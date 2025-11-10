Политика

Дмитрий Быстров вступил в должность главы Островского округа

Дмитрий Быстров вступил в должность главы Островского муниципального округа, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

Сегодня в ходе сессии Собрания депутатов Островского муниципального округа путем тайного голосования депутаты избрали Дмитрия Быстрова на пост руководителя муниципалитета со сроком полномочий на 5 лет. В ходе торжественной церемонии он принес присягу и получил удостоверение главы округа.

Первый заместитель министра финансов Псковской области Людмила Павлова зачитала поздравление главы региона Михаила Ведерникова.

«Благодарю Михаила Юрьевича за поддержку! Слова поздравлений от депутатского корпуса Псковского областного Собрания передал вице-спикер Александр Братчиков», - поделился Дмитрий Быстров.

На торжественной церемонии присутствовали депутат областного Собрания Андрей Михайлов, председатель Собрания депутатов Островского муниципального округа Александр Обризан и народные избранники, представители администрации округа, политических партий и общественных объединений, духовенство, командир Островского гарнизона и командиры воинских частей, правоохранители и представители бизнеса муниципалитета.

«Сердечное спасибо за поддержку и доверие – будем совместно трудиться на благо нашего округа и его жителей!» - заключил Дмитрий Быстров.

Смотрите также Дмитрия Быстрова избрали главой Островского округа

С 26 апреля по 27 мая 2016 года Дмитрий Быстров являлся исполняющим обязанности главы администрации Островского района. С 30 мая по 18 сентября 2017 года - глава администрации Островского района. 18 сентября того же года возглавил Островский район. Затем Дмитрий Быстров одержал победу на муниципальных выборах, которые прошли с 9 по 11 сентября. Его кандидатуру поддержали более 3,9 тысячи человек, или свыше 61% избирателей.

Напомним, в регионе с 2023 года реализуется масштабная муниципальная реформа, в ходе которой районы преобразуются в муниципальные округа. По итогам преобразований деятельность органов местного самоуправления должна стать более эффективной, а территории получат дополнительные возможности для развития.

Таким образом, в Псковской области создается эффективная модель управления в муниципальных округах и формируются квалифицированные управленческие команды, деятельность которых направлена на развитие населенных пунктов и улучшение жизни местного населения. Одновременно ведется работа по повышению престижа муниципальной службы.