Политика

Псковские коммунисты отложили разбирательство по факту нарушений постановления бюро обкома

Псковские коммунисты отложили на неопределенный срок рассмотрение вопроса о фактах грубого нарушения членами партии постановления бюро обкома КПРФ «О недопустимости вынесения вопросов кадровой политики в буржуазные средства массовой информации». Такое решение было принято сегодня, 12 июня, в ходе пленума комитета областного отделения КПРФ, сообщил Псковской Ленте Новостей первый секретарь обкома Петр Алексеенко.

По его словам, это связано, во-первых, с наличием других более актуальных вопросов, а, во-вторых, со стабилизацией обстановки в районных отделениях партии.

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Напомним, ранее ряд секретарей райкомов сложили полномочия в знак протеста против действий руководства обкома. Члены партии не исключали, что сегодня их могут исключить из партии, однако этого не произошло.

Кроме того, на пленуме обкома было решено назначить конференцию областного отделения, предварительно, на 29 июня. На ней будут решаться вопросы, связанные с участием КПРФ в муниципальных выборах.