Политика

Александр Котов: Завершается преобразование Псковского района в округ

Сегодня для Псковского округа торжественный, важный день – вступление в должность муниципальной главы, сказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на торжественном мероприятии по случаю вступления в должность главы Натальи Федоровой 11 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Уважаемая Наталья Анатольевна, уважаемые коллеги и друзья! Сегодня для Псковского округа торжественный, важный день – вступление в должность муниципальной главы. Завершается преобразование Псковского района в Псковский муниципальный округ. Депутаты в тайном голосовании назначили вас на должность главы Псковского района, в очередной раз доверили вам возглавлять самый большой муниципалитет нашего региона. Конечно, это для вас очень серьезная ответственность. Я думаю, что во многом повлияла ваша предыдущая работа в должности главы Псковского района, ваше ответственное отношение к делу, ваше умение организовать коллектив, который работает рядом с вами, ваше чуткое и внимательное отношение к людям», - отметил Александр Котов.

Спикер Собрания уверен, что Наталья Федорова станет настоящим лидером, за которым пойдут коллеги и жители Псковского округа.

«Я желаю, чтобы вам хватило сил, терпения на все это, чтобы вам хватило опыта, профессионализма. В полной мере можете рассчитывать на помощь», - заключил председатель регионального парламента.

Напомним, главу Псковского района Наталью Федорову избрали главой вновь образованного Псковского муниципального округа на сессии муниципальных депутатов 11 ноября. Все 18 присутствующих депутатов проголосовали за кандидатуру действующей главы.