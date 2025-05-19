Политика

«Дневной дозор»: Нужно ли ограничить информацию о кандидатах в публичном доступе?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли ограничить информацию о кандидатах в публичном доступе?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Как показывают опросы общественного мнения, зачастую избиратели не знают тех, кого выбирают. Особенно это касается кандидатов, которые идут на выборы по партийным спискам. Кто проходит во власть под партийными брендами, какой у них бэкграунд... Представления избирателей на этот счет минимальны. Дело в том, что люди выбирают название партии и не всегда вникают, кто конкретно идет по партийным спискам. А потом наши граждане разводят руками и недоумевают, узнав, кто на самом деле представляет их права и интересы в депутатском корпусе.

Начиная с 90-х годов, благодаря покупке мест в партийных списках во власть пробилось много людей, связанных с криминалом, что привело к усилению влияния криминальных структур и укреплению их связи с властью. Неудивительно, что на определенном этапе развития российского избирательного законодательства было принято решение максимально опубличить информацию о кандидатах, в том числе и о фактах судимости. На протяжении многих лет в средствах массовой информации и на информационных стендах избирательных участков в обязательном порядке размещается биография кандидатов, сведения о доходах и имуществе, факты предоставления недостоверных сведений (если они были установлены), а также информация о судимости.

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Понятно, что люди, которые идут на выборы, не хотят афишировать свои зарплаты, коттеджи и личный автопарк, а впрочем, как и хвастаться судимостью. Но такова уж буква закона — избиратель должен всё знать о прошлом кандидатов, чтобы сделать верный выбор. Однако, как выяснилось, в настоящее время в Госдуме рассматриваются разные варианты, чтобы вновь ограничить размещение в открытом доступе информации о кандидатах, к которой, в частности, относятся сведения о доходах, имуществе и о судимости. Для чего это делается? Надо ли ужимать сведения о кандидатах? Ведь не всегда во власть идут люди с чистой биографией и достоверными сведениями. Показательный в этом плане пример — коммунист Александр Баев, который так хотел стать губернатором, что в 2023 году предоставил в избирком фальшивый диплом.

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Должна ли информация о кандидатах публиковаться в СМИ и на стендах УИКов в полном объеме? Или ее действительно надо ужать до самого основного? Что на этот счет думают псковские эксперты? Нравится ли представителям разных партий, избранных депутатами, что каждый раз перед выборами подробности их биографии, в том числе и пикантные, предаются огласке? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Раз информацию о кандидатах хотят ограничить, значит, кто-то что-то хочет скрыть, считает лидер псковских эсеров, депутат регионального парламента Олег Брячак. Его мнение по поводу такой инициативы однозначно — информация о людях, которые потом будут представлять интересы избирателей, должна быть максимально полной и открытой как в Интернете, так и на информационных стендах на избирательных участках. И кандидатам не надо этого стесняться. А стеснительным депутат посоветовал не соваться в политику.

«Сведения о кандидате, представленные на информационном стенде, должны быть максимально подробными, чтобы избиратель мог сделать осознанный выбор, имея как можно более полное представление об этом человеке. Это однозначно. А вот то, что в настоящее время в Государственной Думе партия большинства пытается ограничить доступ к этой информации, на мой взгляд, может свидетельствовать только о том, что кто-то пытается что-то скрыть. Возможно, проблема заключается в том, что кандидатов с безупречной репутацией и без каких-либо проблем в биографии не хватает. Или есть другие причины. Но я повторю свою мысль: в открытом доступе должно быть как можно больше информации о кандидате в депутаты, о человеке, который будет представлять интересы избирателей. Я настолько к этому всему уже привык. Ничего не скрываю и ничего не стесняюсь, будучи в политике уже достаточно большое количество времени. Если же человек стесняется и не желает делиться информацией, то ему не стоит идти в политику. Лучше оставаться дома и не раскрывать о себе никаких сведений. Политик — человек публичный. И даже если в его биографии есть моменты, которые могут вызвать сомнения у избирателей, он не должен скрывать их. Ведь жизнь есть жизнь, мы на протяжении жизни сталкиваемся с разными проблемами, факторами, которые отражаются на нашей биографии, и они не всегда положительные. Этого не надо стесняться, об этом надо говорить и ничего не надо скрывать».

Инициативе ограничить размещение информации о кандидатах в открытом доступе можно найти только одно логическое объяснение. Да и то, если говорить только об информационных стендах на избирательных участках, отмечает координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков. Скорее всего, инициаторы руководствовались соображениями экономии типографских расходов, которые идут на печать многочисленной информации на стендах избирательных участков. Сам же лидер псковских либерал-демократов, как и многие другие наши собеседники, считает, что информацию о кандидатах урезать нельзя, но готов смириться, если Госдума все-таки примет положительное решение.

«Я, наоборот, приветствую, когда на избирательном участке находится полностью информация о кандидате. Ведь ни для кого не секрет, что большая часть избирателей уже окончательно определяется со своим выбором, придя на избирательный участок. Удалив эти сведения и преобразовав их исключительно в цифровой формат, я не уверен, что это существенно облегчит задачу выбора для наших избирателей. К сожалению, не все избиратели имеют доступ к Интернету и могут найти нужные сведения о кандидате на соответствующих сайтах. Но тем не менее, если изменения будут приняты, мы к ним готовы, будем с ними считаться».

«Мне нечего стыдиться - пусть стыдятся те, кому есть, что скрывать», - подчеркивает председатель псковского «Яблока», депутат областного Собрания Артур Гайдук. Он против того, чтобы сокращать объемы публикуемой информации о кандидатах.

«Давайте задумаемся, зачем это было нужно — дать людям возможность увидеть, кого они выбирают. Тот, кто это делает, стремится скрыть того, кого должны выбрать люди. Несомненно, сведения должны в полном объеме публиковаться. У кого-то на стендах мало информации, у кого-то — больше. Каждый пишет то, что считает нужным. Никто не заставляет заполнять стенды, но и не запрещает. Подробности моей жизни уже давно предались огласке, там особенно за это время ничего не поменялось. Так что мне уже терять нечего. Всё, что было, и так уже известно. Мне стыдиться нечего».

Между тем руководитель фракции «Новые люди» в областном Собрании Андрей Маковский оправдывает взятый курс на уменьшение информации о кандидатах в открытом доступе. Открытость выборов и право избирателей на информацию — это, конечно, хорошо, но времена сейчас такие, что некоторая информация, оказавшаяся в публичном пространстве, может выйти для кандидатов боком.

«Информация о кандидатах носит обобщенный характер: образование, доход, недвижимость. С одной стороны, это правильно, то есть у тебя должна быть открытость перед людьми: сколько ты зарабатываешь, где ты живешь, на чем ты ездишь. С другой стороны, это может и подвергать и тебя, и семью определенной опасности. Сейчас речь идет больше о спекуляциях. Мы находимся в определенной геополитической ситуации. И, допустим, подобная информация на приграничных территориях, субъектах Российской Федерации может для людей создавать определенные риски. Эта тенденция связана с текущим временем. В целом при публичном распространении информации нужно учитывать политическую ситуацию».

Против того, чтобы сокращать объемы публикуемой информации о кандидатах, первый секретарь обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко. По его мнению, это инициатива, выдвинутая в угоду правящей партии (причем далеко не единственная). Избирателю должна быть предоставлена полная информация об участниках выборов, отмечает коммунист. Даже если она не характеризует его с положительной стороны.

«Это не грязное белье, это сведения о кандидате. Избиратель должен знать своего кандидата, за кого он голосует. Если у тебя грязное белье, то зачем ты идешь на выборы? Я считаю, что избиратели должны всё знать о доходах и о судимости. У нас вносят изменения в выборное законодательство в угоду правящей партии, чтобы меньше народу знало, что есть установка проголосовать за конкретного человека. Фамилию называют, и всё: пошло-поехало. Электронное голосование. Дистанционным хотят заменить бумажное. Слава Богу, хоть бумажные еще бюллетени оставили, а то скоро и этого лишимся. Поэтому явка снижается».

Таково мнение лидеров партий, представляющих в нашем регионе оппозиционные силы. Также мы решили узнать, как к этому относятся политтехнологи, политологи и политические обозреватели. Политтехнолог с большим стажем, руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков двояко относится к идее ограничить размещение в открытом доступе информации о кандидатах. С одной стороны, по его мнению, у этого предложения есть разумное объяснение (иноагенты не дремлют), а с другой — оно не соответствует принципу открытости выборов. Если бы всё зависело от него (Ильи Стрелкова), он оставил бы всё так, как есть.

«Это связано с нашей общей политической ситуацией и со специальной военной операцией. Лишний раз, чтобы иноагенты, которые у нас еще есть, остались и работают против нашего Российского государства, не могли использовать это в своих корыстных целях. С другой стороны, лишний раз ущемлять нашу избирательную информацию тоже нехороший вариант, потому что речь идет про открытость выборов, про откровенность, про объективность, и в том плане, что мы должны знать всё о нашем кандидате, который будет представлять наших избирателей в муниципальном образовании. В этой ситуации есть два аспекта. Первый связан с деятельностью иностранных агентов, а второй — с необходимостью информирования избирателей о кандидатах. Я всё же считаю, что избирателям важно знать, за кого они голосуют».

Мнение политического обозревателя, главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко по поводу темы нашей программы однозначно: публиковать всю информацию о кандидатах на любых выборах в полном объеме важно и необходимо, и какие-либо ограничения абсолютно не нужны — избиратели должны знать правду о тех, кто претендует на их доверие и голоса. Но проблема в том, что политику у нас стараются сделать всё более закрытой и непубличной. И это, по мнению Александра Савенко, плохая тенденция.

«Мое мнение однозначно: публиковать всю информацию о кандидатах на любых выборах в полном объеме важно и необходимо. Какие-то ограничения абсолютно не нужны — избиратели должны знать правду о тех, кто претендует на их доверие и голоса. Но проблема в том, что политику у нас стараются сделать всё более закрытой и непубличной. В свое время, как в западных странах, сделали открытой информацию о доходах и имуществе чиновников, депутатов и прочих — однако потом закрыли, когда-то решили давать избирателю максимум информации о кандидатах — теперь говорят: нет, не надо. Хотя, казалось бы, практика показывает, что нередки случаи, когда на выборы идут люди с сомнительным, порой даже криминальным прошлым. Пытаются что-то скрыть, ввести в заблуждение. У нас в области тоже много чего в этом смысле можно вспомнить. Из последнего — история с фальшивым дипломом коммуниста Баева на губернаторских выборах. В целом очень плохо, что у нас чуть ли не всё пытаются ограничить и скрыть от людей. Ну вот буквально что угодно хотят засекретить — будь то информация о кандидатах, данные об истинном демографическом положении в стране или, скажем, сведения о доходах и имуществе чиновников и депутатов. Кстати, раньше эта информация о доходах публиковалась, и на сайте ПЛН на основе этих находящихся в открытом доступе данных ежегодно составлялся рейтинг ста миллионеров. А теперь вся эта информация закрыта властью — и о доходах чиновников мы можем только догадываться, судить по каким-то косвенным признакам и в сравнении. Ну, например: если экс-ректор Псковского госуниверситета, ныне фигурантка двух уголовных дел Наталья Ильина получала полмиллиона в месяц, то, наверное, и зарплаты топ-чиновников и прочих управленцев на бюджетном содержании сопоставимы с этим. Уверен, что люди должны знать эту информацию и сами делать выводы: заслуживают ли они таких денег, по средствам ли живут, достойны ли доверия и т. д. Опасаюсь, что если в Госдуме решат ограничить размещение в открытом доступе информации о кандидатах, к которой, в частности, относятся сведения о доходах, имуществе и о судимости, нам придется разве что гадать в этом смысле и об участниках выборов. А это неправильно, так быть не должно».

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Вся информация о кандидатах как была, так и останется — просто она трансформируется в иные формы, разъяснил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Поэтому говорить о том, что ее ограничат, некорректно. Речь идет о том, чтобы сократить объемы информации, которая в бумажном виде размещается на стендах избирательных участков — избирательная система страны все больше выходит на цифровизацию и доступность.

«Материалы по каждому кандидату будут доступны на сайте, если это федеральные выборы, Центральной избирательной комиссии, а если это региональные выборы, то на сайтах информационных ресурсов избирательных комиссий субъектов Федерации. Вся информация будет там доступна и представлена нашим избирателям. Если избиратель захочет ознакомиться более подробно с биографией или с какими-то нарушениями, всё это можно будет найти легко в общем доступе. Дело в том, что публикуя зачастую информацию на плакатах, которые будут размещаться на избирательных участках, мы иногда в угоду мелкого перечисления собственности и так далее должны уменьшать и важную информацию: биографию, основные достоинства кандидата, партийность и другое, потому что не всегда хватает для этого места. Сейчас главное внимание будет приковано непосредственно к основной информации о кандидате, его биографии, а со всеми дополнительными моментами, естественно, можно будет ознакомиться на ресурсах Центральной избирательной комиссии, избирательной комиссии субъекта Федерации и на «Госуслугах».

Сложно не согласиться с мнением главного редактора ПЛН Александра Савенко, что есть определенная тенденция если не ограничивать, то скрывать информацию об участниках политического процесса. Не все избиратели сегодня полезут в Интернет, чтобы узнавать биографии кандидатов — многие привыкли определяться уже на избирательном участке. Ну и в целом, может, в этих ограничениях и не было бы ничего странного само по себе — о любом человеке многое можно найти в Интернете, но есть общая тенденция на ограничение информации. Мы как журналисты против этого. В этом плане мы солидарны с представителями псковской оппозиции, так как считаем, что политика должна быть максимально публичной, а не теневой. Граждане должны решать, а не чиновники в кулуарах власти.

Татьяна Иванова