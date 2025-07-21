Политика

Елена Афанасьева: Женщины стремятся сохранить мир и гармонию в обществе

Женская политическая повестка претерпела значительные изменения не только в России, но и во всём мире. Такое мнение высказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава Лиги женщин ЛДПР Елена Афанасьева. По ее мнению, значимой площадкой для обсуждения актуальных социальных проблем стал Евразийский женский форум, проводимый с 2015 года. Политика, проводимая женщинами, играет важнейшую роль в обеспечении стабильности и гармоничного функционирования общества. Об этом она рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Гайд-парк».

Елена Афанасьева подчеркнула, что благодаря Валентине Матвиенко, председателю Совета Федерации, «женская повестка дня была перевернута не только в России, но и в мире».

«Во-первых, благодаря женщинам-сенаторам сейчас есть огромный мировой Евразийский женский форум. В сентябре 2024 года будет очередной форум, который мы проведем. Это огромная мировая площадка, где женщины разных стран, добившиеся успеха, могут обсуждать проблемы, касающиеся семьи, детей и здоровья», — добавила она.

Говоря о международном влиянии женщин, Елена Афанасьева обратила внимание на то, что форум способствует обмену опытом и установлению связей между женщинами-лидерами. По словам спикера, он не только служит местом для обмена опытом, но и помогает женщинам, которые сталкиваются с проблемами, такими как получение образования.

«Мы делимся своим опытом и видим, как не надо делать, чтобы не скатиться в крайности. У нас действительно законодательство Российской Федерации имеет настоящую социальную составляющую, где защита отцовства, материнства и детства стоит на первом месте», — подчеркнула она.

Спикер также отметила, что работа не прекращается между форумами.

«В рамках нашего совета мы реализуем уже практически 35 проектов, включая работу Всемирной федерации русскоговорящих женщин, которая объединяет женщин любой национальности, желающих говорить на русском языке», — добавила она.

По ее словам, женская политика играет ключевую роль в поддержании стабильности и гармонии в обществе. Подчеркивая ценность межкультурного обмена и диалога, она сказала:

«Женщин объединяет гораздо больше вопросов, чем, может быть, даже мужчин. Основная задача каждой женщины — это родить, создать семью и сохранить мир. Когда у тебя есть ребенок, родители и любимый мужчина, ты стремишься сделать всё возможное, чтобы защитить близких и сохранить покой в доме. Женщины склонны искать компромиссные решения и избегать конфликтов», - заявила Елена Афанасьева.

Она добавила, что современные глобальные вызовы требуют особого внимания и сотрудничества между женщинами разных стран, особенно в условиях нестабильного мира. Елена Афанасьева подчеркнула, что политические разногласия между странами не должны мешать диалогу и поиску путей мирного сосуществования.

«Даже в условиях политических напряжений женщины собираются вместе, чтобы обсудить пути достижения мира и согласия. Мы стремимся поддерживать традиции и ценности, которые укрепляют общество и делают мир стабильным и безопасным местом для будущих поколений», — заключила она.

Напомним, сегодня, 23 июля, Лига Женщин ЛДПР совместно с Псковским региональным отделением партии проведет фестиваль «Сила корней и крылья перемен» в Детском парке. Фестиваль посвящен силе, мудрости и роли русской женщины в современном мире. В мероприятии примут участие председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, сенаторы РФ и депутаты Государственной Думы от ЛДПР, а также эксперты в области демографии, семейной политики, духовного развития и партийцы из разных регионов России. Елена Афанасьева выступает организатором фестиваля.

Фестиваль начнется в 15:30 и продлится до 20:00.