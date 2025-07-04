Политика

Экс-депутата Госдумы Виктора Яшина выдвинут на выборы в Псковскую гордуму

На предстоящих дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы по округу №3 региональное отделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» выдвинет кандидатуру бывшего депутата Государственной Думы от ЛДПР Виктора Яшина. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил лидер регионального отделения партии Олег Брячак. Соответствующее решение было принято в субботу, 5 июля, делегатами областной конференции эсеров.

Напомним, Виктор Яшин в 1996 году получил мандат депутата Госдумы, ставший вакантным после того, как Евгений Михайлов был избран губернатором Псковской области. В Государственной Думе Яшин работал до 1999 года, в 2000-е и 2010-е участвовал в общественно-политической жизни региона, в том числе в избирательных кампаниях различного уровня. В 2024 году вступил в «Справедливую Россию».

По словам Олега Брячака, региональное отделение партии выдвинет кандидатов во всех новых муниципальных округах, где пройдут выборы собраний депутатов первого созыва.

«Несмотря на некоторые сложности с желанием у наших граждан участвовать в выборах, "Справедливая Россия" сложностей особо не испытывает. Поэтому мы "закрываем" все округа, которые есть. На этой конференции все решения были приняты. Присутствовали, как обычно, и представители юстиции, и представители избиркома. Прошло все в рамках закона», - сказал Олег Брячак.

Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.