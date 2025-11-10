Политика

Наталья Федорова: Работа главы — это не сидеть в кресле и раздавать указания

Черты грамотного управленца перечислила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Работа главы — это не сидеть в кресле и раздавать указания. Это личная большая работа, наряду с другими членами команды. Поэтому хозяйственные вопросы, формирование бюджета, внимание всем сферам деятельности — это то, что должно отличать грамотного управленца», - рассказала Наталья Федорова.

Глава поделилась, что ее отец тоже был управленцем, поэтому ей есть, с кого брать пример.

Напомним, главу Псковского района Наталью Федорову избрали главой вновь образованного Псковского муниципального округа на сессии муниципальных депутатов 11 ноября. Все 18 присутствующих депутатов проголосовали за ее кандидатуру.