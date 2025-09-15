Политика

Осужденные в Псковской области приняли участие в голосовании на выборах

Отдать свой голос на выборах смогли осужденные к различным наказаниям, не связанным с лишением свободы, а также подследственные, в отношении которых судами избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: УФСИН России по Псковской области

Как сообщили в управлении, граждане имели право самостоятельно следовать к месту проведения выборов по месту жительства.

Осужденные, отбывающие наказание в виде принудительных работ, смогли реализовать свое право, проголосовав на ближайших к УИЦ избирательных участках или посредством ДЭГ.

Накануне единого дня голосования обладающим избирательным правом осужденным были разъяснены порядок и процедура голосования, а также принципы проведения выборов в Российской Федерации.