100 псковских миллионеров. Сводный рейтинг за 12 лет

Уже на протяжении долгих 12 лет редакция Псковской Ленты Новостей тщательно анализирует декларации власть имущих, связанных ныне или в прошлом с регионом, и публикует внушительные доходы избранной сотни, удивляя, а порой и шокируя общественность количеством нулей после единиц. Оборотов не сбавляем. Теперь мы сделали то, о чем неоднократно просили читатели: «столкнули» на одном поле всех богачей. Поэтому традиционный ежегодный рейтинг 100 псковских миллионеров в этот раз учтёт общую задекларированную прибыль исключительно тех государственных и муниципальных служащих, депутатов всех уровней, бизнесменов, представителей силовых структур и других трудящихся, кто становился участником нашего условного клуба богатейших людей с 2011 года. В этот раз цифры без преувеличения космические.
Отметим, что все годы реализации проекта «100 псковских миллионеров» редакция регулярно сталкивалась с тем, что многие попадающие в список персоны обращались к нам - и протестовали, пугали, просили не «светить» их, не замечать высокие доходы и не включать их имена в итоговую публикацию. И это достаточно странно - ведь есть норма закона, раз чиновники и депутаты должны отчитываться - то будьте любезны. Чего тут скрывать?
Благодаря новому критерию формирования рейтинга, в нем представлены знаменитости, не входившие в список ста многие годы, но оставившие след в федеральной и региональной политике и экономике. Среди них экс-депутаты Государственной Думы Владимир Никитин и Михаил Брячак, экс-сенатор Михаил Маргелов, генеральный директор холдинга NPN Игорь Савицкий (несколько лет возглавлявший наш финансовый топ-100), бизнесмены Михаил Гавунас и Виктор Бибиков, экс-руководитель «Псковпассажиравтотранса» Александр Гизбрехт, председатель совета директоров Великолукского молочного комбината Дмитрий Матвеев, руководитель Великолукского радиозавода Борис Каракаев, генеральный директор Псковского хлебокомбината Виктор Почернин, бывший ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко и другие. Каждый из них в свое время покидал символический клуб, поскольку официальные сведения о доходах по тем или иным причинам уже не выкладывались на обозрение общественности (чаще всего из-за утраченного депутатского статуса).
Надо понимать, что многие из выбывших членов «Клуба 100 псковских миллионеров», которые сейчас не отчитываются публично о своих доходах, продолжают заниматься предпринимательской деятельностью и, вполне вероятно, неплохо зарабатывают. Однако не будучи депутатами или государственными служащими, они не обязаны делать информацию о доходах достоянием общественности. Таким образом у нас нет формальной возможности включить в сводный рейтинг за 12 лет все их доходы. И в этом смысле рейтинг, разумеется, достаточно условный.
Сергей Сизов, Игорь Савицкий и Александр Амосов
Безоговорочный лидер в этом году, как и последние несколько лет, Сергей Сизов - предприниматель, депутат Пустошкинского районного Собрания. За семь лет его декларированный доход превысил казалось бы баснословные для муниципального депутата полмиллиарда - 627 249 889 рублей! Напомним, бизнесмен декларирует «валовый доход» и имеет внушительный автопарк, содержание которого весьма недешевое удовольствие.
Вторым стал генеральный директор холдинга NPN Игорь Савицкий. В депутатскую пору известному псковскому промышленнику приходилось декларировать свои доходы: за 2010-2015 годы они составили 292 042 124 рубля.
Тройку лидеров замыкает предприниматель и депутат Стругокрасненского районного Собрания Александр Амосов, заработавший за последние четыре года 271 041 802 рубля.
Похвастаться тем, что декларированные суммы превышают 100 млн рублей, могут вице-спикер регионального парламента Юрий Сорокин (почти 146 млн рублей), бизнесмен Михаил Гавунас (110 млн рублей), экс-депутат областного Собрания Анатолий Тиханов (108 млн рублей) и новоржевский депутат Николай Соколов (101 млн рублей).
Показательно, что более 50 человек, представленных в рейтинге, имеют или же когда-то имели статус народного избранника. Первая десятка, например, сплошь из таковых: при сложении сумма их доходов приближается к 2 млрд рублей.
Неизменно высокий интерес вызывают доходы главы региона и его заместителей. Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников входил в топ-100 в 2018 году с доходом за 2017-й в размере 5,5 млн рублей. В последующие годы сумма декларированных средств первого лица региона не включалась в рейтинг, поскольку была ниже установленных планок (губернатор декларировал менее 3 млн рублей ежегодно).
Вера Емельянова, Татьяна Баринова, Нинель Салагаева и Василий Осипов
Его же заместители становились регулярными участниками «хит-парада» миллионеров. Так, вице-губернатор и главный бессменный финансист региона Татьяна Баринова включалась в список восемь раз (общий доход почти 25 млн), первый вице-губернатор Вера Емельянова, курирующая социальную сферу, - шесть раз (свыше 20 млн), заместитель губернатора, контролирующая экономический сектор, Нинель Салагаева - трижды (около 19 млн). А Василий Осипов, отвечавший за строительство и ЖКХ, на посту вице-губернатора за последние три года заработал 13,5 млн рублей. Напомним, 23 декабря 2022 года у него был последний рабочий день в правительстве региона, Василий Осипов вернулся в Санкт-Петербург.
Рейтинг демонстрирует высокую скорость накопления средств у тех участников клуба, которые не ведут предпринимательскую деятельность. Такой суперспособностью обладает, например, начальник отдела НИЦ экспертиз и языкового тестирования в ПсковГУ в г. Санкт-Петербург Данил Сапожников, который за два года заработал 40 млн рублей. Экс-управляющий отделением по Псковской области Банка России Сергей Савин за четыре года едва приблизился к этой сумме. А экс-депутат Госдумы Александр Васильев и вовсе не смог «догнать» Сапожникова за два созыва нижней палаты парламента. К слову, в списке не одна фамилия, напротив которой ПсковГУ красуется как текущее или бывшее место работы.
Почти на 90% рейтинг состоит исключительно из мужчин, в нем лишь 14 представительниц прекрасного пола. И ни одна из них не вошла в первую двадцатку. На 21-й позиции - сенатор Елена Бибикова с декларированным доходом за 2014-2021 годы (более 40 млн рублей).
Отметим важную деталь: доходы за 2021 год учитывались в том случае, если они опубликованы на официальных ресурсах и превышают планку в 3 000 000 рублей. Годовой доход до указанный суммы не дотягивает, в частности, у депутата регионального парламента Виктора Антонова (2 933 540 рублей) и у первого замглавы Великих Лук Светланы Степановой (2 849 530 рублей).
Есть среди участников клуба и те, у кого доходы за 2021-й заметно просели. Например, депутат-стружанин Олег Шеков и экс-заместитель главы Великих Лук Виктор Волынцев декларировали за прошлый год «смешные» 482 602 и 751 288 рублей соответственно.
Кроме того, в списке три прокурорских работника, семь судей (включая тех, кто в отставке), один высокопоставленный полицейский на почетной пенсии, деятель культуры и другие значимые лица.
(общий доход за время членства в клубе, в том числе доход за 2021 год при наличии опубликованной декларации)
1. Сергей Сизов, предприниматель, депутат Пустошкинского районного собрания
627 249 889 рублей
2015 год - 72 860 650 рублей;
2016 год - 53 397 830 рублей;
2017 год - 68 868 000 рублей;
2018 год - 80 751 761 рубль;
2019 год - 105 272 865 рублей;
2020 год - 102 519 883 рубля;
2021 год - 143 578 900 рублей.
2. Игорь Савицкий, генеральный директор холдинга NPN, экс-депутат Псковского областного Собрания
292 042 124 рубля
2010 год - 19 957 694 рубля;
2011 год - 43 113 814 рублей;
2012 год - 112 176 453 рубля;
2013 год - 50 596 438 рублей;
2014 год - 48 089 414 рублей;
2015 год - 18 108 311 рублей.
3. Александр Амосов, предприниматель, депутат Стругокрасненского районного собрания
271 041 802 рубля
2018 год - 83 494 492 рубля;
2019 год - 58 050 957 рублей;
2020 год - 61 943 429 рублей;
2021 год - 67 552 924 рубля.
4. Юрий Сорокин, бизнесмен, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
145 920 523 рубля
2011 год - 1 515 931 рубль;
2012 год - 2 155 804 рубля;
2013 год - 5 308 925 рублей;
2014 год - 10 468 945 рублей;
2015 год - 11 290 746 рублей;
2016 год - 11 835 669 рублей;
2017 год - 23 877 906 рублей;
2018 год - 31 842 683 рубля;
2019 год - 13 859 571 рубль;
2020 год - 6 232 140 рублей;
2021 год - 27 532 203 рубля.
5. Михаил Гавунас, бизнесмен, экс-заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
110 117 415 рублей
2010 год - 56 507 923 рубля;
2011 год - 53 609 492 рубля.
6. Анатолий Тиханов, директор фирмы «Охотник», экс-депутат Псковского областного Собрания
108 611 536 рублей
2010 год - 10 126 987 рублей;
2011 год - 11 573 775 рублей;
2012 год - 10 550 219 рублей;
2013 год - 6 877 036 рублей;
2014 год - 7 768 844 рубля;
2015 год - 8 364 706 рублей;
2016 год - 9 270 182 рубля;
2017 год - 9 136 170 рублей;
2018 год - 10 092 170 рублей;
2019 год - 10 416 041 рубль;
2020 год - 14 435 406 рублей.
7. Николай Соколов, индивидуальный предприниматель, депутат Новоржевского районного собрания
101 003 069 рублей
2017 год - 20 641 129 рублей;
2018 год - 17 805 086 рублей;
2019 год - 20 292 454 рубля;
2020 год - 14 216 702 рубля;
2021 год - 28 047 698 рублей.
8. Ян Лузин, генеральный директор группы компаний «Луг», экс-депутат Псковского областного Собрания
86 549 517 рублей
2011 год - 7 694 019 рублей;
2012 год - 22 597 003 рубля;
2013 год - 22 372 572 рубля;
2014 год - 9 068 630 рублей;
2015 год - 9 278 515 рублей;
2016 год - 9 366 057 рублей;
2017 год - 6 172 721 рубль.
9. Дмитрий Зарембо, председатель Пустошкинского районного Собрания депутатов, бизнесмен
68 351 308 рублей
2017 год - 15 539 450 рублей;
2018 год - 13 487 305 рублей;
2019 год - 15 442 734 рублей;
2020 год - 15 231 003 рубля;
2021 год - 8 650 816 рублей.
10. Дмитрий Барабанов, бизнесмен, депутат Псковской городской Думы
67 919 169 рублей
2015 год - 5 206 000 рублей;
2016 год - 9 402 697 рублей;
2017 год - 10 293 660 рублей;
2018 год - 12 323 910 рублей;
2019 год - 8 597 306 рублей;
2020 год - 15 221 404 рубля;
2021 год - 6 874 192 рубля.
11. Сергей Быков, предприниматель, экс-депутат Псковского областного Собрания
65 892 752 рублей
2016 год - 6 454 829 рублей;
2017 год - 15 016 816 рублей;
2018 год - 10 063 558 рублей;
2019 год - 12 301 760 рублей;
2020 год - 22 055 789 рублей.
12. Александр Козловский, депутат Государственной Думы от Псковской области
57 394 244 рубля
2011 год - 3 041 884 рубля;
2012 год - 5 436 251 рубль;
2013 год - 3 875 508 рублей;
2014 год - 3 510 445 рублей;
2015 год - 3 356 080 рублей;
2016 год - 3 849 415 рублей;
2017 год - 6 326 409 рублей;
2018 год - 5 163 887 рублей;
2019 год - 8 276 662 рубля;
2020 год - 7 284 254 рубля;
2021 год - 7 273 449 рублей.
13. Петр Парамонов, генеральный директор ООО «Великолукский механический завод», экс-депутат Великолукской городской Думы
56 341 482 рублей
2017 год - 15 065 026 рублей;
2018 год - 9 079 803 рубля;
2019 год - 9 867 702 рублей;
2020 год - 9 598 255 рублей;
2021 год - 12 730 696 рублей.
14. Алексей Севастьянов, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов
56 177 867 рублей
2010 год - 4 513 601 рубль;
2011 год - 5 117 890 рублей;
2012 год - 13 397 128 рублей;
2013 год - 7 079 011 рублей;
2014 год - 9 133 073 рублей;
2015 год - 11 798 058 рублей;
2016 год - 2 023 937 рублей;
15. Сергей Федосеев, депутат Великолукской городской Думы, директор ООО «Кабельсервис»
54 459 515 рублей
2015 год - 11 754 718 рублей;
2016 год - 1 699 924 рубля;
2017 год - 5 113 446 рублей;
2018 год - 12 388 202 рубля;
2019 год - 6 986 449 рублей;
2020 год - 8 010 474 рубля;
2021 год - 8 506 302 рубля.
16. Андрей Турчак, первый заместитель председателя Совета Федерации, экс-губернатор Псковской области
54 117 635 рублей
2010 год - 16 538 483 рубля;
2011 год - 1 331 541 рубль;
2013 год - 10 955 636 рублей;
2014 год - 1 591 184 рубля;
2017 год - 2 105 884 рубля;
2018 год - 4 786 364 рубля;
2019 год - 5 390 394 рубля;
2020 год - 5 620 628 рублей;
2021 год - 5 797 521 рубль.
17. Дмитрий Матвеев, экс-председатель комитета по АПК и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, председатель совета директоров ЗАО «Великолукский молочный комбинат»
49 956 983 рубля
2010 год - 49 956 983 рубля.
18. Артур Ханагян, экс-депутат Пыталовского районного собрания
43 997 576 рублей
2018 год - 6 917 776 рублей;
2019 год - 10 524 800 рублей;
2020 год - 11 008 400 рублей;
2021 год - 15 546 600 рублей.
19. Дмитрий Месхиев, кинорежиссер, художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина
42 144 923 рубля
2015 год - 5 782 588 рублей;
2016 год - 19 407 098 рублей;
2017 год - 16 955 237 рублей.
20. Денис Иванов, предприниматель, депутат Псковской городской Думы
41 162 506 рублей
2017 год - 21 544 031 рубль;
2018 год - 19 618 475 рублей.
21. Елена Бибикова, член Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Псковской области
41 071 841 рубль
2014 год - 2 743 210 рублей;
2015 год - 5 208 010 рублей;
2016 год - 4 903 068 рублей;
2017 год - 4 997 060 рублей;
2018 год - 5 168 518 рублей;
2019 год - 5 843 215 рублей;
2020 год - 6 114 484 рубля;
2021 год - 6 094 276 рублей.
22. Данил Сапожников, начальник отдела НИЦ экспертиз и языкового тестирования в Ленинградской области ПсковГУ
40 445 904 рубля
2020 год - 9 615 081 рубль;
2021 год - 30 830 823 рубля.
23. Владимир Павлюк, генеральный директор ООО «СМУ 327», экс-депутат Великолукской городской Думы
40 214 421 рубль
2019 год - 13 255 315 рублей;
2020 год - 10 497 210 рублей;
2021 год - 16 461 896 рублей.
24. Александр Жуковский, индивидуальный предприниматель, депутат городского поселения «Невель»
40 097 327 рублей
2019 год - 12 918 555 рублей;
2020 год - 14 010 649 рублей;
2021 год - 13 168 123 рубля.
25. Борис Каракаев, генеральный директор Великолукского радиозавода, экс-депутат Псковского областного Собрания
38 232 522 рубля
2010 год - 5 303 131 рубль;
2011 год - 5 762 761 рубль;
2012 год - 5 879 617 рублей;
2013 год - 6 501 331 рубль;
2014 год - 6 544 881 рубль;
2015 год - 8 240 801 рубль.
26. Сергей Савин, экс-управляющий отделением по Псковской области Банка России
37 912 834 рубля
2017 год - 8 074 230 рублей;
2018 год - 9 777 116 рублей;
2019 год - 10 023 159 рублей;
2020 год - 10 038 329 рублей.
27. Александр Васильев, экс-депутат Государственной Думы
37 679 403 рублей
2012 год - 2 001 612 рублей;
2013 год - 2 477 235 рублей;
2014 год - 3 882 888 рублей;
2015 год - 4 745 560 рублей;
2016 год - 4 657 504 рубля;
2017 год - 4 647 784 рубля;
2018 год - 4 672 779 рублей;
2019 год - 5 047 689 рублей;
2020 год - 5 576 352 рубля.
28. Александр Борисов, депутат Государственной Думы
34 908 955 рублей
2010 год - 1 951 952 рубля;
2011 год - 1 855 641 рубль;
2012 год - 3 270 135 рублей;
2013 год - 2 476 800 рублей;
2014 год - 5 175 998 рублей;
2015 год - 4 687 000 рублей;
2016 год - 4 500 781 рубль;
2021 год - 10 990 648 рублей.
29. Сергей Сосновский, экс-депутат Псковского областного Собрания
34 110 671 рубль
2015 год - 2 009 769 рублей;
2016 год - 3 063 167 рублей;
2017 год - 5 363 800 рублей;
2018 год - 15 446 728 рублей;
2019 год - 8 227 207 рублей.
30. Александр Дмитриев, индивидуальный предприниматель, депутат Великолукского районного собрания
32 256 974 рубля
2017 год - 22 783 300 рублей;
2018 год - 9 437 674 рубля.
31. Сергей Белов, экс-прокурор Псковской области, с мая 2020 года – заместитель прокурора Кабардино-Балкарской Республики
29 594 657 рублей
2014 год - 2 609 989 рублей;
2015 год - 3 110 499 рублей;
2016 год - 2 624 055 рублей;
2017 год - 7 557 837 рублей;
2018 год - 2 695 965 рублей;
2019 год - 3 342 220 рублей;
2020 год - 3 566 999 рублей;
2021 год - 4 097 093 рубля.
32. Федор Тимаев, председатель Арбитражного суда Псковской области
28 478 377 рублей
2014 год - 2 715 057 рублей;
2015 год - 2 900 216 рублей;
2016 год - 3 669 839 рублей;
2017 год - 3 531 946 рублей;
2018 год - 3 524 406 рублей;
2019 год - 3 934 300 рублей;
2020 год - 4 253 894 рублей;
2021 год - 3 948 719 рублей.
33. Владимир Феофанов, предприниматель, экс-депутат Палкинского районного Собрания
28 285 186 рублей
2020 год - 15 551 644 рубля;
2021 год - 12 733 542 рубля.
34. Константин Григорьев, генеральный директор ООО «Регионторг», экс-депутат собрания Великолукского района
28 241 889 рублей
2017 год - 4 652 054 рубля;
2018 год - 2 971 992 рубля;
2020 год - 7 426 520 рублей;
2021 год - 13 191 323 рубля.
35. Светлана Циттель, председатель судебного состава Арбитражного суда Псковской области
28 040 904 рубля
2011 год - 1 630 000 рублей;
2013 год - 4 161 500 рублей;
2014 год - 2 797 719 рублей;
2015 год - 1 987 738 рублей;
2016 год - 2 224 804 рублей;
2017 год - 2 790 508 рублей;
2018 год - 2 782 263 рублей;
2019 год - 2 943 188 рублей;
2020 год - 3 527 654 рубля;
2021 год - 3 195 530 рублей.
36. Арсений Парфенов, экс-проректор по международной деятельности Псковского государственного университета
27 783 747 рублей
2019 год - 10 533 552 рублей;
2020 год - 17 250 225 рублей.
37. Евгений Голубев, технический директор – главный инженер Псковской ГРЭС, депутат Дедовичского районного Собрания
27 018 409 рублей
2017 год - 3 529 857 рублей;
2018 год - 5 117 135 рублей;
2019 год - 5 598 722 рублей;
2020 год - 6 146 445 рублей;
2021 год - 6 626 250 рублей.
38. Татьяна Баринова, заместитель губернатора Псковской области, председатель комитета по финансам Псковской области
24 264 881 рубль
2010 год - 1 239 753 рубля;
2011 год - 2 768 496 рублей;
2014 год - 2 014 295 рублей;
2015 год - 2 765 597 рублей;
2016 год - 1 693 610 рублей;
2019 год - 3 477 940 рублей;
2020 год - 5 186 725 рублей;
2021 год - 5 118 465 рублей.
39. Денис Мунштуков, генеральный директор ЗАО «ЗЭТО», заместитель главы города Великие Луки на непостоянной основе
24 129 384 рублей
2017 год - 3 857 735 рублей;
2018 год - 4 809 740 рублей;
2019 год - 5 448 187 рублей;
2020 год - 4 860 138 рублей;
2021 год - 5 153 584 рублей.
40. Лариса Рутковская, бывший заместитель председателя Арбитражного суда Псковской области
23 796 570 рублей
2010 год - 1 290 600 рублей;
2011 год - 1 465 000 рублей;
2012 год - 1 705 000 рублей;
2013 год - 2 135 000 рублей;
2014 год - 6 203 663 рубля;
2015 год - 2 572 399 рублей;
2016 год - 2 714 462 рубля;
2017 год - 2 802 722 рубля;
2018 год - 2 907 724 рубля.
41. Александр Конашенков, глава крестьянского хозяйства «Прометей», депутат Гдовского районного собрания
23 776 245 рублей
2018 год - 5 928 290 рублей;
2020 год - 7 412 984 рубля;
2021 год - 10 434 971 рубль.
42. Виктор Вересов, предприниматель, депутат городского поселения «Локня»
23 240 238 рублей
2018 год - 3 979 882 рубля;
2019 год - 4 691 553 рублей;
2020 год - 5 710 813 рублей;
2021 год - 8 857 990 рублей.
43. Сергей Павлов, предприниматель, депутат Пыталовского районного собрания
22 710 597 рублей
2018 год - 3 768 594 рубля;
2019 год - 5 907 650 рублей;
2020 год - 6 069 707 рублей;
2021 год - 6 964 646 рублей.
44. Олег Шеков, исполнительный директор СХПК «Молодейский», депутат Стругокрасненского районного собрания
22 136 507 рублей
2017 год - 9 178 888 рублей;
2018 год - 4 786 705 рублей;
2019 год - 4 892 565 рублей;
2020 год - 3 278 349 рублей.
45. Виктор Борисенко, заместитель прокурора Псковской области
21 767 714 рублей
2016 год - 6 126 487 рублей;
2017 год - 2 880 064 рублей;
2018 год - 2 828 277 рублей;
2019 год - 3 095 471 рублей;
2020 год - 3 524 520 рублей;
2021 год - 3 312 895 рублей.
46. Александр Котов, председатель Псковского областного Собрания депутатов
21 641 084 рубля
2010 год - 1 397 946 рублей;
2011 год - 1 436 545 рублей;
2012 год - 2 061 253 рублей;
2015 год - 1 502 763 рублей;
2016 год - 1 855 795 рублей;
2019 год - 3 160 899 рублей;
2020 год - 5 300 969 рублей;
2021 год - 4 924 914 рублей.
47. Вера Емельянова, первый заместитель губернатора Псковской области
21 307 260 рублей
2010 год - 1 320 589 рублей;
2011 год - 3 905 249 рублей;
2015 год - 1 716 085 рублей;
2019 год - 3 498 252 рублей;
2020 год - 5 455 488 рублей;
2021 год - 5 411 597 рублей.
48. Наталья Ильина, ректор Псковского государственного университета
21 094 424 рубля
2019 год - 2 739 730 рублей;
2020 год - 15 126 600 рублей;
2021 год - 3 228 094 рубля.
49. Сергей Дмитриев, экс-руководитель аппарата администрации (правительства) Псковской области
20 882 290 рублей
2019 год - 4 238 004 рублей;
2020 год - 7 455 470 рублей;
2021 год - 9 188 816 рублей.
50. Олег Брячак, депутат Псковского областного Собрания, бизнесмен
20 528 657 рублей
2012 год - 4 515 124 рубля;
2020 год - 7 061 624 рубля;
2021 год - 8 951 909 рублей.
51. Игорь Дитрих, вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель комитета по труду и социальной политике
19 857 885 рублей
2015 год - 3 103 934 рублей;
2016 год - 1 672 765 рублей;
2017 год - 4 685 327 рублей;
2019 год - 3 418 909 рублей;
2020 год - 3 514 839 рублей;
2021 год - 3 462 111 рублей.
52. Александр Гизбрехт, экс-депутат Псковского областного Собрания
19 455 753 рубля
2010 год - 4 516 213 рублей;
2011 год - 4 238 940 рублей;
2012 год - 7 460 441 рублей;
2013 год - 3 240 159 рублей.
53. Нинель Салагаева, заместитель губернатора Псковской области
18 960 337 рублей
2019 год - 4 726 551 рублей;
2020 год - 6 686 058 рублей;
2021 год - 7 547 728 рублей.
54. Петр Крупеня, руководитель Следственного управления СК России по Псковской области
18 862 785 рублей
2017 год - 3 325 582 рубля;
2018 год - 4 241 493 рубля;
2019 год - 3 272 481 рубль;
2020 год - 4 171 626 рублей;
2021 год - 3 851 603 рубля.
55. Вадим Герасимов, экс-начальник таможенного поста Псковской таможни
18 260 786 рублей
2010 год - 1 200 547 рублей;
2012 год - 1 855 296 рублей;
2014 год - 4 146 376 рублей;
2015 год - 2 263 595 рублей;
2016 год - 3 131 941 рубль;
2017 год - 5 663 031 рубль.
56. Татьяна Самойлова, судья Арбитражного суда Псковской области в отставке
18 165 518 рублей
2013 год - 4 356 000 рублей;
2014 год - 1 587 193 рубля;
2015 год - 1 723 400 рублей;
2016 год - 2 081 126 рублей;
2017 год - 2 786 158 рублей;
2018 год - 3 054 711 рублей;
2019 год - 2 576 930 рублей.
57. Андрей Корнев, генеральный директор компании «Статус-Пресс», депутат Великолукской городской Думы
17 457 232 рубля
2016 год - 1 916 872 рубля;
2017 год - 3 567 304 рубля;
2018 год - 8 662 607 рублей;
2020 год - 3 310 449 рублей.
58. Сергей Перников, бывший первый заместитель губернатора Псковской области
17 318 752 рубля
2010 год - 3 093 736 рублей;
2011 год - 1 512 734 рубля;
2012 год - 1 749 327 рублей;
2013 год - 2 760 764 рубля;
2014 год - 2 168 703 рубля;
2015 год - 3 207 789 рублей;
2016 год - 2 825 699 рублей.
59. Алексей Федоров, экс-депутат Псковского областного Собрания, председатель Совета Великолукского райпо
17 312 356 рублей
2010 год - 1 796 940 рублей;
2017 год - 6 295 720 рублей;
2019 год - 4 568 280 рублей;
2020 год - 4 651 416 рублей.
60. Станислав Суслов, начальник управления делами правительства Псковской области
17 230 287 рублей
2019 год - 3 172 091 рублей;
2020 год - 5 873 401 рубль;
2021 год - 8 184 795 рублей.
61. Сергей Новикевич, директор ООО «Лестех», депутат Локнянского районного собрания
16 971 031 рубль
2018 год - 3 164 591 рубль;
2019 год - 2 835 434 рублей;
2020 год - 4 946 000 рублей;
2021 год - 6 025 006 рублей.
62. Владимир Кузь, депутат Псковского областного Собрания, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60»
16 653 304 рубля
2018 год - 4 671 371 рубль;
2021 год - 11 981 933 рубля.
63. Виктор Антонов, депутат Псковского областного Собрания депутатов
16 573 551 рубль
2010 год - 2 101 744 рубля;
2011 год - 2 205 385 рублей;
2015 год - 3 255 595 рублей;
2016 год - 1 835 551 рубль;
2017 год - 2 821 960 рублей;
2020 год - 4 353 316 рублей.
64. Сергей Левшаков, заместитель прокурора Челябинской области, экс-заместитель прокурора Псковской области
16 501 100 рублей
2014 год - 2 115 657 рублей;
2015 год - 2 028 223 рублей;
2016 год - 2 060 151 рубль;
2017 год - 2 044 451 рубль;
2018 год - 2 236 319 рублей;
2019 год - 2 878 886 рублей;
2021 год - 3 137 413 рублей.
65. Владимир Никитин, экс-депутат Государственной Думы, бывший первый секретарь обкома КПРФ
16 377 337 рублей
2010 год - 4 638 255 рублей;
2011 год - 2 115 129 рублей;
2012 год - 2 462 155 рублей;
2013 год - 2 504 843 рублей;
2014 год - 4 656 955 рублей.
66. Денис Кравченко, бывший заместитель губернатора Псковской области, ныне депутат Государственной Думы
16 345 091 рубль
2020 год - 8 529 555 рублей;
2021 год - 7 815 536 рублей.
67. Михаил Брячак, экс-депутат Государственной Думы РФ
15 998 081 рубль
2012 год - 2 002 398 рублей;
2013 год - 2 477 235 рублей;
2014 год - 3 882 888 рублей;
2015 год - 7 635 560 рублей.
68. Игорь Сопов, председатель Избирательной комиссии Псковской области
15 387 995 рублей
2019 год - 4 512 229 рублей;
2020 год - 5 637 386 рублей;
2021 год - 5 238 380 рублей.
69. Григорий Стороненков, депутат Псковской городской Думы, генеральный директор группы предприятий «Псковтехгаз»
15 379 634 рубля
2018 год - 2 228 506 рублей;
2019 год - 3 569 370 рублей;
2020 год - 4 132 918 рублей;
2021 год - 5 448 840 рублей.
70. Игорь Ильин, экс-депутат собрания депутатов городского поселения «Локня»
14 933 036 рублей
2018 год - 6 784 976 рублей;
2019 год - 8 148 060 рублей.
71. Екатерина Силантьева, руководитель секретариата губернатора Псковской области
14 686 526 рублей
2019 год - 3 131 261 рублей;
2020 год - 5 367 625 рублей;
2021 год - 6 187 640 рублей.
72. Светлана Степанова, первый заместитель главы Великих Лук, экс-начальник Псковской таможни
14 168 236 рублей
2014 год - 4 465 503 рубля;
2015 год - 2 697 209 рублей;
2016 год - 2 494 900 рублей;
2017 год - 2 120 100 рублей;
2018 год - 2 390 524 рубля.
73. Марина Гаращенко, председатель комитета по здравоохранению Псковской области
13 614 403 рубля
2018 год - 2 684 549 рублей;
2020 год - 3 697 904 рубля;
74. Василий Осипов, бывший заместитель губернатора Псковской области
13 587 637 рублей
2019 год - 3 530 814 рублей;
2020 год - 5 034 433 рубля;
2021 год - 5 022 390 рублей.
75. Роман Богданов, предприниматель, депутат Порховского районного собрания
13 550 000 рублей
2019 год - 5 150 000 рублей;
2020 год - 4 400 000 рублей;
2021 год - 4 000 000 рублей.
76. Юрий Демьяненко, бывший ректор Псковского государственного университета
13 510 160 рублей
2010 год - 1 355 727 рублей;
2012 год - 2 193 911 рублей;
2013 год - 1 969 951 рубль;
2014 год - 2 165 059 рублей;
2015 год - 3 661 368 рублей;
2016 год - 2 164 144 рубля.
77. Ольга Васильева, председатель судебного состава Арбитражного суда Псковской области
12 915 866 рублей
2018 год - 2 693 956 рублей;
2019 год - 2 790 082 рублей;
2020 год - 3 317 552 рубля;
2021 год - 4 114 276 рублей.
78. Андрей Козлов, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания
12 815 956 рублей
2019 год - 12 815 956 рублей.
79. Мария Бирюкова, начальник управления протокола и внешних связей правительства Псковской области
12 770 332 рубля
2019 год - 3 203 480 рублей;
2020 год - 3 792 573 рубля;
2021 год - 5 774 279 рублей.
80. Владимир Орлов, председатель судебного состава Арбитражного суда Псковской области
12 736 571 рубль
2013 год - 2 122 000 рублей;
2014 год - 1 715 457 рублей;
2015 год - 1 892 356 рублей;
2016 год - 2 016 106 рублей;
2017 год - 2 104 327 рублей;
2019 год - 2 866 325 рублей.
81. Николай Калинин, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области
12 518 633 рубля
2013 год - 3 450 798 рублей;
2020 год - 4 051 965 рублей;
2021 год - 5 015 870 рублей.
82. Борис Елкин, глава Пскова
12 358 118 рублей
2020 год - 4 898 777 рублей;
2021 год - 7 459 341 рубль.
83. Михаил Маргелов, бывший член Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Псковской области
12 002 854 рубля
2010 год - 1 951 952 рубля;
2011 год - 4 743 622 рубля;
2012 год - 2 651 234 рубля;
2013 год - 2 656 046 рублей.
84. Алексей Устинов, бывший главный федеральный инспектор по Псковской области, ныне руководитель секретариата первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака
11 819 066 рублей
2020 год - 5 224 072 рубля;
2021 год - 6 594 994 рубля.
85. Андрей Карпов, бывший первый заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области
11 651 689 рублей
2010 год - 1 106 173 рубля;
2011 год - 1 560 484 рубля;
2013 год - 1 617 320 рублей;
2014 год - 2 766 345 рублей;
2015 год - 1 976 162 рубля;
2017 год - 2 615 205 рублей.
86. Дмитрий Губин, руководитель управления федерального казначейства по Псковской области
11 533 401 рубль
2013 год - 1 682 157 рублей;
2014 год - 2 157 091 рубль;
2017 год - 2 558 206 рублей;
2018 год - 2 521 699 рублей;
2019 год - 2 614 248 рублей.
87. Николай Цветков, бывший заместитель губернатора Псковской области, экс-председатель Избирательной комиссии Псковской области
11 438 753 рубля
2011 год - 1 624 534 рубля;
2012 год - 1 540 629 рублей;
2013 год - 1 801 582 рубля;
2015 год - 2 077 488 рублей;
2016 год - 2 329 963 рубля;
2017 год - 2 064 557 рублей.
88. Петр Слепченко, бывший уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области, экс-глава администрации города Пскова
11 135 000 рублей
2011 год - 1 465 125 рублей;
2013 год - 9 669 875 рублей.
89. Александр Лебедев, экс-депутат Псковского областного Собрания
10 877 249 рублей
2010 год - 2 291 159 рублей;
2011 год - 1 877 430 рублей;
2013 год - 2 016 954 рубля;
2014 год - 2 972 613 рублей;
2015 год - 1 719 093 рубля.
90. Виктор Почернин, генеральный директор ОАО «Псковский хлебокомбинат», экс-депутат Псковского областного Собрания
10 262 400 рублей
2010 год - 10 262 400 рублей.
91. Виктор Бибиков, экс-депутат Псковского областного Собрания, бизнесмен
9 939 820 рублей
2010 год - 9 939 820 рублей.
92. Владислав Туманов, руководитель Псковского землячества в Москве, экс-губернатор Псковской области, председатель Арбитражного суда Калужской области
9 890 001 рубль
2011 год - 1 373 600 рублей;
2020 год - 4 213 177 рублей;
2021 год - 4 303 224 рубля.
93. Михаил Шмырев, экс-депутат Великолукской городской Думы, генеральный директор АО «ВМК»
9 816 264 рубля
2015 год - 2 656 558 рублей;
2017 год - 2 430 988 рублей;
2018 год - 4 728 718 рублей.
94. Андрей Ермаков, и.о. председателя комитета по образованию Псковской области
9 695 482 рублей
2020 год - 5 314 433 рубля;
2021 год - 4 381 049 рублей.
95. Александр Братчиков, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике
9 537 677 рублей
2011 год - 1 292 309 рублей;
2014 год - 2 199 022 рубля;
2015 год - 2 378 643 рубля;
2016 год - 3 667 703 рубля.
96. Борис Говорун, экс-начальник УМВД России по Псковской области
9 412 394 рубля
2010 год - 1 352 550 рублей;
2011 год - 1 383 083 рубля;
2012 год - 2 065 959 рублей;
2013 год - 2 281 095 рублей;
2014 год - 2 329 707 рублей.
97. Наталья Мельникова, управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Псковской области, депутат Псковской городской Думы
9 395 795 рублей
2016 год - 1 822 524 рублей;
2017 год - 2 130 494 рублей;
98. Алексей Харлашин, предприниматель, депутат Себежского районного собрания
9 280 718 рублей
2020 год - 5 180 000 рублей;
99. Виктор Волынцев, пенсионер, бывший заместитель главы города Великие Луки на непостоянной основе
9 267 044 рубля
2015 год - 2 023 679 рублей;
2017 год - 3 521 856 рублей;
2020 год - 3 721 509 рублей.
100. Армен Мнацаканян, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
9 171 657 рублей
При подготовке материала использованы данные, размещенные в открытом доступе на портале государственных органов Псковской области, сайтах региональных комитетов, официальных сайтах муниципальных образований Псковской области, Псковского областного Собрания депутатов, Избирательной комиссии Псковской области, прокуратуры Псковской области, различных территориальных ведомств федеральных структур, Государственной Думы, Совета Федерации и на других официальных источниках.
P.S. Мало показать, сколько зарабатывают российские чиновники и депутаты. Надо знать, сколько они тратят... Как и прежде, в случае возникновения вопросов относительно присутствия той или иной персоны в списке рекомендуем обращаться в организации, размещающие сведения о доходах на официальных сайтах.
Счастливого Нового года и Рождества!
С уважением, Михаил Синёв.
Публикации ПЛН о 100 псковских миллионерах за 2021-2011 годы:
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