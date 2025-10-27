Политика

«Дневной дозор»: Допустимо ли употребление политиками обсценной лексики?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему употребления политиками обсценной лексики публично. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

На днях председатель Госдумы Вячеслав Володин, критикуя санкционную политику Запада, назвал лидеров Германии, Франции и экс-главу Белого дома «плесенью, которая будет гибнуть, когда лучи света нашей страны ее достигнут».

В это же время губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев публично, под видеокамеры, с матом уволил главу одного из муниципалитетов. После самарский губернатор, конечно, извинился перед жителями региона за грубую форму, в которой он заявил об увольнении главы Кинельского района области, но соответствующая видеозапись в интернет все же просочилась и собрала десятки миллионов просмотров.

Случаи, когда чиновники разных рангов позволяют себе использовать в публичных выступлениях обсценную, а то и ненормативную лексику, в российской практике не редкость. Бывали такие эпизоды и в нашем регионе, достаточно вспомнить кейс экс-главы Печорского района Дмитрия Сопотова, который оскорбил сотрудника полиции с использованием ненормативной лексики. К слову, реакция региональной власти на этот эпизод была незамедлительной, Дмитрий Сопотов досрочно покинул свой пост.

Высказывания спикера Госдумы и самарского губернатора вновь актуализировали общественную дискуссию. По мнению одних ее участников, такого рода лексика не может звучать из уст чиновников и депутатов любого уровня. Другие уверены, что без «крепкого словца» иногда на руководящих постах в России не обойтись.

Допустимо ли публичное применение политиками и чиновниками обсценной лексики и «крепкого словца»? Какой пример нецензурной бранью они подают обществу и подрастающему в нем поколению? Что об этом думают наши эксперты, узнаем в программе «Дневной дозор».

Психолог Сергей Калинин утверждает, что причин использования нецензурных выражений в публичной плоскости политиками может быть много. Но так или иначе, по мнению самого Сергея Калинина, публичное использование ненормативной лексики людьми, облеченными властью, недопустимо.

«Я предполагаю, что здесь речь идёт о недостаточном эмоциональном самоконтроле, когда это говорится, скажем так, в сердцах. На мой взгляд, для политика это скорее исключение, которое не свидетельствует о высоком профессионализме. Но здесь может быть и обратная сторона. Есть такое явление, как популизм, когда политик пытается быть более понятным, более близким к своим избирателям, тем людям, которые его поддерживают, к той публике, перед которой он демонстрирует свои возможности и свои полномочия, власть. Я не знаю, насколько это хорошо, когда у политика такая публика, которая понимает исключительно нецензурные выражения. С другой стороны, существует явление и в глобальном плане, то есть политики уходят от аристократического выдержанного культурного стиля коммуникации в очень упрощенный язык, в том числе в использовании упрощенной и бранной лексики. Не знаю, насколько это эффективно, насколько это находит отклик в сердцах людей, которые с этим сталкиваются. И лично мне это не нравится. Я считаю, что это не очень достойное поведение людей, облеченных властью. Но тем не менее тенденция такая существует».

Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов напомнил о красоте и многогранности русского языка, благодаря которому можно с легкостью заменить бранные слова на литературные, как это умело делают некоторые наши политики.

«В гараже, с друзьями это допускается. Понятно, в мужском окружении этого не избежать. Когда красиво и некрасиво, мы сейчас не об этом говорим. Конечно, это некрасиво. Богат наш русский язык, Володин (Вячеслав Володин, председатель Госдумы — ред.) подобрал красивые слова, грамотные слова. Возможно, губернатора Самарской области так сильно достал тот человек, что это не входит ни в какие рамки. Эмоциональный взрыв допускаю, но не могу сказать, что это нормально. В последнее время часто режут слух неправильно построенные выражения в адрес кого-то, особенно которые звучат из телевизора или радио. Они не только смущают, но и ухо режут. Если вы используете красивое выражение, это звучит гораздо симпатичнее, учитывая наш русский богатый язык, который может и поддеть человека, и обозначить его степень заблуждения либо неправильного восприятия ситуации. Конечно, хотелось бы взять для примера Владимира Владимировича Путина, Сергея Викторовича Лаврова — люди, которые говорят абсолютно нормально, не переходя на повышенные тона, но всем всё прекрасно становится понятно».

Коллега Алексея Севастьянова по парламенту, вице-спикер областного Собрания, член комитета по труду и социальной политике и руководитель фракции «Единой России» Армен Мнацаканян твердо уверен в том, что вне зависимости от происходящего нужно держать свои эмоции под контролем, чтобы бранными словами не подавать другим дурной пример. Также Армен Мнацаканян рассказал, почему не считает неприемлемым высказывание Вячеслава Володина.

«В моей жизни тоже были такие маленькие казусы. Я считаю, что высшее должностное лицо, какие бы ситуации ни произошли, не должен ругаться, особенно матом. Такие вопросы надо решать спокойно за дверями, один на один или без присутствия камер или посторонних лиц. Это моё мнение. То, что сказал наш председатель Государственной Думы, — это он выразился литературными словами и никого нигде не обидел. Я слушаю очень много, слушаю и читаю, как европейские лидеры говорят про нашу страну, что у нас и медведи гуляют, и мылом мы не моемся, поэтому я думаю, что здесь это нормальная практика, этого стесняться не надо. В своё время Никита Сергеевич Хрущёв (бывший глава правительства СССР - ред.) позволял себе снимать ботинок и стучать по трибуне. Это всё нормально. Однако, если мы говорим не про высокий уровень власти, а более низкий, то надо вести себя деликатно, нервы беречь, если ты избран высшим должностным лицом, веди себя так, чтобы люди брали пример».

Еще один депутат областного Собрания, первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко считает, что в современном обществе мат должен общественно порицаться, особенно если бранные слова исходят из уст представителей власти. Петр Алексеенко тоже помнит публичные эмоциональные выступления Никиты Хрущева, но в наше время считает подобные «выходки» неприемлемыми.

«Конечно, я против этого, как и каждый здравомыслящий человек. Мат в нашей жизни неприемлем. Даже были попытки в Псковской области ввести закон, чтобы не ругались матом, и наказывать за это, например, директора школы, если ученики ругаются. Конечно, неприятно, когда идешь по улице, а впереди ребята матерятся. Я считаю, что здесь не только школа играет роль, но и в семье должны "не выражаться". Если публичные политики так выражаются, и тем более это снимается на камеру, конечно, это не красит их. Не знаю, помогут ли запреты. У нас их много, но не все выполняются. Кто это будет контролировать? Должно быть общественное порицание тех, кто ругается матом, я имею в виду публичных политиков. Нужно просто не воспринимать их. Хрущев — это своеобразная личность. Он показывал себя, как простого русского парня. Он был родом из Украины. И то, что он снял ботинок и стучал по трибуне, может быть, иногда так и надо: "показать кузькину мать". Но это, конечно, редкое исключение».

Председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», также парламентарий Артур Гайдук не является сторонником употребления мата, он считает, что одним из важных показателей культуры человека является его речь.

«Человек должен оставаться человеком. Во всяком случае, кто считает себя интеллигентным человеком, именно таким и должен оставаться. Нормальное поведение включает в себя как раз то, что ты не будешь публично так себя вести. По моему опыту работы в городской Думе, в областном Собрании ни разу не слышал ни от кого из депутатов, чтобы они применяли такую лексику в публичных выступлениях».

Учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе псковской гимназии №29 Екатерина Торшина считает неприемлемым употребление нецензурной лексики представителями власти в публичной плоскости. По ее мнению, это показывает неподобающий пример подрастающему поколению.

«Действительно, недопустимо. Воспитательная работа школы и в целом учебный план выстроены так, что мы, наоборот, знакомим ребят и с великим могучим русским языком, и, соответственно, говорим о нормах употребления языка. А здесь, конечно, неприемлемы такие ситуации. Тем более, когда общественные лица так разговаривают».

По итогу сегодняшней программы мнения наших экспертов сошлись. Все наши собеседники считают, что употребление ненормативной лексики не только представителями власти, но и обычными гражданами - неприемлемо. По мнению многих респондентов, бранной лексикой мы учим наших детей тому, что считается запретным со школьной скамьи. Прозвучали сегодня и слова о том, что русский язык позволяет выражать любые свои мысли и эмоции в цензурной форме, к чему и надо стремиться. И ведь действительно, как говорил писатель, сценарист и педагог, журналист, военный корреспондент Константин Паустовский: «Нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине волшебный русский язык», а мы, используя нецензурную брань, всё его многообразие сводим до пары-тройки матерных слов.

Александра Братчикова