Политика

Наталья Федорова: Работа главы — это не сидеть в кресле и раздавать указания

12.11.2025 14:20|ПсковКомментариев: 0

Черты грамотного управленца перечислила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Работа главы — это не сидеть в кресле и раздавать указания. Это личная большая работа, наряду с другими членами команды. Поэтому хозяйственные вопросы, формирование бюджета, внимание всем сферам деятельности — это то, что должно отличать грамотного управленца», - рассказала Наталья Федорова.

Глава поделилась, что ее отец тоже был управленцем, поэтому ей есть, с кого брать пример. 

Напомним, главу Псковского района Наталью Федорову избрали главой вновь образованного Псковского муниципального округа на сессии муниципальных депутатов 11 ноября. Все 18 присутствующих депутатов проголосовали за ее кандидатуру. 

Пресс-портрет
Федорова Наталья Анатольевна Глава Псковского муниципального округа.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
