Политика

Андрей Маковский: В Псковской области возрастает престиж муниципальной службы

Рост престижа муниципальной службы наблюдается в Псковской области. Такое мнение в эфире программы «Гайд-парк» на ПЛН FM (102,6 FM) высказал депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский.

«Сейчас повышаются зарплаты в муниципалитетах. И мы видим в районах, что снова возвращается статус работы муниципальных служащих. Если раньше это была, можно сказать, служба государева - не за деньги, а за совесть, за будущее твоего района, то сейчас возвращается снова престиж муниципальной службы, есть снова интерес к этому», - сказал Андрей Маковский.

Напомним, в Псковской области реализуется программа «Земский муниципальный служащий». Она направлена на приток молодых специалистов в органы МСУ.

С 1 октября 2025 года в России планируется повышение зарплат для государственных и муниципальных служащих.