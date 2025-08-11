Политика

Псковскому «Яблоку» присудили первые компенсации за снятие с выборов в 2023 году

Псковскому «Яблоку» присудили первые компенсации за незаконное снятие списков партии с выборов в 2023 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении.

12 августа Опочецкий районный суд и Пушкиногорский районный суд (судебное присутствие в Новоржеве) удовлетворили иски псковского «Яблока» к Министерству финансов России о компенсациях за отмену регистрации единых списков партии на муниципальных выборах 2023 года.

Незаконность снятия списков «Яблока» и право на компенсацию ущерба 18 марта признал Конституционный суд.

Судья Опочецкого суда Вячеслав Ефимов присудил псковскому «Яблоку» 218 439 рублей компенсации. Из них 118 439 рублей – расходы на проведение избирательной кампании, 50 000 рублей – за нарушение конституционного права на участие в выборах, 50 000 рублей – компенсация за настойчивость в достижении правовой цели по защите своих прав.

Судья Пушкиногорского районного суда Василий Евдокимов, рассмотревший дело о компенсации за незаконную отмену регистрации списка партии в Новоржевском районе, постановил выплатить псковскому «Яблоку» 190 152 рубля, в том числе 90 152 рубля в качестве компенсации состоявшихся прямых затрат избирательного фонда, 50 000 рублей – за нарушение конституционного права на участие в выборах, 50 000 рублей – компенсация за настойчивость в достижении правовой цели по защите своих прав.

Напомним, в 2023 году состоявшаяся регистрация единых списков партии была обжалована в судах представителями «Партии Роста», «Справедливой России» и «Партии пенсионеров». В обоснование требований они указали, что документы партии для подачи в избирательные комиссии были подписаны 16 и 17 июля новым председателем регионального отделения Артуром Гайдуком, избранным 24 июня, а сведения о нем были внесены налоговой инспекцией в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 18 июля.

Суды общей юрисдикции тогда поддержали снятие списков с выборов. В октябре 2024 года псковское «Яблоко» обратилось с жалобой в Конституционный суд. 18 марта 2025 года Конституционный суд не согласился с позицией судов общей юрисдикции и подтвердил, что руководитель политической организации становится таковым незамедлительно с момента его избрания, а не с момента включения записи об этом в ЕГРЮЛ.

18 июня 2025 года во исполнение постановления Конституционного суда семь заявлений о применении компенсаторных механизмов были поданы в районные суды Псковской области, вынесшие ранее незаконные решения. Впереди ещё пять судебных процессов в Красногородском, Локнянском, Печорском, Пыталовском и Стругокрасненском районах.