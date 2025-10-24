Псковcкая обл.
Политика

«Дневной дозор»: Должны ли мэры областных столиц подчиняться губернаторам?

24.10.2025 17:15

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему включения мэров региональных столиц в состав правительств субъекта федерации. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

Главы сразу нескольких субъектов Российской Федерации решили включить мэров крупнейших городов в состав региональных правительств. По мнению губернаторов, это позволит повысить авторитет градоначальников в глазах номенклатуры, а также упростить взаимодействие чиновников друг с другом. Эксперты видят в новой тенденции еще один способ укрепления властной вертикали, который позволит полностью исключить даже намеки на хотя бы относительную самостоятельность глав муниципалитетов.

«Мэры получают возможность работать в составе исполнительной власти, что позволяет им лучше понимать процессы регионального масштаба и реализовывать поставленные губернатором задачи. В ряде случаев это также увеличивает политический вес новых мэров, пришедших к власти с подачи губернаторов», - считает политолог Ростислав Туровский. Какой-либо дополнительной ответственности на муниципалов возлагаться не будет, что делает их присутствие в правительстве «скорее формальным, но с прицелом на лояльность и следование в русле губернаторской политики», добавляет эксперт.

На прошлой неделе в программе «Дневной дозор» мы уже обсуждали вопрос о том, какие качества востребованы у кандидатов на пост руководителей муниципалитетов в текущей политической реальности, где, казалось бы, полностью выстроена властная вертикаль. И насколько плотно муниципальная власть должна быть в эту вертикаль встроена? Чьи интересы учитывать в первую очередь — руководителя региона или избирателей?

Сегодня же мы решили узнать у наших экспертов, должен ли глава города быть вписан в эту вертикаль на правах вице-губернатора по региональной столице и подчиняться напрямую губернатору, как своему непосредственному работодателю? Не приведет ли такая практика к полной утрате мэрами и главами муниципалитетов любой самостоятельности? Разбираемся вместе с нашими собеседниками в сегодняшнем выпуске программы «Дневной дозор».

История Псковской области помнит примеры противостояния между мэрами и губернаторами. Одним из самых ярких был конфликт между ныне экс-губернатором Евгением Михайловым и экс-мэрами Александром Прокофьевым и Михаилом Хороненым. Экс-губернатор Псковской области, участник этого противостояния, рассказал о причинах конфликтов. Несмотря на то, что прямое подчинение мэров губернаторам может исключить любые конфликтные ситуации, идея встраивания глав городов в единую вертикаль власти Евгению Михайлову не пришлась по душе. Он конкретизировал, почему не поддерживает такую инициативу.

«Конфликт был предопределен тем законодательством, которое действовало тогда. Сначала был конфликт с Прокофьевым, с Хороненым конфликта не было, только на выборах, когда он решил выставиться "вопреки нашим договоренностям" на мой пост, который я занял, тогда возник конфликт. Он был предвыборный. А по управлению особых конфликтов не было. Мэрия немножко вредила, но не сильно. Реальный конфликт был с Прокофьевым. Он был вызван именно конструкцией власти, которая была в 90-е годы. То есть мэров специально противопоставляли губернаторам для контроля, потому что они, в свою очередь, тогда избирались реально, и многие были в оппозиции Кремлю. Ни в какую вертикаль они тогда не входили. Потом, как говорится, обстоятельства изменились, стали строить вертикаль. Она, конечно, не очень вписывается в нашу Конституцию, потому что по Конституции местное самоуправление отделено от государства, и, соответственно, губернатор никак не может, если исходить из этого, управлять мэром. Мэр, по идее, должен избираться гражданами или депутатами, или еще как. Но это не подчиненные губернатора. Конечно, губернатору удобнее, если бы мэр был одним из подчиненных. Можно же перейти к следующему этапу, назначать мэров приказом губернатора? Это ещё проще. Но я думаю, это не самый лучший вариант. Определённая доля самостоятельности в любом случае должна быть. Конечно, создавать искусственно конфликты, как это делали в 90-е, тоже, наверное, не стоило бы. Поэтому я за промежуточный вариант. Без прямого подчинения, без вхождения в состав правительства. Если он просто приходит в правительство, участвует в заседаниях, это можно делать и просто так, без всякого вхождения. Просто такую практику восстановить и всё. Тем более сейчас мэров нет. Разделились же в основном должности. Есть человек, который представляет. Есть человек, который управляет. В общем, опять нагородили много ненужного, на мой взгляд».

Бывший мэр Пскова Александр Прокофьев рассказал о соперничестве с экс-губернатором Псковской области и поделился своим мнением о том, нужно ли встраивать градоначальников в единую вертикаль власти с прямым подчинением главе региона.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Нет, я считаю, что все-таки надо мэра избирать городом. Правление в Псковской области губернатора от ЛДПР — это было самое жуткое время в жизни города Пскова. Там обрезали городской бюджет, как только могли. Где можно было, там и ущипывали. Почему? Потому что мэр города в то время, которым был я, противился и не допустил приватизации предприятий, прямо, что называется, ставили нож у горла. Борьба была такая жуткая. Идею местного самоуправления губить нельзя. Однако интересы разнятся. Местное самоуправление никто по всему миру не отменял. Это правильная форма. Это ближе к людям. Этим надо заниматься».

Начальник управления муниципального развития правительства Псковской области Елена Тимашова считает весьма логичным и оправданным решение, которое позволит сделать, например, главу города еще и заместителем губернатора, тем более что действующее законодательство это позволяет.

«Федеральный закон, который вступил в силу, как раз уже сейчас определил статус главы муниципального образования как одновременно лица, замещающего муниципальную должность, и лица, замещающего государственную должность субъекта Российской Федерации. То есть сейчас 33-й федеральный закон уже определил глав муниципальных образований, перечень лиц, которые имеют отношение к органам государственной власти. Если мы говорим про наш государственный уровень и субъекты Российской Федерации, у нас такими лицами являются депутаты областного Собрания депутатов, заместители губернатора — это те лица, которые у нас замещают государственные должности субъекта Российской Федерации. Поэтому то, что сейчас произошло, в первую очередь вызвано именно изменениями 33-го федерального закона. Мне кажется, что это достаточно логично, потому что именно глав включить, не всех муниципальных служащих в эту систему единой публичной власти, а именно глав муниципальных образований — как определенное переходное связующее звено между местным самоуправлением, людьми, которые управляют территорией своего муниципалитета, и органами государственной власти, которые фактически формируют эту государственную политику в целом по региону. Поэтому мое мнение, что именно в такой концепции статус глав муниципальных образований, одновременно и областного, и муниципального уровней — вполне даже оправдан».

Депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко» Татьяна Пасман не считает, что инициатива подчинить градоначальников напрямую губернатору — хорошая идея. Также Татьяна Пасман напомнила о том, что закон об общих принципах организации местного самоуправления, который был принят только в марте текущего года, фиксирует местное самоуправление как самостоятельную форму организации граждан в целях осуществления народом своей власти. По ее мнению, решение сделать из мэров вице-губернаторов по областной столице сильно ограничит влияние горожан на градоначальников.

«Инициатива не только ослабляет местное самоуправление, потому что, как правильно было отмечено одним из политологов, местное самоуправление перестает быть самостоятельным, а является неким структурным элементом региональной системы управления, а не власти. На мой взгляд, эта инициатива разрешает саму вертикаль власти. Потому что если мы говорим, что власть — это всё-таки не просто система взаимоотношений подчинения и управления, а это взаимодействие с целью добиться большего успеха для общества, то, на мой взгляд, такого успеха не будет. Кроме того, мы говорим о том, что для решения сегодняшних задач очень важно, чтобы мэр слышал, что болит у общества, и реагировал именно на это. Именно поэтому партия «Яблоко» уже шесть раз предлагает внести в региональный парламент законопроект о прямых выборах мэров города Пскова и Великих Лук, чтобы эти люди держали всё время отчет перед своими избирателями. А если это будет отчет перед губернатором, сами понимаете, что граждане очень ограниченно смогут повлиять на то, как будет работать мэр. Он будет подотчетен губернатору. То есть получается, что включение мэров в структуру региональных правительств уничтожает сам принцип местного самоуправления, ставит их в еще большую зависимость от региональной власти. На мой взгляд, это плохая идея и для региональной ветви власти, потому что как только мэр становится элементом региональной власти, губернаторы должны будут очень серьезно вникать в детали, в жизнь муниципалитетов, в данном случае городов. И, соответственно, решать стратегические вопросы будет меньше возможности».

Депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди», заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Андрей Маковский поделился мнением о минусах и плюсах встраивания градоначальников в региональную систему органов государственной власти.

«Действительно, встраивание мэров в систему региональных органов государственной власти — неочевидный и неоднозначный момент. Но прежде всего давайте разберем плюсы и минусы. Начнем с плюсов. Будет понимание между местным уровнем и уровнем министров по поводу реализации национальных проектов и вообще больших крупных проектов. Второе — то, что будет понимание по реализации бюджета. Среди минусов: местное самоуправление должно быть отдельно, без выстраивания всяких вертикалей, если нужно такое взаимопонимание, вызывайте мэра на все совещания, он будет также встраиваться неформально. Поэтому у каждой инициативы есть и плюсы, и минусы».

Глава Пыталовского муниципального округа, руководитель Ассоциации МСУ Псковской области Вера Кондратьева не согласна с утверждением о том, что, подчиняясь напрямую губернаторам, руководители муниципалитетов будут менее ответственно относиться к решению проблем местных жителей и перестанут зависеть от мнения граждан. Она тоже назвала плюсы и минусы от того, что главы городов будут встроены в единую властную вертикаль. По ее мнению, положительных моментов в такой конструкции гораздо больше. Минусом Вера Кондратьева считает то, что на вице-губернаторов из глав муниципалитетов возрастет нагрузка.

«Они и так-то тесно сотрудничали друг с другом, а здесь, скорее всего, будет более оперативное взаимодействие между областным и муниципальным уровнями управления, ускорение решения проблемных вопросов — это плюс. Минусы — это дополнительное время, которое будет проводить руководитель муниципалитета на различных совещаниях, рабочих группах при правительстве. Режим работы изменится, график будет более уплотнённым. Такая работа станет определённым мостом между населением и губернатором. Я не считаю, что только мнение руководителя в приоритете. Проблемы, которые возникают на территории, всё равно будут снизу идти. Мнение населения, как мы уже говорили, будет доноситься через вице-мэра. Всё равно проблему-то решать нужно. От нее никуда не уйдешь. Она может только разрастись, если ее не решить. Я не считаю, что перевес будет в одну сторону».

По итогу сегодняшней программы мнения наших собеседников традиционно разделились. Одним нашим экспертам идея встроить градоначальников в единую вертикаль власти пришлась по душе, они считают такой подход весьма логичным и соответствующим духу муниципальной реформы. Большая часть наших экспертов с таким предложением о внесении изменений в структуру властной вертикали не согласна.

Конечно, прямое подчинение «столичных» мэров губернаторам для последних выглядит заманчивой идеей, и, кажется, в текущей российской политической реальности мы дрейфуем в направлении, когда этот опыт пилотных регионов будет распространяться и на другие субъекты Российской Федерации, включая и Псковскую область. Станет ли от этого лучше жителям — вопрос открытый, ведь, подчиняясь напрямую главе региона, областному центру в первую очередь будет зависеть от одобрения со стороны своего прямого начальства-работодателя, а проблемы горожан при такой прямой подчиненности могут отойти на второй план.

Александра Братчикова

Источник: Псковская Лента Новостей
Лента новостей
