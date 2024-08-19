Политика

Областной суд признал законным отказ в регистрации Поршнева кандидатом на выборах в Гдове

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Врио главы сменился в Гдовском районе

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Алексей Васильев, который был избран главой Гдовского района в сентябре 2022 года, ушел с поста в марте. Временно исполняет полномочия главы Гдовского района заместитель главы района по экономическим вопросам Александр Авраменко.

Завершилось выдвижение кандидатов на пост главы Гдовского района

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Выборы главы Гдовского района пройдут 6-8 сентября 2024 года. О намерении участвовать в выборах ранее заявили восемь кандидатов.

Суд признал законным отказ в регистрации кандидата на должность главы Гдовского района

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Ранее Гдовский районный суд признал законным постановление Территориальной избирательной комиссии (ТИК) Гдовского района об отказе кандидату на должность главы Гдовского района Дмитрию Поршнёву в регистрации.

Экс-активисту КПРФ Поршневу могут отказать в регистрации кандидатом на выборах в Гдове

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Напомним Дмитрий Поршнев выдвигался на выборы от избирательного объединения «Политическая партия социальной защиты».

Псковский областной суд оставил в силе решение Гдовского районного суда об отказе Дмитрию Поршневу в регистрации его кандидатом на должность главы Гдовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

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В опросе приняло участие 164 человека

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Областной суд признал законным отказ в регистрации Поршнева кандидатом на выборах в Гдове

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