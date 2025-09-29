Политика

Председателем Собрания депутатов Псковского округа I созыва стала Валерия Фомина

Состоялась первая сессия Собрания депутатов Псковского муниципального округа I созыва. В ходе первой сессии депутаты выбрали председателя – им стала Валерия Фомина, и её заместителя - Андрея Матвеева. Об итогах сессии рассказала глава Псковского района Наталья Федорова в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Напомним, 12-14 сентября в состав муниципального парламента выбраны 20 депутатов (10 по одномандатным округам, 10 по партийным спискам), которые представляют четыре политические партии: «Единую Россию», «Родину», КПРФ и ЛДПР. В ходе сессии из рук руководителя Территориальной избирательной комиссии Псковского района Натальи Андриановой парламентарии получили удостоверения.

Также парламентарии утвердили положение о постоянных комиссиях Собрания: по молодежной политике, социальному развитию, экономической политике, нормотворческой деятельности и комиссию по бюджету, налогам и сборам. А также сделали свой выбор о вхождении в те или иные комиссии. В ближайшее время предстоит зарегистрировать фракции политических партий, которые будут работать в Собрании.

Приветствуя парламентариев, глава Псковского района Наталья Федорова отметила, что состав Собрания депутатов Псковского муниципального округа I созыва по сравнению с предыдущим составом обновился практически наполовину. Таким образом, в рядах представительного органа есть как опытные депутаты, например, Геннадий Моисеев, Виктор Гречин, Виктор Герасимов, так и избранные впервые – Владимир Балясов, Александр Николаев и многие другие. Молодые парламентарии (например, Сергей Недокус, Юрий Михайловский) будут работать плечом к плечу с представителями старшего поколения, такими, как Почетный гражданин Псковского района Николай Сидоров. По мнению главы района, это хорошее сочетание молодости и мудрости.

По профессиональному составу среди парламентариев есть представители реального сектора экономики, общественники, медики с большим стажем и опытом – Виктор Самсонов и Ольга Уткина, представители педагогического сообщества – Елена Иванова и Михаил Яников, представители культуры – Александр Иванов. Защитников Отечества в Собрании представляет ветеран СВО, кавалер ордена Мужества, участник программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко.

«Пожелала депутатскому корпусу продуктивной работ на благо жителей нашего района. За многолетнюю совместную работу сердечно поблагодарила Владимира Яникова и депутатов Собрания, чьи полномочия завершились», - заключила Наталья Федорова.

Напомним, главу Псковского района Наталью Федорову выбрали на должность секретаря Псковского районного местного отделения партии «Единая Россия». Прежний секретарь Владимир Яников сложил полномочия.