный контакт со СМИ и нашими избирателями, которые поверили, которые почувствовали, что их голос важен», — добавила Элла Памфилова.
22–23 мая в Пскове проходит III Форум территориальных избирательных комиссий. Это ежегодное мероприятие для сотрудников избирательной системы, которое собирает лучшие практики территориальных избирательных комиссий страны.