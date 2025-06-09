Политика

Буря в стакане воды — Петр Алексеенко о ситуации в «обезглавленных» райкомах КПРФ

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко не видит проблемы в ситуации, сложившейся перед стартом избирательной кампании в муниципальных образованиях, где секретари райкомов партии сложили с себя полномочия в знак протеста против действий руководства областного отделения. Об этом он заявил во время круглого стола в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«По поводу ситуации в отделениях КПРФ - это создается буря в стакане воды. У нас 26 местных отделений, только в трех отделениях руководители сложили полномочия. Информация о том, что семь отделений саботируют работу по референдуму КПРФ - это неправда. Они не саботируют, они еще не начинали. У нас референдум рассчитан на два года, поэтому мы начали в тех районах, где будут выборы, остальные потом присоединятся. Не надо нам говорить, как нам строить свою работу - мы сами знаем. У нас уже более 20 тысяч человек приняло участие в референдуме, он рассчитан до 2026 года. В преддверии выборов в областное Собрание и Государственную Думу мы собираем предложения. Я сегодня еду на собрание в Гдовский район, где будут избраны руководящие органы. Останется два района - там собрания тоже проведем. В районах, где пока нет руководства, тоже все в порядке, там же остались люди, остались депутаты, есть партийный актив. Я не вижу большой проблемы в этой ситуации», – заключил он.

Напомним, ранее секретари ряда районных отделений КПРФ сложили свои полномочия в знак протеста против действий руководства обкома.

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При этом партия коммунистов планирует принять участие во всех муниципальных кампаниях.

«У нас в 11 муниципальных округах, где будет проходить полноценные выборы, в настоящее время работают 20 действующих депутатов от КПРФ. Это второй показатель по численности среди представленных политических партий. Сейчас проводится работа по подбору кандидатов. Уже разосланы рекомендации», – рассказал Петр Алексеенко.

Он уточнил, что 12 июня пройдет пленум, который назначит дату областной партийной конференции, на ней будут выдвинуты списки по муниципалитетам, станут известны кандидатуры.

«Работа проводится. Конечно, есть сложности, как всегда, в подборе кандидатов. Руководители некоторых организаций не рекомендуют быть депутатом. Заставляют делать выбор: работа или депутатство. Мы понимаем, что люди очень зависят от работодателя», — добавил глава реготделения КПРФ.

В Псковской области в этом году пройдут 13 избирательных кампаний: 11 муниципальных выборов и два довыбора депутатов. Единый день голосования - 14 сентября. Сейчас прорабатывается вопрос о трехдневном голосовании.

Напомним, Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) дали старт циклу дебатов и круглых столов, посвященных муниципальным выборам в Псковской области. Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках регулярно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил, экспертам и многим другим.