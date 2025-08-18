Политика

Кандидат должен быть в хорошей спортивной форме — Игорь Сопов

2 025 метров предстоит пробежать кандидатам и представителям политических партий в рамках соревнования «Политическом забег. ЕДГ-2025» завтра, 22 августа. Об этом сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Каждый пробежит 2 025 метров. Выборы - это сложная и тяжёлая борьба. Кандидат должен быть в хорошей спортивной форме, потому что в дальнейшем ему предстоит работать с избирателями, а для этого нужны силы, энергия и закалка», - отметил Игорь Сопов.

В ходе беседы о предстоящем соревновании он уточнил, что для хорошего результата участникам не удастся схитрить, выставив за себя профессиональных спортсменов.

«При регистрации на забег мы естественно смотрим списки кандидатов, если человек не является кандидатом или членом партии, то он не будет участвовать, поэтому профессиональных спортсменов пригласить будет невозможно. Мы это будем отслеживать. По поводу допинга, у нас предусмотрено врачебное наблюдение. Врач перед забегом посмотрит и пульс, и давление, и всё остальное, только после этого участникам можно будет выйти на дистанцию», - рассказал Игорь Сопов.

Он также сообщил, что Избирательная комиссия Псковской области планирует и в последующие годы проводить спортивные мероприятия.

«Засекать время и давать старт будут профессиональные судьи. Я думаю, что если на будущие выборы мы будем проводить подобное мероприятие, нам нужно понимать, какие рекорды у нас были и бьём ли мы их - нужна статистика. У избирательной комиссии всегда есть статистика, анализ, цифры, поэтому и здесь всё должно быть точно», - заключил Игорь Сопов.

Дата, время и место проведения забега: 22 августа с 13.30 до 15.30, Псков, улица Кузнецкая, дом №25, стадион «Машиностроитель».