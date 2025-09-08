Политика

Около 30 человек уже посетили Центр общественного наблюдения в Пскове

С 12 по 14 сентября в Общественной палате Псковской области (Псков, улица Советская, 15А) функционирует Центр общественного наблюдения, обеспечивающий прозрачный контроль за проведением выборов, сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов.

Ровно с 8.00 центр ведет наблюдение за ходом голосования в регионе. Экранные панели показывают текущую ситуацию по голосованию в разных муниципальных образованиях Псковской области, а также транслируют материалы Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

«На экранах мы видим, что происходит сегодня с точки зрения нарушений и в целом видим ситуацию по выборам в Российской Федерации. И, соответственно, работаем с Общественной палатой Российской Федерации по тем материалам, которые они тоже нам направляют с точки зрения мониторинга и с точки зрения общественного наблюдения», - отметил председатель.

Александр Седунов подчеркнул доступность центра для каждого гражданина: «Никаких ограничений здесь нет. Любой желающий может прийти и ознакомиться с ситуацией. При себе необходимо иметь паспорт». С момента открытия центра его посетили около 30 человек.

Особое внимание уделяется подготовке общественных наблюдателей, которые проходят обучение и участвуют в мониторинге избирательных участков.

«На всех участках работают общественные наблюдатели. Хочу сказать, что мы готовили этих общественных наблюдателей в течение июля и августа. Целая серия семинаров и встреч происходила на территории области по всем муниципальным образованиям. Если происходят нарушения, то общественные наблюдатели должны фиксировать сами и, соответственно, сообщают нам информацию через независимый общественный мониторинг», - отметил Александр Седунов.

Пока сообщений о серьезных нарушениях не поступало, однако, если возникнет необходимость обратиться в цнтр, жители могут воспользоваться телефоном «горячей линии»: 72-16-10.