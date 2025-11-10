Псковcкая обл.
Политика

Александр Котов: В числе избранных сегодня есть как опытные главы, так и новички

10.11.2025 17:53|ПсковКомментариев: 0

10 ноября в Новосокольническом, Куньинском, Гдовском и Великолукском муниципальных округах состоялись сессии местных представительных органов, на которых муниципальные депутаты избрали глав своих округов. За претендентов, прошедших конкурсный отбор на основании квалификационных требований, народные избранники голосовали тайно. Этим этапом в регионе завершается муниципальная реформа, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. 

В Гдовском муниципальном округе поддержку получила Вера Алексеева, ранее занимавшая должность заместителя главы муниципалитета. В Великолукском округе главой избран Алексей Кузьмин - кандидатуру бывшего главы района единогласно поддержали все 15 депутатов. Главой Куньинского округа также стал бывший руководитель муниципалитета – за Олега Лебедева проголосовали 14 из 15 депутатов. В Новосокольническом округе главой избран Виктор Новиков, который ранее был первым заместителем главы.

«Из числа тех, кого избрали, есть главы опытные, которые уже не один срок полномочий возглавляют муниципалитет. Есть и те, кто приходит впервые. В любом случае, это выбор депутатов и обязательства вновь избранных глав перед депутатами и населением за добросовестное и профессиональное исполнение своих обязанностей. И здесь очень важна командная работа. Главам предстоит совместно с губернатором, правительством региона, Псковским областным Собранием депутатов организовать работу чётко и слаженно, а также чутко реагировать на проблемы жителей», - приводит комментарий Александра Котова пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов. 

Добавим, что в этот же день в муниципалитетах состоялись торжественные церемонии вступления в должность избранных глав округов. Руководителей муниципальных образований по поручению Александра Котова поздравили региональные парламентарии: в Гдове законодательный орган представляли вице-спикер Александр Братчиков и депутат Владимир Кузь, в Кунье – вице-спикер Игорь Дитрих и депутат Олег Савельев, в Новосокольниках и Великих Луках – председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов. Депутаты вручили главам приветственный адрес с напутственными словами и подарок – икону-складень, изготовленную в иконописных мастерских Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Напомним, что в Псковской области с 2023 года проходил процесс перехода на одноуровневую систему организации местного самоуправления, как более эффективную модель управления территорией. На данный момент все 26 муниципалитетов региона, включая Псков и Великие Луки, преобразованы в округа.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич Председатель Псковского областного Собрания депутатов Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Козлов Андрей Григорьевич Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва Дитрих Игорь Иванович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Савельев Олег Дмитриевич ​​​​​​​Депутат Псковского областного Собрания депутатов Кузь Владимир Васильевич Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва
Псковская Лента Новостей
