Муниципальный вестник: реформа на финишной прямой

Центральным событием сентября в жизни муниципальных образований Псковской области стал Единый день голосования.

Выборы депутатов прошли в 11 районах, которые в рамках третьего этапа реформы преобразованы в муниципальные округа (Псковский, Великолукский, Островский, Себежский, Дедовичский, Гдовский, Новосокольнический, Пустошкинский, Куньинский, Палкинский и Пушкиногорский). Также 12-14 сентября состоялись довыборы депутатов в Пскове и Стругокрасненском округе.

Большая избирательная кампания 2025 года имела важное, можно сказать, стратегическое значение, о чем неоднократно заявлял губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Выборы 2025 года являлись финальной стадией завершения муниципальной реформы. Как подчеркивал глава региона, от того, кто войдет в депутатский корпус, зависит та большая работа, которую проводят органы государственной власти и местного самоуправления.

Жители формировали состав окружных Собраний первого созыва, а те, в свою очередь, изберут глав муниципалитетов. Как считает председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, эта значимая веха не только укрепит местное самоуправление и повысит его эффективность, но и позволит гражданам более активно участвовать в процессе принятия решений на местах.

Спикер регионального парламента уверен, что всё это будет способствовать дальнейшему развитию региона и повышению качества жизни его жителей.

Выборы прошли без нарушений, открыто и удобно для избирателей. Люди могли голосовать либо в традиционном формате на избирательных участках, либо с использованием современной технологии дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В Псковской области в голосовании в 13 кампаниях приняло участие 36,61% избирателей. Это достаточно высокая явка.

По словам председателя Избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова, выборы в муниципальных образованиях прошли спокойно и в штатном режиме.

В рамках сотрудничества регионального избиркома с Министерством здравоохранения Псковской области у избирательных участков были созданы площадки, где люди могли пройти преддиспансеризацию и привиться от гриппа.

Этой возможностью воспользовались свыше тысячи жителей региона.

«Обстановка спокойная, без суеты, достойный уровень оформления помещения для голосования избирателей», - делился впечатлениями от увиденного на избирательном участке глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров.

Вместе с депутатом Государственной Думы, секретарем регионального отделения «Единой России» Александром Козловским, депутатами Псковского областного Собрания депутатов Арменом Мнацаканяном и Андреем Михайловым он посетил один из избирательных участков.

По словам главы муниципального образования, пришедшие на выборы жители настроены позитивно - чувствовалось, что людям не всё равно, кто будет представлять их интересы в Собрании депутатов Островского муниципального округа первого созыва.

«На избирательных участках Псковского района царит оживление - люди идут голосовать», - отмечала 14 сентября глава Псковского муниципального округа.

Особенно руководителя порадовало, что среди пришедших на избирательные участки много молодых лиц - псковичи голосовали семьями, на участок приходили даже с малышами.

Как говорили жители округа, хотят быть уверенными в стабильном будущем и развитии нашего района.

Фото: страница Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте»

«Вместе мы выбрали достойных кандидатов, с которыми нам предстоит воплощать в жизнь стратегии развития муниципального образования уже в составе округа! Поздравляю избранных депутатов и большое спасибо всем кандидатам, кто прошёл этот избирательный путь», - так подвела итоги выборов глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова.

Явка в округе была достаточно высокой - 48,77 % от числа избирателей.

3209 пушкиногорцев приняли участие в голосовании, посетив избирательные участки, проголосовав дистанционно или вне помещений.

Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой

По результатам трехдневного голосования в Псковской области победу одержала «Единая Россия». Депутаты от партии составят большинство во всех вновь избранных Собраниях в муниципальных округах.

К работе народные избранники приступят в ближайшее время. Именно им предстоит избрать глав муниципалитетов.

В целом в муниципальных округах создается более эффективная система управления на местах и формируется квалифицированный состав муниципальных управленческих команд, которые могут грамотно использовать все имеющиеся возможности на благо муниципалитетов. Напомним, это одна из основных задач проводимой с 2023 года муниципальной реформы. Как заявляют инициаторы преобразований, в регионе выстраивается более четкая модель организации местного самоуправления, с муниципальных служащих на местах будет снимается значительная часть «бумажной работы», что дает возможность сотрудникам самой близкой к людям власти более тесно, предметно и адресно взаимодействовать с населением.

Александр Мельников