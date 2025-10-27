Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
где подают лучший завтрак
«Гельдт» «Счастливый столик»
О новый местах для туристов
Как устроить свидание мечты?
Господин Рейтингомер
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
ПЛН 25 лет
Завершается строительство «Надвратного дома»
вишневый сквер
Денис Иванов об округе №15
От яблока до яблони
развивающие секции для детей
Новогодний корпоратив
нацпроект меняет учреждения культуры
Что изменилось в псковских школах
 
 
 
ещё Политика 27.10.2025 17:381 Рейтингомер: «убитые» ФАПы, камбэк Машкарина и взятка в 12 млн 30.10.2025 11:480 Артур Гайдук заявил об отсутствии «шоколада» после принятия муниципальной реформы 30.10.2025 11:140 Суд запретил использовать ИИ в предвыборных плакатах 30.10.2025 11:090 Конституционный суд не принял жалобу на отказ в регистрации кандидата на выборах главы Гдовского района 29.10.2025 18:400 Олег Брячак облизбиркому: Вы утонете в жалобах на следующих выборах 29.10.2025 18:220 Игорь Сопов — Олегу Брячаку: Пугать нас заваливанием жалобами не надо
 
 
 
Самое популярное 23.10.2025 15:391 Криминального авторитета арестовали в Пскове 27.10.2025 17:381 Рейтингомер: «убитые» ФАПы, камбэк Машкарина и взятка в 12 млн 27.10.2025 10:490 На Северном обходе Пскова сбит лось 23.10.2025 11:070 Министерство образования Псковской области расторгло контракт с первым заместителем Гором Брутяном 27.10.2025 20:560 Игумен Роман скончался в Псково-Печерском монастыре
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Артур Гайдук заявил об отсутствии «шоколада» после принятия муниципальной реформы

30.10.2025 11:48|ПсковКомментариев: 0

Результаты муниципальной реформы оказались не такими, как было обещано властями. Такое мнение высказал в ходе 48-й сессии Псковского областного Собрания депутатов лидер фракции «Яблоко» Артур Гайдук, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Совсем недавно, когда муниципальная реформа победно шествовала по районам нашей области, муниципальных депутатов и глав администраций на встречах и простых жителей активно убеждали, что после реформы все будет «в шоколаде». Администрация округа консолидирует вокруг себя бюджеты всех волостей, а на местах ТОСы получат деньги на все «хотелки», только гранты пиши. И вот реформа завершена. Депутаты избраны народом, а главы, в свою очередь, избраны депутатами. Настало время для «шоколада». И «шоколад» потек. На фоне хвалебных од о том, как все хорошо стало после муниципальной реформы, не очень «шоколадно» прозвучали слова начальника управления муниципального развития Елены Тимашовой о том, что главное для главы — это стратегическое мышление и умение грамотно планировать и выстраивать стратегию развития той территории, которой он управляет, то есть когнитивная гибкость мышления, когда человек должен адаптироваться быстро и находить нестандартные решения проблем. И он должен, как психолог, убедить всех и успокоить», - сказал Артур Гайдук.

Депутат, продолжая цитировать Елену Тимашову, сообщил, что большая часть муниципалитетов Псковской области - дотационные.

«У нас большая часть муниципалитетов являются дотационными, а без денег нужно уметь находить нестандартные решения. Слова абсолютно честные, я готов подписаться под каждым. Они подтверждают наличие многих проблем, которые мы высказывали во время проведения реформы. С другой стороны, после обещаний, если помните, когда-то один политик выдал фразу: «Денег нет, но вы держитесь». В нашем случае масштаб не тот, но очень напоминает», - заключил Артур Гайдук. 

Пресс-портрет
Гайдук Артур Маркович Депутат Псковского областного Собрания, председатель псковского «Яблока»
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Доверяете ли вы судебной системе?
В опросе приняло участие 135 человек
30.10.2025, 13:200 Депутаты одобрили передачу звания «Край партизанской славы» от района к округу в Псковской области 30.10.2025, 13:170 Дополнительные места всё еще есть в детских кружках Пскова 30.10.2025, 13:170 Псковским работникам аппарата мирового судьи разрешили замещать должности, не связанные с госслужбой 30.10.2025, 13:080 Доплаты к пенсии и компенсацию за наем жилья будут получать главы муниципалитетов Псковской области
30.10.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Может ли туризм стать локомотивом экономики региона? 30.10.2025, 13:020 Мы стремимся охватить каждого — Дмитрий Яковлев о молодежной политике 30.10.2025, 12:560 Об уплате имущественных налогов расскажут в пресс-центре ПЛН 30.10.2025, 12:540 За три года в Псковской области по нацпроектам капитально отремонтировали 52 школы
30.10.2025, 12:460 В Пскове разыскивают бывшего заключенного из Саратова 30.10.2025, 12:440 Биологию и химию будут углублённо изучать в новой школе в псковских Борисовичах 30.10.2025, 12:380 Татьяна Лозницкая назвала приоритеты при капремонте школ на нацпроекту 30.10.2025, 12:290 Дом молодежи в Великих Луках планируют открыть в следующем году
30.10.2025, 12:250 Андрей Маковский возмутился выбором школьных предметов для обновления оборудования 30.10.2025, 12:190 Серьезная авария произошла утром 30 октября на трассе Р-23 «Псков» 30.10.2025, 12:150 Когда продолжат строить школу на улице Юности в Пскове, поинтересовался Олег Брячак 30.10.2025, 12:080 Сроки сдачи Кадетской школы в Великих Луках могут перенести 
30.10.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Уборка дорог Пскова – от лета к зиме 30.10.2025, 12:031 Олег Брячак бьет тревогу из-за кризиса в строительной отрасли 30.10.2025, 11:480 Артур Гайдук заявил об отсутствии «шоколада» после принятия муниципальной реформы 30.10.2025, 11:450 Новогодний спектакль «Снежная королева» готовит псковский театр кукол
30.10.2025, 11:420 «Три мудреца»: Может ли туризм стать локомотивом экономики региона?  30.10.2025, 11:410 Вернуть сферу ЖКХ под полный государственный контроль предложил Антон Минаков 30.10.2025, 11:350 Дмитрий Михайлов призвал пересмотреть подходы к поддержке отечественного производства 30.10.2025, 11:280 Бывший директор великолукской «управляйки» оштрафован за хищение денег
30.10.2025, 11:280 Андрей Маковский предложил провести парламентский час по электротарифам 30.10.2025, 11:140 Суд запретил использовать ИИ в предвыборных плакатах 30.10.2025, 11:120 Вечер живой музыки в ресторане GURAVI 30.10.2025, 11:090 Конституционный суд не принял жалобу на отказ в регистрации кандидата на выборах главы Гдовского района
30.10.2025, 11:000 Стартовала 48-я сессия Псковского областного Собрания депутатов 30.10.2025, 10:550 В псковском музее восстанавливают уникальный изразец XVI – начала XVII века 30.10.2025, 10:480 Детские пособия и пенсии в ноябре псковичи получат досрочно 30.10.2025, 10:450 День инженера-механика празднуют в России 30 октября
30.10.2025, 10:430 Итоги сезона дорожного ремонта подвели в Великих Луках 30.10.2025, 10:240 У лишенного прав великолучанина изъяли автомобиль за нетрезвую езду 30.10.2025, 10:100 Мужчина из Пскова предстанет перед судом за кражу велосипеда из подъезда 30.10.2025, 09:550 «Беседка»: Уборка дорог Пскова – от лета к зиме
30.10.2025, 09:450 Минпросвещения перечислило форматы участия в родительских собраниях 30.10.2025, 09:300 В России предложили штрафовать матерей за отсутствие отца в свидетельстве о рождении 30.10.2025, 09:292 Хэллоуин. Запрещать или осмыслить? 30.10.2025, 09:150 Только 10% псковичей верят в то, что в «черную пятницу» честно снижают цены - опрос
30.10.2025, 09:000 Грибники-разбойники: восемь лет тюрьмы грозит псковичу за кражу телефона и сумки в лесу в Крестах 30.10.2025, 08:580 Пять БПЛА уничтожили в Новгородской области за ночь 30.10.2025, 08:400 В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать мясные полуфабрикаты 30.10.2025, 08:200 Россия увеличит финансирование поддержки семей с детьми в 2026 году
30.10.2025, 08:000 Перевод на «удаленку» способствует росту зарплат на треть - аналитики 30.10.2025, 07:300 Тренера отмечают свой профессиональный праздник 30 октября 30.10.2025, 07:000 Жертв политических репрессий вспоминают 30 октября в России 29.10.2025, 22:000 Техника горевания помогает справится с душевной болью, рассказала психолог
29.10.2025, 21:400 Вечер памяти псковского поэта Геннадия Кононова пройдёт 30 октября 29.10.2025, 21:200 Мемориальную доску Серафиму Иванову открыли в деревне Похвальщина Псковского района 29.10.2025, 21:000 В Сретенской церкви Псково-Печерского монастыря реставраторы приступили к монтажу системы вентиляции 29.10.2025, 20:400 Псковичка победила в шоу «Полная посадка» на телеканале «Пятница»
29.10.2025, 20:200 Делегация Псковской области принимает участие в форуме «Малая Родина — Сила России» 29.10.2025, 20:000 В Палкинском районе завершили капитальный ремонт моста через реку Романовку 29.10.2025, 19:400 32-го бронзового космонавтика открыли в Калуге 29.10.2025, 19:210 ДТП произошло на пересечении улиц Инженерной и Алтаевой в Пскове
29.10.2025, 19:000 Ограничение скорости будет действовать на восьми участках трассы Р-23 «Псков» 30 октября 29.10.2025, 18:490 День в истории ПЛН. 29 октября 29.10.2025, 18:400 Олег Брячак облизбиркому: Вы утонете в жалобах на следующих выборах 29.10.2025, 18:400 Решение по ремонту дороги в районе Лисьих Горок в Пскове предложил Антон Мороз
29.10.2025, 18:340 «Экосреда»: Быть экологичным проще, чем кажется. ВИДЕО 29.10.2025, 18:330 Механизмы сокращения задолженности по взносам на капремонт проанализировали в Собрании 29.10.2025, 18:230 Псковские реставраторы выступили с докладами на конференции в Эрмитаже 29.10.2025, 18:220 Игорь Сопов — Олегу Брячаку: Пугать нас заваливанием жалобами не надо
29.10.2025, 18:200 Пропавшего в сентябре мужчину разыскивают в Псковском районе 29.10.2025, 18:140 17 дворов в Великих Луках преобразились в рамках программы благоустройства 29.10.2025, 18:090 «PRO-ПРАВО»: Лишение родительский прав. ВИДЕО 29.10.2025, 18:020 В Пскове арестовали 22-летнего мужчину по делу о хищении у пенсионера почти 14 млн рублей
29.10.2025, 17:540 Олег Беляев назначен руководителем управления городского хозяйства Пскова 29.10.2025, 17:510 Полуфиналистки конкурса красоты стали участницами программы «Легенды Пскова» 29.10.2025, 17:440 В Пскове отметили 73-летие вневедомственной охраны Росгвардии 29.10.2025, 17:430 Повышение взносов на капремонт одобрил комитет Собрания по АПК
29.10.2025, 17:400 Пути преодоления кадрового голода в ресторанном бизнесе обсудили в Пскове 29.10.2025, 17:350 Реплика Константина Калиниченко: Дебумагизация школы 29.10.2025, 17:340 Выставка «Добрые дела судебных приставов Псковской области» откроется 30 октября 29.10.2025, 17:310 Псковичам напомнили о необходимости заключения договора на техобслуживание газового оборудования
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru