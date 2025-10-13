Политика

Игорь Сопов: Явка на выборы в Псковской области увеличилась на 4%

Явка на муниципальные выборы в Псковской области увеличилась на 4% по сравнению с аналогичными выборами 2021 года, заявил на совещании с региональными отделениями политических партий по итогам Единого дня голосования 2025 года председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Константин Красильников / ПЛН

«Явка на выборы в Псковской области увеличилась на 4% по сравнению с аналогичными выборами 2021 года, — отметил Игорь Сопов. — Несмотря на разговоры о том, что люди не идут голосовать, мы видим положительную динамику».

Он также подчеркнул, что в этом году в голосовании участвовал 81 регион, и привел данные в сравнении с другими областями: «Я специально сделал сравнение с Центральной избирательной комиссией. В этом году мы охватили порядка 97 домохозяйств и работали три дня. У нас есть ДЭГ, и избирательные комиссии информировали избирателей за три недели до выборов».

Смотрите также 700 человек обойдут псковских избирателей с целью информирования о выборах

«Это позволило нам достичь таких результатов. Мы видим, что работа по повышению активности избирателей приносит свои плоды», — добавил Игорь Сопов, отметив важность информирования граждан о выборах.

Напомним, итоговая явка на муниципальных выборах в Псковской области составила 36,61%.