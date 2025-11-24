Политика

Рейтингомер: бузина Михайлова, укрепление Машкарина и приговор Камалягину*. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска легендарного проекта Псковской Ленты Новостей «Рейтингомер», за которым чутко следят все публичные персоны.

Свое субъективное мнение здесь высказывает обозреватель ПЛН Господин Рейтингомер. Оценки выставляются по пятибалльной шкале: плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки. Погнали!

* В соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.

С текстовой версией выпуска можно ознакомиться ниже.