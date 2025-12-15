Псковcкая обл.
Политика

Рейтингомер: безобразие на Советской, минус за решетку и новая уголовка в спорте

15.12.2025 18:02|ПсковКомментариев: 0

Салют! С вами Господин Рейтингомер -  автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон. 

 

Как и прежде, оценки в нашем рейтинге выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, минусы - поражения и ошибки. Всё сказанное здесь - субъективное мнение комментатора.

-5 Галина Овсова

Минус пять получает министр спорта Псковской области Галина Овсова. Причина в очередном громком скандале, который разразился в подведомственной ей сфере. По факту хищения имущества для создания «умной» спортивной площадки (фиджитал-центра) в Пскове возбуждено уголовное дело, параллельно начинается судебный процесс о взыскании с виновных почти 5 млн рублей, о чем сообщили в Арбитражном суде Псковской области. Наблюдая за расследованиями, уголовными делами, конфликтами и прочим негативом в сфере спорта, задаемся вопросом: что еще должно произойти, чтобы наконец последовали оргвыводы?!

-4 Денис Сачков

Минус четыре ставим главному врачу Псковской станции скорой помощи Денису Сачкову. Во-первых, наблюдаем в соцсетях множество жалоб на качество работы медиков. Во-вторых, псковскую станцию оштрафовали — как сообщают масс-медиа, еще год назад в скорую въехал лесовоз, пострадали несколько человек, но несмотря на то, что в аварии был виновен водитель грузовика, трудовая инспекция установила: сотрудники скорой не проходили обучение по охране труда - как итог, пятидесятитысячный штраф.

-3 Александр Грацкий

Минус три отправляем за решетку. Ранее осужденный на длительный срок экс-замглавы администрации Пскова Александр Грацкий вновь в центре внимания с негативным поводом. Мало того, что «дело Грацкого» в широком смысле продолжается и получает новые подробности, так еще новый Генпрокурор РФ Александр Гуцан в интервью федералам упомянул взятку Грацкому — массажное кресло. Это, по словам прокурора, один из самых необычных предметов, используемых российскими коррупционерами.

-2 Наталья Симонова

Двойку со знаком минус заносим в дневник начальника контрольного управления администрации Пскова Натальи Симоновой. Так оцениваем ситуацию с горой песка, которая мешала проезду на улице Советской, напротив Первой музыкальной школы. На это безобразие обратил внимание горожанин, приславший фото и текст в рубрику «Интерактив» (после чего проблему решили). Понятно, что виноваты тут в первую голову строители, но тысячу раз прав наш читатель, задавшийся в своем обращении вопросом: куда смотрит контрольное управление города?

-1 Арсений Чжан

Фото: Арсений Чжан

Минус один присуждаем одному из руководителей регионального отделения «Новых людей» Арсению Чжану. Уж год прошел, как федеральное партийное начальство прислало его в Псков с тем, чтобы этот молодой кадр вдохнул в реготделение новую жизнь, сделал повестку содержательной, а работу НЛ в области эффективной, заметной и яркой. Однако в итоге стало только хуже: муниципальные выборы провалены, Чжан и Ко незаметны, ничего интересного и актуального не генерируют.

+1 Дмитрий Яковлев

Плюс один заработал «главный по молодежной политике» в Псковской области Дмитрий Яковлев. Во-первых, он избавился от приставки врио в названии должности регионального министра. Во-вторых, вышел в финальную часть всероссийского конкурса и, не исключено, в ближайшие дни будет признан одним из лучших российских чиновников, занимающихся молодежью.

+2 Антон Минаков

Фото: Антон Минаков / Telegram

Плюс два может записать в свой актив депутат областного Собрания, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков. Во главе псковской делегации он съездил на большой предвыборный слет партии и защитил в Москве региональную стратегию работы регионального отделения на избирательную кампанию 2026 года.

+3 Наталья Мельникова

Фото: Наталья Мельникова / Telegram

Строчкой выше, на плюс три, расположилась сенатор от Псковской области Наталья Мельникова. В последнее время она заметно повысила степень активности в публичной плоскости. На днях выступила с трибуны Совета Федерации, участвовала в работе совещания по мерам поддержки молодых врачей, а также дала ряд грамотных комментариев по актуальным вопросам социально-экономической повестки.

+4 Сергей Николаев

Фото: ПсковГУ

Плюс четыре получает врио ректора Псковского госуниверситета Сергей Николаев. Так оцениваем организацию и проведение смены «Дружина Довмонта» в Печорах, на которую собралось более ста юных самбистов из многих регионов. В рамках этого уникального проекта организаторам при поддержке РПЦ, «Единой России», клуба «Отечество» и других структур удалось соединить спортивную, патриотическую, духовно-нравственную составляющие и трек по профессиональной ориентации подростков. В очередной раз отмечаем изменение тональности сообщений о ПсковГУ — на смену прежнему негативу приходят положительные инфоповоды.

+5 Дмитрий Месхиев

Максимально высокую положительную оценку в этот раз заслужил директор — художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев. Плюс пять ставим ему, во-первых, за яркий фестиваль для самых маленьких «Кроха-фест», в рамках которого были представлены 12 спектаклей от театров из 11 регионов страны. Во-вторых, отмечаем заботу руководителя дрампуша о зрителях: несмотря на аншлаги, Дмитрий Месхиев принципиально не поднимает цены на билеты, чтобы у всех была возможность ходить в театр.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!

Псковская Лента Новостей
