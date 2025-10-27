Политика

Артур Гайдук заявил об отсутствии «шоколада» после принятия муниципальной реформы

Результаты муниципальной реформы оказались не такими, как было обещано властями. Такое мнение высказал в ходе 48-й сессии Псковского областного Собрания депутатов лидер фракции «Яблоко» Артур Гайдук, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Совсем недавно, когда муниципальная реформа победно шествовала по районам нашей области, муниципальных депутатов и глав администраций на встречах и простых жителей активно убеждали, что после реформы все будет «в шоколаде». Администрация округа консолидирует вокруг себя бюджеты всех волостей, а на местах ТОСы получат деньги на все «хотелки», только гранты пиши. И вот реформа завершена. Депутаты избраны народом, а главы, в свою очередь, избраны депутатами. Настало время для «шоколада». И «шоколад» потек. На фоне хвалебных од о том, как все хорошо стало после муниципальной реформы, не очень «шоколадно» прозвучали слова начальника управления муниципального развития Елены Тимашовой о том, что главное для главы — это стратегическое мышление и умение грамотно планировать и выстраивать стратегию развития той территории, которой он управляет, то есть когнитивная гибкость мышления, когда человек должен адаптироваться быстро и находить нестандартные решения проблем. И он должен, как психолог, убедить всех и успокоить», - сказал Артур Гайдук.

Депутат, продолжая цитировать Елену Тимашову, сообщил, что большая часть муниципалитетов Псковской области - дотационные.

«У нас большая часть муниципалитетов являются дотационными, а без денег нужно уметь находить нестандартные решения. Слова абсолютно честные, я готов подписаться под каждым. Они подтверждают наличие многих проблем, которые мы высказывали во время проведения реформы. С другой стороны, после обещаний, если помните, когда-то один политик выдал фразу: «Денег нет, но вы держитесь». В нашем случае масштаб не тот, но очень напоминает», - заключил Артур Гайдук.