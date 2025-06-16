Политика

Александр Котов о работе с исполнительной властью и оппозицией

Отчет о деятельности правительства Псковской области прозвучал на минувшей сессии регионального парламента. Насколько исчерпывающую информацию озвучил губернатор Псковской области Михаил Ведерников? Как проходит работа правительства с оппозиционными фракциями и все ли вопросы к правительству стоит озвучивать? На эти и другие вопросы в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) ответил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

— Александр Алексеевич, поговорим о минувшей сессии нашего регионального парламента. На ней выступал губернатор Михаил Ведерников с отчетом. Депутаты заслушали исполнительную власть в лице губернатора, задавали свои вопросы, высказывали комментарии. Это традиционная форма общения законодательной и исполнительной ветвей власти стала главной темой минувшей сессии. Как оцениваете отчет?

— Отчет губернатора позволяет нам получить полную, исчерпывающую информацию. При подготовке отчета о деятельности правительства губернатор заранее запрашивает у нас вопросы, которые интересуют депутатов. Соответственно, готовит свой отчет, исходя из этих вопросов, делает на них акцент. И у нас традиционно проводится встреча губернатора с фракциями политических партий. Соответственно, дополнительно звучат вопросы на этих встречах. Происходит достаточно живая дискуссия. Потом в своем коротком отчете, уже на нашем заседании губернатор отражает то, что интересует депутатов. Это общие цифры, показатели развития региона. После этого есть возможность задать любые вопросы в рамках обсуждения на сессии. И, соответственно, депутаты могут выяснить все, что их интересует.

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— На традиционную встречу с фракциями, к сожалению, прессу не пускают. Мы не знаем, что там происходит, но все руководители фракций на сессии благодарили губернатора. Что на этих встречах на самом деле происходит?

— Никакого сценария на этих встречах нет. Есть дружеский, я бы сказал, живой диалог, когда можно задать вопросы, высказать какие-то предложения, пожелания. Никакого регламента не существует. Поскольку журналистов не пускают, у вас складывается впечатление, что там все в тайне. На самом деле это тоже не тайна. Такие встречи освещаются пресс-службами Псковского областного Собрания депутатов и правительства Псковской области. Понятно, что информация выходит в сокращенном виде, потому что это живой диалог. Трудно передать такое дословно, да и нет в этом необходимости. Все основные моменты, которые там обсуждались, в новостях отражены.

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Помимо встречи, в преддверии отчета у нас есть возможность каждодневно в рабочем порядке общаться с органами власти, с заместителями губернатора, с губернатором. Кстати, многие депутаты так и делают. С самого начала, как только я пришел в Собрание, я всегда был нацелен именно на такое общение. Если мы будем задавать вопросы губернатору два раза в год и получать на них ответы, результативность этой работы будет стремиться к нулю. А в рабочем режиме мы выстраиваем практически ежедневный диалог, который идет на пользу и законодательному органу власти, и правительству, и это дает результат.

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— Раньше к губернатору звучало очень много вопросов, касательно его отчета. Сейчас все мнения депутатов были комплиментарны. Один вопрос прозвучал от Артура Гайдука («Яблоко»). На ваш взгляд, это показатель того, что действительно власть работает в конструктивном режиме с партиями, или есть другое объяснение?

— Партия «Яблоко» заточена исключительно на негатив. Поэтому как бы хорошо ни было, все равно она найдет возможность задать такие вопросы, на которые следовало бы обратить внимание. В первую очередь это делают не для того, чтобы добиться какого-то результата. Задавая вопрос, они прекрасно понимают, что решить его объективно ни финансовых, ни организационных, ни других возможностей в регионе нет. Но его следует озвучить, поэтому в глазах избирателей это будут люди, которые готовы резать правду-матку. Я такой подход не поддерживаю. Чтобы задать вопрос, нужно серьезно погрузиться в тему, чтобы не выглядеть глупо. Чтобы погрузиться в тему, нужно потратить значительное количество времени на подготовку, этим нужно заниматься в каждодневной режиме.

Я лично с губернатором обсуждал вопрос о том, что нам следует обратить внимание на состояние жилищно-коммунального хозяйства. Это на сегодня наиболее актуальная проблема, которой следует заняться системно. Может быть, даже потребуется разработать специальную региональную программу. Это серьезный вопрос. В принципе, я его мог бы повторить на сессии, чтобы это прозвучало на камеру. Но мне важнее другое. Губернатор сказал в рамках рабочей группы, что мы этим вопросом будем заниматься. Дал поручение заместителю губернатора Игорю Николаевичу Шатурному. Соответственно, депутаты, кто желает поработать в этом направлении, войдут в состав рабочей группы. Мы должны предложить, исходя из наших возможностей, какие-то конструктивные решения, которые приведут к позитивным изменениям в этой сфере.

Есть, над чем работать. Критиковать с успехом можно тех, кто вообще ничего не делает. А тех, кто работает, кто добивается результата, критиковать сложно, потому что надо правильно сформулировать критические замечания в их адрес, да еще и попытаться что-то предложить.

Беседовал Максим Костиков