Областной суд признал законным отказ в регистрации Поршнева кандидатом на выборах в Гдове

Псковский областной суд оставил в силе решение Гдовского районного суда об отказе Дмитрию Поршневу в регистрации его кандидатом на должность главы Гдовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.
Напомним Дмитрий Поршнев выдвигался на выборы от избирательного объединения «Политическая партия социальной защиты».
Ранее Гдовский районный суд признал законным постановление Территориальной избирательной комиссии (ТИК) Гдовского района об отказе кандидату на должность главы Гдовского района Дмитрию Поршнёву в регистрации.
Выборы главы Гдовского района пройдут 6-8 сентября 2024 года. О намерении участвовать в выборах ранее заявили восемь кандидатов.
Алексей Васильев, который был избран главой Гдовского района в сентябре 2022 года, ушел с поста в марте. Временно исполняет полномочия главы Гдовского района заместитель главы района по экономическим вопросам Александр Авраменко.