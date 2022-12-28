Общество

100 псковских миллионеров. Сводный рейтинг за 12 лет

Уже на протяжении долгих 12 лет редакция Псковской Ленты Новостей тщательно анализирует декларации власть имущих, связанных ныне или в прошлом с регионом, и публикует внушительные доходы избранной сотни, удивляя, а порой и шокируя общественность количеством нулей после единиц. Оборотов не сбавляем. Теперь мы сделали то, о чем неоднократно просили читатели: «столкнули» на одном поле всех богачей. Поэтому традиционный ежегодный рейтинг 100 псковских миллионеров в этот раз учтёт общую задекларированную прибыль исключительно тех государственных и муниципальных служащих, депутатов всех уровней, бизнесменов, представителей силовых структур и других трудящихся, кто становился участником нашего условного клуба богатейших людей с 2011 года. В этот раз цифры без преувеличения космические.

Отметим, что все годы реализации проекта «100 псковских миллионеров» редакция регулярно сталкивалась с тем, что многие попадающие в список персоны обращались к нам - и протестовали, пугали, просили не «светить» их, не замечать высокие доходы и не включать их имена в итоговую публикацию. И это достаточно странно - ведь есть норма закона, раз чиновники и депутаты должны отчитываться - то будьте любезны. Чего тут скрывать?

Благодаря новому критерию формирования рейтинга, в нем представлены знаменитости, не входившие в список ста многие годы, но оставившие след в федеральной и региональной политике и экономике. Среди них экс-депутаты Государственной Думы Владимир Никитин и Михаил Брячак, экс-сенатор Михаил Маргелов, генеральный директор холдинга NPN Игорь Савицкий (несколько лет возглавлявший наш финансовый топ-100), бизнесмены Михаил Гавунас и Виктор Бибиков, экс-руководитель «Псковпассажиравтотранса» Александр Гизбрехт, председатель совета директоров Великолукского молочного комбината Дмитрий Матвеев, руководитель Великолукского радиозавода Борис Каракаев, генеральный директор Псковского хлебокомбината Виктор Почернин, бывший ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко и другие. Каждый из них в свое время покидал символический клуб, поскольку официальные сведения о доходах по тем или иным причинам уже не выкладывались на обозрение общественности (чаще всего из-за утраченного депутатского статуса).

Надо понимать, что многие из выбывших членов «Клуба 100 псковских миллионеров», которые сейчас не отчитываются публично о своих доходах, продолжают заниматься предпринимательской деятельностью и, вполне вероятно, неплохо зарабатывают. Однако не будучи депутатами или государственными служащими, они не обязаны делать информацию о доходах достоянием общественности. Таким образом у нас нет формальной возможности включить в сводный рейтинг за 12 лет все их доходы. И в этом смысле рейтинг, разумеется, достаточно условный.

Сергей Сизов, Игорь Савицкий и Александр Амосов

Безоговорочный лидер в этом году, как и последние несколько лет, Сергей Сизов - предприниматель, депутат Пустошкинского районного Собрания. За семь лет его декларированный доход превысил казалось бы баснословные для муниципального депутата полмиллиарда - 627 249 889 рублей! Напомним, бизнесмен декларирует «валовый доход» и имеет внушительный автопарк, содержание которого весьма недешевое удовольствие.

Вторым стал генеральный директор холдинга NPN Игорь Савицкий. В депутатскую пору известному псковскому промышленнику приходилось декларировать свои доходы: за 2010-2015 годы они составили 292 042 124 рубля.

Тройку лидеров замыкает предприниматель и депутат Стругокрасненского районного Собрания Александр Амосов, заработавший за последние четыре года 271 041 802 рубля.

К слову, доходы первой троицы превышают миллиард - 1 190 333 815. Это больше, чем, например, бюджет Островского района.

Похвастаться тем, что декларированные суммы превышают 100 млн рублей, могут вице-спикер регионального парламента Юрий Сорокин (почти 146 млн рублей), бизнесмен Михаил Гавунас (110 млн рублей), экс-депутат областного Собрания Анатолий Тиханов (108 млн рублей) и новоржевский депутат Николай Соколов (101 млн рублей).

Показательно, что более 50 человек, представленных в рейтинге, имеют или же когда-то имели статус народного избранника. Первая десятка, например, сплошь из таковых: при сложении сумма их доходов приближается к 2 млрд рублей.

Неизменно высокий интерес вызывают доходы главы региона и его заместителей. Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников входил в топ-100 в 2018 году с доходом за 2017-й в размере 5,5 млн рублей. В последующие годы сумма декларированных средств первого лица региона не включалась в рейтинг, поскольку была ниже установленных планок (губернатор декларировал менее 3 млн рублей ежегодно).

Вера Емельянова, Татьяна Баринова, Нинель Салагаева и Василий Осипов

Его же заместители становились регулярными участниками «хит-парада» миллионеров. Так, вице-губернатор и главный бессменный финансист региона Татьяна Баринова включалась в список восемь раз (общий доход почти 25 млн), первый вице-губернатор Вера Емельянова, курирующая социальную сферу, - шесть раз (свыше 20 млн), заместитель губернатора, контролирующая экономический сектор, Нинель Салагаева - трижды (около 19 млн). А Василий Осипов, отвечавший за строительство и ЖКХ, на посту вице-губернатора за последние три года заработал 13,5 млн рублей. Напомним, 23 декабря 2022 года у него был последний рабочий день в правительстве региона, Василий Осипов вернулся в Санкт-Петербург.

Рейтинг демонстрирует высокую скорость накопления средств у тех участников клуба, которые не ведут предпринимательскую деятельность. Такой суперспособностью обладает, например, начальник отдела НИЦ экспертиз и языкового тестирования в ПсковГУ в г. Санкт-Петербург Данил Сапожников, который за два года заработал 40 млн рублей. Экс-управляющий отделением по Псковской области Банка России Сергей Савин за четыре года едва приблизился к этой сумме. А экс-депутат Госдумы Александр Васильев и вовсе не смог «догнать» Сапожникова за два созыва нижней палаты парламента. К слову, в списке не одна фамилия, напротив которой ПсковГУ красуется как текущее или бывшее место работы.

Почти на 90% рейтинг состоит исключительно из мужчин, в нем лишь 14 представительниц прекрасного пола. И ни одна из них не вошла в первую двадцатку. На 21-й позиции - сенатор Елена Бибикова с декларированным доходом за 2014-2021 годы (более 40 млн рублей).

Отметим важную деталь: доходы за 2021 год учитывались в том случае, если они опубликованы на официальных ресурсах и превышают планку в 3 000 000 рублей. Годовой доход до указанный суммы не дотягивает, в частности, у депутата регионального парламента Виктора Антонова (2 933 540 рублей) и у первого замглавы Великих Лук Светланы Степановой (2 849 530 рублей).

Есть среди участников клуба и те, у кого доходы за 2021-й заметно просели. Например, депутат-стружанин Олег Шеков и экс-заместитель главы Великих Лук Виктор Волынцев декларировали за прошлый год «смешные» 482 602 и 751 288 рублей соответственно.

Кроме того, в списке три прокурорских работника, семь судей (включая тех, кто в отставке), один высокопоставленный полицейский на почетной пенсии, деятель культуры и другие значимые лица.

Общая сумма доходов 100 мультимиллионеров составила почти 4 млрд рублей - 3 955 463 260. Эта сумма превышает годовой бюджет второго по величине города Псковской области, промышленного локомотива региона Великие Луки.

Декларированные годовые доходы участников клуба «100 псковских миллионеров»

(общий доход за время членства в клубе, в том числе доход за 2021 год при наличии опубликованной декларации)

1. Сергей Сизов, предприниматель, депутат Пустошкинского районного собрания

627 249 889 рублей

2. Игорь Савицкий, генеральный директор холдинга NPN, экс-депутат Псковского областного Собрания

292 042 124 рубля

3. Александр Амосов, предприниматель, депутат Стругокрасненского районного собрания

271 041 802 рубля

4. Юрий Сорокин, бизнесмен, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

145 920 523 рубля

5. Михаил Гавунас, бизнесмен, экс-заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

110 117 415 рублей

6. Анатолий Тиханов, директор фирмы «Охотник», экс-депутат Псковского областного Собрания

108 611 536 рублей

7. Николай Соколов, индивидуальный предприниматель, депутат Новоржевского районного собрания

101 003 069 рублей

8. Ян Лузин, генеральный директор группы компаний «Луг», экс-депутат Псковского областного Собрания

86 549 517 рублей

9. Дмитрий Зарембо, председатель Пустошкинского районного Собрания депутатов, бизнесмен

68 351 308 рублей

10. Дмитрий Барабанов, бизнесмен, депутат Псковской городской Думы

67 919 169 рублей

11. Сергей Быков, предприниматель, экс-депутат Псковского областного Собрания

65 892 752 рублей

12. Александр Козловский, депутат Государственной Думы от Псковской области

57 394 244 рубля

13. Петр Парамонов, генеральный директор ООО «Великолукский механический завод», экс-депутат Великолукской городской Думы

56 341 482 рублей

14. Алексей Севастьянов, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов

56 177 867 рублей

15. Сергей Федосеев, депутат Великолукской городской Думы, директор ООО «Кабельсервис»

54 459 515 рублей

16. Андрей Турчак, первый заместитель председателя Совета Федерации, экс-губернатор Псковской области

54 117 635 рублей

17. Дмитрий Матвеев, экс-председатель комитета по АПК и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, председатель совета директоров ЗАО «Великолукский молочный комбинат»

49 956 983 рубля

2010 год - 49 956 983 рубля.

18. Артур Ханагян, экс-депутат Пыталовского районного собрания

43 997 576 рублей

19. Дмитрий Месхиев, кинорежиссер, художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

42 144 923 рубля

20. Денис Иванов, предприниматель, депутат Псковской городской Думы

41 162 506 рублей

21. Елена Бибикова, член Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Псковской области

41 071 841 рубль

22. Данил Сапожников, начальник отдела НИЦ экспертиз и языкового тестирования в Ленинградской области ПсковГУ

40 445 904 рубля

23. Владимир Павлюк, генеральный директор ООО «СМУ 327», экс-депутат Великолукской городской Думы

40 214 421 рубль

24. Александр Жуковский, индивидуальный предприниматель, депутат городского поселения «Невель»

40 097 327 рублей

25. Борис Каракаев, генеральный директор Великолукского радиозавода, экс-депутат Псковского областного Собрания

38 232 522 рубля

26. Сергей Савин, экс-управляющий отделением по Псковской области Банка России

37 912 834 рубля

27. Александр Васильев, экс-депутат Государственной Думы

37 679 403 рублей

28. Александр Борисов, депутат Государственной Думы

34 908 955 рублей

29. Сергей Сосновский, экс-депутат Псковского областного Собрания

34 110 671 рубль

30. Александр Дмитриев, индивидуальный предприниматель, депутат Великолукского районного собрания

32 256 974 рубля

31. Сергей Белов, экс-прокурор Псковской области, с мая 2020 года – заместитель прокурора Кабардино-Балкарской Республики

29 594 657 рублей

32. Федор Тимаев, председатель Арбитражного суда Псковской области

28 478 377 рублей

33. Владимир Феофанов, предприниматель, экс-депутат Палкинского районного Собрания

28 285 186 рублей

34. Константин Григорьев, генеральный директор ООО «Регионторг», экс-депутат собрания Великолукского района

28 241 889 рублей

35. Светлана Циттель, председатель судебного состава Арбитражного суда Псковской области

28 040 904 рубля

36. Арсений Парфенов, экс-проректор по международной деятельности Псковского государственного университета

27 783 747 рублей

37. Евгений Голубев, технический директор – главный инженер Псковской ГРЭС, депутат Дедовичского районного Собрания

27 018 409 рублей

38. Татьяна Баринова, заместитель губернатора Псковской области, председатель комитета по финансам Псковской области

24 264 881 рубль

39. Денис Мунштуков, генеральный директор ЗАО «ЗЭТО», заместитель главы города Великие Луки на непостоянной основе

24 129 384 рублей

40. Лариса Рутковская, бывший заместитель председателя Арбитражного суда Псковской области

23 796 570 рублей

41. Александр Конашенков, глава крестьянского хозяйства «Прометей», депутат Гдовского районного собрания

23 776 245 рублей

42. Виктор Вересов, предприниматель, депутат городского поселения «Локня»

23 240 238 рублей

43. Сергей Павлов, предприниматель, депутат Пыталовского районного собрания

22 710 597 рублей

44. Олег Шеков, исполнительный директор СХПК «Молодейский», депутат Стругокрасненского районного собрания

22 136 507 рублей

45. Виктор Борисенко, заместитель прокурора Псковской области

21 767 714 рублей

46. Александр Котов, председатель Псковского областного Собрания депутатов

21 641 084 рубля

47. Вера Емельянова, первый заместитель губернатора Псковской области

21 307 260 рублей

48. Наталья Ильина, ректор Псковского государственного университета

21 094 424 рубля

49. Сергей Дмитриев, экс-руководитель аппарата администрации (правительства) Псковской области

20 882 290 рублей

2019 год - 4 238 004 рублей;

50. Олег Брячак, депутат Псковского областного Собрания, бизнесмен

20 528 657 рублей

51. Игорь Дитрих, вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель комитета по труду и социальной политике

19 857 885 рублей

52. Александр Гизбрехт, экс-депутат Псковского областного Собрания

19 455 753 рубля

53. Нинель Салагаева, заместитель губернатора Псковской области

18 960 337 рублей

54. Петр Крупеня, руководитель Следственного управления СК России по Псковской области

18 862 785 рублей

55. Вадим Герасимов, экс-начальник таможенного поста Псковской таможни

18 260 786 рублей

56. Татьяна Самойлова, судья Арбитражного суда Псковской области в отставке

18 165 518 рублей

57. Андрей Корнев, генеральный директор компании «Статус-Пресс», депутат Великолукской городской Думы

17 457 232 рубля

58. Сергей Перников, бывший первый заместитель губернатора Псковской области

17 318 752 рубля

59. Алексей Федоров, экс-депутат Псковского областного Собрания, председатель Совета Великолукского райпо

17 312 356 рублей

60. Станислав Суслов, начальник управления делами правительства Псковской области

17 230 287 рублей

61. Сергей Новикевич, директор ООО «Лестех», депутат Локнянского районного собрания

16 971 031 рубль

62. Владимир Кузь, депутат Псковского областного Собрания, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60»

16 653 304 рубля

63. Виктор Антонов, депутат Псковского областного Собрания депутатов

16 573 551 рубль

64. Сергей Левшаков, заместитель прокурора Челябинской области, экс-заместитель прокурора Псковской области

16 501 100 рублей

65. Владимир Никитин, экс-депутат Государственной Думы, бывший первый секретарь обкома КПРФ

16 377 337 рублей

66. Денис Кравченко, бывший заместитель губернатора Псковской области, ныне депутат Государственной Думы

16 345 091 рубль

67. Михаил Брячак, экс-депутат Государственной Думы РФ

15 998 081 рубль

68. Игорь Сопов, председатель Избирательной комиссии Псковской области

15 387 995 рублей

69. Григорий Стороненков, депутат Псковской городской Думы, генеральный директор группы предприятий «Псковтехгаз»

15 379 634 рубля

70. Игорь Ильин, экс-депутат собрания депутатов городского поселения «Локня»



14 933 036 рублей

71. Екатерина Силантьева, руководитель секретариата губернатора Псковской области

14 686 526 рублей

72. Светлана Степанова, первый заместитель главы Великих Лук, экс-начальник Псковской таможни

14 168 236 рублей

73. Марина Гаращенко, председатель комитета по здравоохранению Псковской области

13 614 403 рубля

74. Василий Осипов, бывший заместитель губернатора Псковской области

13 587 637 рублей

75. Роман Богданов, предприниматель, депутат Порховского районного собрания

13 550 000 рублей

76. Юрий Демьяненко, бывший ректор Псковского государственного университета

13 510 160 рублей

77. Ольга Васильева, председатель судебного состава Арбитражного суда Псковской области

12 915 866 рублей

78. Андрей Козлов, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания



12 815 956 рублей

2019 год - 12 815 956 рублей.

79. Мария Бирюкова, начальник управления протокола и внешних связей правительства Псковской области

12 770 332 рубля

80. Владимир Орлов, председатель судебного состава Арбитражного суда Псковской области

12 736 571 рубль

81. Николай Калинин, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области

12 518 633 рубля

82. Борис Елкин, глава Пскова

12 358 118 рублей

83. Михаил Маргелов, бывший член Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Псковской области

12 002 854 рубля

84. Алексей Устинов, бывший главный федеральный инспектор по Псковской области, ныне руководитель секретариата первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака

11 819 066 рублей

85. Андрей Карпов, бывший первый заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области

11 651 689 рублей

86. Дмитрий Губин, руководитель управления федерального казначейства по Псковской области

11 533 401 рубль

87. Николай Цветков, бывший заместитель губернатора Псковской области, экс-председатель Избирательной комиссии Псковской области

11 438 753 рубля

88. Петр Слепченко, бывший уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области, экс-глава администрации города Пскова

11 135 000 рублей

89. Александр Лебедев, экс-депутат Псковского областного Собрания

10 877 249 рублей

90. Виктор Почернин, генеральный директор ОАО «Псковский хлебокомбинат», экс-депутат Псковского областного Собрания

10 262 400 рублей

2010 год - 10 262 400 рублей.

91. Виктор Бибиков, экс-депутат Псковского областного Собрания, бизнесмен

9 939 820 рублей

2010 год - 9 939 820 рублей.

92. Владислав Туманов, руководитель Псковского землячества в Москве, экс-губернатор Псковской области, председатель Арбитражного суда Калужской области

9 890 001 рубль

2011 год - 1 373 600 рублей;

93. Михаил Шмырев, экс-депутат Великолукской городской Думы, генеральный директор АО «ВМК»

9 816 264 рубля

94. Андрей Ермаков, и.о. председателя комитета по образованию Псковской области

9 695 482 рублей

95. Александр Братчиков, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике

9 537 677 рублей

96. Борис Говорун, экс-начальник УМВД России по Псковской области

9 412 394 рубля

97. Наталья Мельникова, управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Псковской области, депутат Псковской городской Думы

9 395 795 рублей

98. Алексей Харлашин, предприниматель, депутат Себежского районного собрания

9 280 718 рублей

99. Виктор Волынцев, пенсионер, бывший заместитель главы города Великие Луки на непостоянной основе

9 267 044 рубля

100. Армен Мнацаканян, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

9 171 657 рублей

При подготовке материала использованы данные, размещенные в открытом доступе на портале государственных органов Псковской области, сайтах региональных комитетов, официальных сайтах муниципальных образований Псковской области, Псковского областного Собрания депутатов, Избирательной комиссии Псковской области, прокуратуры Псковской области, различных территориальных ведомств федеральных структур, Государственной Думы, Совета Федерации и на других официальных источниках.

P.S. Мало показать, сколько зарабатывают российские чиновники и депутаты. Надо знать, сколько они тратят... Как и прежде, в случае возникновения вопросов относительно присутствия той или иной персоны в списке рекомендуем обращаться в организации, размещающие сведения о доходах на официальных сайтах.

Счастливого Нового года и Рождества!

С уважением, Михаил Синёв.

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Фотографии: правительство Псковской области, Псковское областное Собрания депутатов, прокуратура Псковской области, прокуратура Челябинской области, Избирательная комиссия Псковской области, Госдума, иные сайты органов государственной власти, Центробанк РФ, партия «Единая Россия», управление Роспотребнадзора по Псковской области, газета «Невельский вестник», Арбитражный суд Псковской области, Псковская ГРЭС ПАО «ОГК-2», ПсковГУ. Векторные изображения, фото: ru.freepik.com. Мем: www.meme-arsenal.com