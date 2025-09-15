Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 лет
Господин Рейтингомер
Открытие ресторана GURAVI
Псков летние террасы
вкусно и полезно плавленый сыр
развивающие секции для детей
Парижский вечер в ресторане «Гельдт»
Педагог стала фермером
о работе профсоюзных здравниц
МАФы Пскова и Великих Лук
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Политика 15.09.2025 08:380 Опубликованы предварительные итоги выборов в муниципальные Собрания в Псковской области 15.09.2025 13:560 Валерий Филимонов: Мы еще не знали соперников, а наш кандидат уже начинал работать 15.09.2025 13:460 Игорь Сопов: Кампания по довыборам депутата в Пскове получилась яркой 15.09.2025 13:140 Депутатские мандаты в Псковской области получили представители восьми партий 15.09.2025 13:070 Антон Мороз: Победа на довыборах депутата гордумы — партийная 15.09.2025 12:550 На одного кандидата в Псковской области составили административный протокол
 
 
 
Самое популярное 08.09.2025 11:010 Скоропостижно скончалась помощник депутата областного Собрания Дарья Сиротина 08.09.2025 19:050 Прощание с помощником депутата Дарьей Сиротиной состоится 9 сентября 08.09.2025 12:402 86-летний водитель скончался после ДТП в Пскове на дамбе 11.09.2025 13:170 Появились кадры спасения упавшей с моста Невского в Пскове женщины 13.09.2025 11:000 Интерактив: Кто «обкромсал» деревья?
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Валерий Филимонов: Мы еще не знали соперников, а наш кандидат уже начинал работать

15.09.2025 13:56|ПсковКомментариев: 0

«Мы еще не знали наших соперников на выборах, а наш кандидат уже начинал работать», - заявил секретарь Псковского городского отделения «Единой России» Валерий Филимонов на брифинге регионального отделения партии по итогам выборной кампании 15 сентября, комментируя победу Антона Мороза на довыборах в Псковскую городскую Думу, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«У нас, наверное, из всех муниципалитетов была самая легкая предвыборная кампания, потому что у нас было одно депутатское место в городской Думе. Работы было меньше, чем у остальных в масштабе отделения. Однако мы видим, как развивается город Псков. Даже сейчас, приезжая, мы видим, что все крутится, вертится, делаются ремонты. Поэтому нам, чтобы эта работа продолжалась в том же ключе, необходимо было выбрать кандидата в Псковскую городскую Думу, который действительно будет достойным представителем нашего муниципалитета и сможет оказать большое влияние на дальнейшее развитие нашего города», - заявил Валерий Филимонов. 

Он отметил, что была проведена огромная работа, начиная с регистрации кандидата от «Единой России» до момента голосования.

«Мы еще не знали наших соперников на выборах, а наш кандидат уже начинал работать и провел большущее количество мероприятий в своем округе, что и вызвало такую высокую поддержку населения, избирателей нашему кандидату. Мы пожелаем нашему кандидату Антону Михайловичу (Морозу, - ред.) дальнейших успехов», - заключил Валерий Филимонов.

Пресс-портрет
Филимонов Валерий Игоревич Помощник сенатора Псковской области Андрея Турчака, секретарь Псковского городского отделения «Единой России»
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Адаптировались ли вы к деградации мобильного интернета?
В опросе приняло участие 239 человек
Сюжет: ЕДГ-2025 в Псковской области Игорь Сопов: Кампания по довыборам депутата в Пскове получилась яркой Депутатские мандаты в Псковской области получили представители восьми партий На одного кандидата в Псковской области составили административный протокол Антон Мороз: Победа на довыборах депутата гордумы — партийная Итоговая явка на муниципальных выборах в Псковской области составила 36% Наталья Федорова: В Собрании депутатов Псковского округа будет демократичный состав Валерий Филимонов: Мы еще не знали соперников, а наш кандидат уже начинал работать Александр Котов: «Единая Россия» к каждой избирательной кампании относится серьезно Александр Козловский: Все одномандатники от «Единой России» победили Псковские профсоюзы принимали участие в наблюдении за выборами Опубликованы предварительные итоги выборов в муниципальные Собрания в Псковской области Антон Мороз: Впереди большая ответственность и серьёзная работа На довыборах депутата Псковской городской думы по избирательному округу №3 по предварительным данным победу одержал Антон Мороз Илья Стрелков: В Псковской области выборы организованы на высшем уровне Ольга Потапова: Избиратели понимают, что решается судьба округа на пять лет Наталья Федорова об атмосфере и конкурентности выборов Геннадий Афанасьев: Инцидентов на избирательных участках не было Алексей Кузьмин: Жители Великолукского округа активно шли голосовать на участки Дмитрий Быстров: ДЭГ набирает популярность в Островском округе Сергей Кулаков: Поступавшие в УИКи жалобы признаны необоснованными Трехдневное голосование на муниципальных выборах закончилось в Псковской области Явка на выборы в Псковской области по состоянию на 18.00 превысила 35% Наталья Федорова: На избирательных участках Псковского района царит оживление Александр Козловский встретился на избирательном участке с бойцом СВО На муниципальных выборах в Псковской области уже проголосовали свыше 50 тысяч человек Дмитрий Быстров: От сегодняшнего выбора зависит, как будет развиваться Островский округ Дмитрий Шахов: В сельской местности особенно важна организация выездного голосования Почти 100 DDoS-атак зафиксировано на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ В Псковской области явка на выборы к полудню третьего дня приблизилась к 30% Игорь Сопов: За выборами ведется многоуровневая система наблюдения Порядка 1100 сообщений от общественных наблюдателей обработали в Псковской области На участке в Новосокольническом округе проголосовал 96-летний избиратель Явка на выборы в Псковской области превысила 26% За ночь явка на ДЭГ в Псковской области выросла на 1,5% Игорь Сопов: Работа избирательной комиссии ведется без нарушений 39 тысяч человек проголосовали на выборах в Псковской области по итогам второго дня Стартовал заключительный день голосования в Псковской области Явка на выборы в Псковской области приблизилась к 18% На 65 избирательных участках Псковской области работают детские уголки Завершился второй день голосования в Псковской области Более 26 тысяч человек проголосовали на выборах в Псковской области Более 300 человек приняли участие в ДЭГ этой ночью в Псковской области Избирательные участки открылись во второй день голосования в Псковской области Игорь Сопов: К утру процент явки на выборы может увеличиться Явка в первый день голосования в в Псковской области превысила 14% Первый день голосования на выборах завершился в Псковской области Александр Котов: Единый день голосования – завершающий этап муниципальной реформы в регионе Явка на выборы в Псковской области приблизилась к 10% Фотофакт: Впервые голосующий Барсик принял участие в выборах в Псковском районе Себеж, Кунья и Пушкинские Горы лидируют по явке на ДЭГ Довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3. ФОТОРЕПОРТАЖ Более восьми тысяч человек уже проголосовали на выборах в Псковской области Около 30 человек уже посетили Центр общественного наблюдения в Пскове Омбудсмен проконтролирует ход голосования не менее чем в пяти районах Псковской области Наталья Федорова: Голосование на выборах — обязанность ответственных граждан Сделать прививку от гриппа могут псковичи вблизи избирательных участков Трехдневное голосование на муниципальных выборах началось в Псковской области
15.09.2025, 14:070 Mercedes загорелся на автозаправке «Лукойл» в Печорах 15.09.2025, 13:560 Валерий Филимонов: Мы еще не знали соперников, а наш кандидат уже начинал работать 15.09.2025, 13:460 Игорь Сопов: Кампания по довыборам депутата в Пскове получилась яркой 15.09.2025, 13:350 Экшен-шоу покажет атлет-экстремал на автофестивале ПЛН
15.09.2025, 13:250 Островский район ускоряет догазификацию: жители получат доступ к голубому топливу 15.09.2025, 13:140 Депутатские мандаты в Псковской области получили представители восьми партий 15.09.2025, 13:070 Антон Мороз: Победа на довыборах депутата гордумы — партийная 15.09.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Итоги ЕДГ-2025
15.09.2025, 12:590 За неделю в Псковской области в результате ДТП погибли пять человек 15.09.2025, 12:550 На одного кандидата в Псковской области составили административный протокол 15.09.2025, 12:360 Начинается видеотрансляция передачи «Великий, могучий»: «Ё» моё — буква с шатким статусом 15.09.2025, 12:300 Итоговая явка на муниципальных выборах в Псковской области составила 36%
15.09.2025, 12:250 Наталья Федорова: В Собрании депутатов Псковского округа будет демократичный состав 15.09.2025, 12:150 Псковская область сохранила 55 место в России по уровню безработицы 15.09.2025, 12:100 «Постскриптум»: Итоги ЕДГ-2025 15.09.2025, 12:090 Движение поездов на участке Петербург – Луга восстановлено по всем путям
15.09.2025, 12:060 Александр Котов: «Единая Россия» к каждой избирательной кампании относится серьезно 15.09.2025, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Игорем Соповым 15.09.2025, 11:570 С автором «Ветра радости» встретятся гости и участники фестиваля «Осень в Михайловском» 15.09.2025, 11:540 «Ему у нас понравилось»: почему паук-оса выбрал Псковскую область
15.09.2025, 11:370 ВККС рекомендовала кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда 15.09.2025, 11:350 Александр Козловский: Все одномандатники от «Единой России» победили 15.09.2025, 11:260 Два «золота» и «бронзу» привезли псковские ориентировщики с соревнований в Петербурге 15.09.2025, 11:120 «Великий, могучий»: «Ё» моё — буква с шатким статусом
15.09.2025, 10:580 Псковские профсоюзы принимали участие в наблюдении за выборами 15.09.2025, 10:560 Сено горело в надворной постройке в пушкиногорской деревне Захино 15.09.2025, 10:490 «Гайд-парк»: Игорь Сопов о предварительных итогах ЕДГ-2025 15.09.2025, 10:470 Депутаты областного Собрания на неделе проведут прием граждан
15.09.2025, 10:310 Жилой дом и хозпостройки горели в новосокольнической деревне Тириново 15.09.2025, 10:210 XVIII Межрегиональный фестиваль «Осень в Михайловском» пройдет с 17 по 19 сентября 15.09.2025, 10:160 ВИР-технология: новое слово в капитальном ремонте мягких кровель 15.09.2025, 10:120 В Госдуме предложили запретить зарубежную музыку на спортивных мероприятиях
15.09.2025, 10:010 Две бани сгорели в Псковской области в выходные 15.09.2025, 09:520 У псковичей страх заразиться COVID-19 снизился до уровня боязни гриппа – опрос  15.09.2025, 09:400 «Дневной дозор»: Есть ли шанс сдать экотехнопарк до конца года? 15.09.2025, 09:000 Спрос на авиабилеты к Китай на фоне введения безвиза вырос почти в 2 раза
15.09.2025, 08:380 Опубликованы предварительные итоги выборов в муниципальные Собрания в Псковской области 15.09.2025, 08:201 Антон Мороз: Впереди большая ответственность и серьёзная работа 15.09.2025, 08:000 Программы для похудения и жизни без боли предлагают псковичам 15.09.2025, 07:481 На довыборах депутата Псковской гордумы по округу №3 победу одержал Антон Мороз
15.09.2025, 07:300 День свободных денег отмечают 15 сентября 15.09.2025, 07:000 На участке улицы Некрасова в Пскове вводят одностороннее движение до 31 октября 14.09.2025, 23:370 ФК «Луки-Энергия» второй раз за четыре дня проиграл «Череповцу» 14.09.2025, 23:340 Восстановлено движение поездов на участке Петербург — Луга
14.09.2025, 23:210 Выборы-2025 принесли победу всем действующим губернаторам 14.09.2025, 22:540 Илья Стрелков: В Псковской области выборы организованы на высшем уровне 14.09.2025, 22:421 В Госдуму внесут проект о госпитальных школах 14.09.2025, 22:361 Наталья Федорова об атмосфере и конкурентности выборов
14.09.2025, 22:230 Ольга Потапова: Избиратели понимают, что решается судьба округа на пять лет 14.09.2025, 22:000 В Москве к 2030 году хотят построить еще 30 станций метро 14.09.2025, 21:570 Итоговая явка избирателей на платформе ДЭГ составила 90,54% по стране 14.09.2025, 21:450 Алексей Кузьмин: Жители Великолукского округа активно шли голосовать на участки
14.09.2025, 21:400 На пяти участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость 15 сентября 14.09.2025, 21:390 Геннадий Афанасьев: Инцидентов на избирательных участках не было 14.09.2025, 21:320 Дмитрий Быстров: ДЭГ набирает популярность в Островском округе 14.09.2025, 21:200 Мошенники обманули псковича под предлогом оплаты доставки
14.09.2025, 21:000 Экс-чемпион мира по боксу Рикки Хаттон ушел из жизни в 46 лет 14.09.2025, 20:400 В период избирательной кампании в РФ возбудили 11 уголовных дел 14.09.2025, 20:391 Сергей Кулаков: Поступавшие в УИКи жалобы признаны необоснованными 14.09.2025, 20:200 Обладатель звания «Посол русской культуры» даст концерт в псковской филармонии
14.09.2025, 20:000 Трехдневное голосование на муниципальных выборах закончилось в Псковской области 14.09.2025, 19:380 Мужчина в зеленой спортивной кофте пропал в Пскове 14.09.2025, 19:180 ГП признала нежелательными более 60 иностранных организаций с начала года 14.09.2025, 18:580 Две тысячи дедовичских сеянцев ели высадили в Калининградской области
14.09.2025, 18:380 Пассажир скутера пострадала при столкновении с Renault в Пскове 14.09.2025, 18:241 Явка на выборы в Псковской области по состоянию на 18.00 превысила 35% 14.09.2025, 18:180 Наталья Федорова: На избирательных участках Псковского района царит оживление 14.09.2025, 17:580 Теплое начало рабочей недели прогнозируют синоптики на Северо-Западе
14.09.2025, 17:490 Автомобиль с тремя пассажирами перевернулся в Пустошкинском районе, водитель умер 14.09.2025, 17:380 Александр Козловский встретился на избирательном участке с бойцом СВО 14.09.2025, 17:180 Экономист назвал сегодняшнюю рыночную ипотеку бессмысленной 14.09.2025, 16:572 Дмитрий Быстров: От сегодняшнего выбора зависит, как будет развиваться Островский округ
14.09.2025, 16:370 Опубликована программа восьмого псковского фестиваля «Книжная яблоня» 14.09.2025, 16:170 Дмитрий Шахов: В сельской местности особенно важна организация выездного голосования 14.09.2025, 15:570 Псковский и рязанский губернаторы обсудили межрегиональное сотрудничество 14.09.2025, 15:370 На муниципальных выборах в Псковской области уже проголосовали свыше 50 тысяч человек
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru