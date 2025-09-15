Политика

Валерий Филимонов: Мы еще не знали соперников, а наш кандидат уже начинал работать

«Мы еще не знали наших соперников на выборах, а наш кандидат уже начинал работать», - заявил секретарь Псковского городского отделения «Единой России» Валерий Филимонов на брифинге регионального отделения партии по итогам выборной кампании 15 сентября, комментируя победу Антона Мороза на довыборах в Псковскую городскую Думу, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У нас, наверное, из всех муниципалитетов была самая легкая предвыборная кампания, потому что у нас было одно депутатское место в городской Думе. Работы было меньше, чем у остальных в масштабе отделения. Однако мы видим, как развивается город Псков. Даже сейчас, приезжая, мы видим, что все крутится, вертится, делаются ремонты. Поэтому нам, чтобы эта работа продолжалась в том же ключе, необходимо было выбрать кандидата в Псковскую городскую Думу, который действительно будет достойным представителем нашего муниципалитета и сможет оказать большое влияние на дальнейшее развитие нашего города», - заявил Валерий Филимонов.

Он отметил, что была проведена огромная работа, начиная с регистрации кандидата от «Единой России» до момента голосования.

«Мы еще не знали наших соперников на выборах, а наш кандидат уже начинал работать и провел большущее количество мероприятий в своем округе, что и вызвало такую высокую поддержку населения, избирателей нашему кандидату. Мы пожелаем нашему кандидату Антону Михайловичу (Морозу, - ред.) дальнейших успехов», - заключил Валерий Филимонов.