Муниципальный вестник: KPI для новых глав

В Псковской области завершается процесс преобразования районов в муниципальные округа. Одним из заключительных этапов реформы стали сентябрьские выборы, по итогам которых в 11 новых округах сформированы Собрания депутатов. Теперь народным избранникам предстоит определиться с кандидатурами на должности глав муниципальных образований.

Муниципальная реформа показала свою эффективность, в этом убежден губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Работа органов местного самоуправления стала более качественной. По итогам преобразований у самого близкого к людям уровня власти стало значительно больше возможностей для развития территорий и привлечения дополнительных финансовых средств. Теперь специалисты на местах могут полностью сосредоточиться на работе с населением.

Призванных изменить к лучшему работу ОМСУ новшеств немало. Одно из важных - смена механизма избрания глав округов. Ранее главы районов избирались напрямую жителями муниципалитетов. Теперь кандидатуру руководителя округа выбирают депутаты по представлению губернатора. Таким образом муниципальная ветвь власти занимает свою ступеньку в строгой властной вертикали. Изменятся ли в связи с этим подходы к подбору кандидатур на пост главы муниципального округа? Какие главы муниципалитетов сегодня нужны? Какими качествами они должны быть наделены? По каким ключевым показателям, иначе говоря - KPI, их надо оценивать? Ответы на эти и многие другие актуальные вопросы Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» искали вместе с экспертами.

Начальник управления муниципального развития правительства Псковской области Елена Тимашова прежде всего отметила деловые и человеческие качества, которыми должен обладать человек, помимо обязательных требований, для того, чтобы его кандидатура могла быть выдвинута для утверждения в Собрание депутатов муниципального округа.

«Самое главное качество для главы - это стратегическое мышление, это умение грамотно планировать и выстраивать свою стратегию развития той территории, которой он управляет. Как сейчас очень модно говорить - когнитивная гибкость мышления, когда человек должен адаптироваться к условиям очень быстро, быстро переключаться находить нестандартное решение проблем, потому что у нас все-таки большая часть муниципалитетов является дотационными и, как говорится, с деньгами любой может управлять, а вот без денег это как раз умение находить нестандартное решение проблем. С учетом того, что главы у нас работают с жителями, местное самоуправление - это самый близкий к жителям уровень публичной власти, поэтому уважение к жителям, готовность выслушивать мнение жителей, решать их проблемы, где невозможно решить проблемы как психолог успокоить и каким-то образом его перенаправить в то русло, которое помогло бы человеку или получить близкое к тому, что он просит или каким-то образом вот поддержать человека».

Как заявляют эксперты, эффективность управления в округах-участниках двух первых этапов муниципальной реформы уже существенно выросла.

Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов считает, что сегодня у глав муниципальных округов намного больше обязанностей, чем было у их предшественников при Советском Союзе, когда руководители муниципалитетов отвечали за сбор урожая и надои молока. Поэтому, считает депутат, на пост главы района должны претендовать люди с высшим образованием, знанием законодательства, опытом работы по специальности не менее 5 лет и опытом управленческой деятельности не менее 3-х лет. Алексей Севастьянов рассказал об алгоритме работы конкурсной комиссии по подбору глав муниципалитетов, а также сообщил, что на его взгляд предыдущая модель выбора руководителей районов была малоэффективной, чего нельзя сказать о той, которая формируется сейчас. Он убежден, что новая модель станет хорошим фильтром, позволит отсеивать кандидатов выступающих с популистскими идеями и не имеющих достаточных компетенций.

«Прежде, чем депутаты муниципального округа будут избирать главу, они предоставят возможность поработать конкурсной комиссии. То есть на своем заседании депутаты утверждают порядок избрания главы, определяется конкурсная комиссия, куда входит половина представителей от депутатов представительного органа и половину представителей предлагает губернатор. Вот эта комиссия по утвержденному порядку, учитывая закон Псковской области, собирает документы, потом проводит собеседование, если с пакетом документов все в порядке, и выдвигает две кандидатуры на решение депутатам представительного органа. Депутаты тайным голосованием определяют, кто будет главой. Давайте не забывать, что депутатов, которые будут голосовать за кандидатуру главы, выбирали люди. Тем самым, делегировав своим депутатам полномочия избрания главы. С другой стороны, приведу пример, кандидат на должность главы муниципального образования хороший агитатор, хороший популист, симпатичный, взрослый, убедительный, но без перечисленных тех качеств, о которых я сказал ранее. И после избрания он не может выстроить работу в округе и на него никто не может повлиять, потому что он избранный. А депутаты скажут: "Извините, вы выбирали. Давайте теперь терпеть, когда это все закончится, выберем нового, следующего"».

Ключевых показателей эффективности работы глав муниципальных образований в регионе немало, начиная с качества автодорог и заканчивая степенью удовлетворённости населения деятельностью ОМСУ. Пожалуй, основной неформальный показатель - как меняется к лучшему жизнь людей. Ведь это главное, ради чего должны работать все ветви власти.

Опытный руководитель муниципалитета, глава Островского района Дмитрий Быстров согласен с тем, что руководители муниципальных округов должны обладать достаточным уровнем компетенции, по-возможности - опытом но, самое главное, - желанием работать.

Дмитрий Быстров убежден, что главы муниципалитетов трудятся в первую очередь для жителей, и смена механизма выбора руководителей округов этого не изменит.

Также, по его мнению, критерии выбора главы от смены механизма существенно не поменяются.

«Я считаю, что глава муниципалитета в любом случае работает для народа в первую очередь. Есть стратегические цели, задачи, есть повестка региональная, естественно, муниципалитеты, как часть территории региона, должны в нее вписываться.

Любой глава работает для людей - это однозначно и очевидно. Региональная повестка и, грубо говоря, цели, задачи и стратегии определяет, конечно, губернатор и областной центр.

Чтобы каждый муниципалитет вписывался в этот пазл и знал куда надо двигаться. Кандидаты на эту должность должны будут отвечать определенным требованиям. Депутатов избирает народ. Потом те же граждане придут и скажут: "Вы нам кого выбрали?!". В этой связи я думаю, что здесь никаких кардинальных изменений не случится в любом случае, поскольку те же народные избранники - это люди, которых избирало население».

Более молодой коллега Дмитрия Быстрова, не так давно занявший пост главы Локнянского муниципального округа Иван Белугин положительно оценивает новый механизм выбора глав муниципальных округов. На его взгляд, такой подход сможет обеспечить муниципалитеты более опытными управленцами, понимающими как работают те или иные механизмы и инструменты, например, по привлечению средств или различных программ - региональных и федеральных. Также Иван Белугин рассказал о конкурсной системе избрания глав муниципальных округов и о требованиях к конкурсантам.

«Конкурсная система избрания глав, на мой взгляд, объективна, потому что там есть определенные требования, и уже депутаты и, в принципе, жители, которые избрали этих депутатов, видят, что приходит человек с опытом, который понимает, что такое управленческая работа.

У нас есть шутка в муниципальном сообществе, что любой глава муниципального образования должен дружить с головой и с главой региона, тогда развитие муниципалитета будет идти.

Потому что прежде всего губернатор - главный на территории, а главы муниципальных образований - это его главные помощники в том, чтобы территория развивалась, и у людей была возможность пользоваться теми инструментами, которые есть для развития».

Глава Пыталовского муниципального округа, руководитель Ассоциации МСУ Псковской области Вера Кондратьева рассказала какие требования на этапе конкурсной процедуры предъявляются к кандидатам в главы районов. По ее мнению, глава муниципального округа должен обладать большим количеством знаний и навыков, например - знать нормативную базу, владеть азами управления. Как сообщила Вера Кондратьева, после конкурсного отбора кандидаты на пост глав районов переходят к следующему этапу - проверка депутатами окружного собрания.

«Люди, которые прошли муниципальную службу, работали в органах местного самоуправления, обладают большими компетенциями и возможностями занимать должность главы. Часть депутатского корпуса в новых окружных Собраниях работала в прежнем составе, они перешли из районных собраний. Часть депутатов - новые, и в этом случае, наверное, до новых депутатов нужно донести ту информацию и ту ответственность, которую они на себя принимают за избрание главы муниципалитета. Потому что вновь прибывшие и вошедшие в состав депутатского корпуса люди еще, возможно, не совсем понимают суть своего пребывания в Собрании депутатов. Это не только - посидеть на собраниях, пообщаться с коллегами. Но это - вникнуть во все нюансы деятельности данного муниципалитета по всем направлениям. Это и бюджет, и ЖКХ, и образование, и культура, и социальная помощь, и различные виды участия муниципалитетов в грантовой поддержке, и участие в региональных, федеральных конкурсах и проектах. Это всё в совокупности должно уместиться в голове депутата окружного собрания, для того, чтобы он имел представление, какую ношу на себя взваливает тот кандидат, который идет на должность главы муниципалитета».

Большинство опрошенных экспертов, в том числе - действующие руководители муниципалитетов, считают, что благодаря новым подходам к отбору муниципальных руководителей удастся отсечь популистов и привлечь к управлению муниципалитетами более опытных людей, которые будут подходить ко многим вопросам со знанием дела.

Напомним, масштабная муниципальная реформа, в ходе которой районы преобразуются в муниципальные округа, реализуется в Псковской области с 2023 года. По итогам преобразований деятельность органов местного самоуправления должна стать более эффективной, а территории получат дополнительные возможности для развития. Таким образом, в Псковской области создается эффективная модель управления в муниципальных округах, и формируются квалифицированные управленческие команды, деятельность которых направлена на развитие населенных пунктов и улучшение жизни местного населения. Одновременно ведется работа по повышению престижа муниципальной службы.

Александр Мельников

При подготовке публикации использованы материала программы «Дневной дозор», выходящей в эфире радио «ПЛН FM»