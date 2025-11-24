Политика

Рейтингомер: бузина Михайлова, укрепление Машкарина и приговор Камалягину*

Салют! Вас приветствует Господин Рейтингомер - автор обозрения активности псковских политиков, чиновников, журналистов и других публичных персон.

Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, минусы - поражения и ошибки.

-5 Денис Камалягин*

Минус пять получает бывший псковский журналист Денис Камалягин*, ранее внесенный Минюстом в реестр иностранных агентов и живущий за границей. В России суд заочно приговорил экс-редактора «Псковской губернии» к трем годам колонии за дискредитацию Вооруженных сил и уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Таким образом релокант фактически лишился и без того иллюзорной возможности приехать на Родину - даже просто для того, чтобы повидать родственников.

Смотрите также Журналиста Дениса Камалягина* в Пскове приговорили к тюремному сроку

-4 Дмитрий Михайлов

Минус четыре схлопотал руководитель фракции КПРФ в областном Собрании Дмитрий Михайлов. Отрицательную оценку присуждаем за нелепую публичную позицию псковских коммунистов по вопросу принятия областного бюджета. Вместо внятного обозначения своего мнения по проекту главного финансового документа нашей области прозвучал отсыл к федеральному уровню и… финансовой политике США в годы Первой мировой войны. В народе в таких случаях обычно вспоминают бузину и дядьку.

-3 Наталья Иванова

Тройка со знаком минус в дневнике главы Плюсского округа Натальи Ивановой. В масс-медиа и соцсетях обсуждают новость о том, что из-за отсутствия аптеки в поселке Ляды лекарства там пока будут продавать в местной «Пятерочке». По определению главы, «вопрос обеспечения населения села Ляды и близлежащих деревень встал остро, после закрытия частного аптечного пункта».

Смотрите также Аптеку в плюсском селе Ляды могут открыть в здании «Пятёрочки»

-2 Владимир Подвальный

Минус два ставим совладельцу Великолукского мясокомбината Владимиру Подвальному. Продукция этого предприятия в очередной раз подверглась критике со стороны Роскачества: выявлены несоответствия при микроскопическом анализе свежести. В последнее время сообщения о претензиях проверяющих к великолукскому мясокомбинату появляются с удручающей регулярностью и, увы, ничего не меняется.

Смотрите также Роскачество выявило несоответствия в фарше Великолукского мясокомбината

-1 Галина Овсова

Минус один ставим министру спорта региона Галине Овсовой. Псковская область упала на 11 мест в федеральном рейтинге субъектов РФ по приверженности здоровому образу жизни. Наш регион занял 57-е место, при том, что год назад был 46-м. Справедливости ради отметим, что рейтинг составляется на основе нескольких позиций. Поэтому минус мы могли бы поставить и другим чиновникам. Но исходим из того, что составители рейтинга в первую очередь оценивают долю жителей, занимающихся физкультурой и спортом.

Смотрите также Псковская область опустилась на 57 место среди регионов РФ по приверженности ЗОЖ

0 Сергей Самолетов

Нейтральную оценку 0 получает экс-сотрудник органов прокуратуры Псковской области Сергей Самолетов, в последнее время занимавший пост первого заместителя курского прокурора. Приказом Министерства юстиции России он назначен на должность начальника управления Минюста по Псковской области. На этом посту Сергей Самолетов сменил Николая Околеснова.

Смотрите также Сергея Самолетова назначили начальником управления Минюста РФ по Псковской области

+1 Александр Машкарин

Фото: Александр Машкарин / соцсети

Плюс один может занести в актив менеджер из госмедиахолдинга Псковской области Александр Машкарин. Он продолжает укреплять позиции, начальство поручает опытному пропагандисту писать статьи на самые важные темы и именно господину Машкарину, а не, например, директору медиахолдинга Ирине Федоровой, доверили возглавить псковскую делегацию на праздновании юбилея белорусского радио и модерировать дискуссию женского бизнес-форума в Пскове.

+2 Татьяна Пасман

Плюс два заслужила депутат Псковской гордумы от «Яблока» Татьяна Пасман. Положительную оценку ей ставим за новый пешеходный переход у Ольгинского моста в Пскове. Представительница оппозиционной партии выступила с предложением обустроить этот переход — и добилась-таки положительного решения вопроса.

+3 Анатолий Филимонов, Андрей Маковский

Строчкой на выше, на плюс три, оказались сразу двое. Это профессор Псковского государственного университета Анатолий Филимонов (ему присвоено звание заслуженного работника высшей школы Российской Федерации) и депутат Псковского областного Собрания, соведущий программы «ПЛН FM» «Сообразим на троих» Андрей Маковский. Он вошел в число победителей всероссийского конкурса «Знание. Лектор» и стал лауреатом премии «Дигория».

Смотрите также Профессору ПсковГУ Анатолию Филимонову присвоено звание заслуженного работника высшей школы РФ

+4 Татьяна Баринова

Плюс четыре заработала вице-губернатор, министр финансов Псковской области Татьяна Баринова. Во-первых, в Минфине России подписали приказ о списании части долговых обязательств области по бюджетным кредитам, что стало результатом работы финансового блока правительства региона. Во-вторых, областное Собрание депутатов поддержало в первом чтении представленный правительством проект бюджета, «против» не проголосовал никто.

Смотрите также Проект бюджета Псковской области на 2026 год приняли в первом чтении

Смотрите также Псковской области списали задолженность в размере почти 709 миллионов рублей

+5 Митрополит Матфей

Фото: Великолукская епархия

Максимально высокую оценку +5 ставим митрополиту Псковскому и Порховскому Матфею. Он был удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского II степени, принял участие во Всемирном русском народном соборе и сослужил патриарху Кириллу за литургией в храме Успения Пресвятой Богородицы в Москве. А в Псковской области владыка принимал в Псково-Печерском монастыре полпреда президента в СЗФО Игоря Руденю и губернатора Михаила Ведерникова.

Смотрите также Митрополит Матфей удостоен ордена Сергия Радонежского II степени

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!

* В соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.