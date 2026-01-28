 
Политика

Спор по вопросу прекращения депутатских полномочий Брячака и Панченко разгорелся в Собрании

Вопросы о сложении полномочий депутатом Псковского областного Собрания от «Справедливой России» Олегом Брячаком и депутатом от КПРФ Владимиром Панченко рассмотрели на комитете по законодательству и местному самоуправлению 28 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«По депутату Брячаку: комиссия (по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами областного Собрания - ред.) отметила факт наличия счета в банке за пределами РФ. Как мы знаем, ФЗ не позволяет депутатам иметь счета в иностранных банках вне зависимости от наличия там денег. Сам факт наличия счета считается нарушением федерального законодательства, и предусмотрена одна мера воздействия. В ходе заседания комиссии решение не принято. Данный вопрос выносится на сессию, и по нему мы будем принимать решение путем голосования», - сказал председатель комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами областного Собрания, Юрий Сорокин.

Прокурор подтвердил: факт нарушения есть, мера воздействия — одна: прекращение полномочий.  

При этом важно отметить: прокуратура требовала, чтобы Собрание прекратило полномочия с формулировкой «в связи с утратой доверия». Правовое управление областного Собрания против такой формулы возражает, полагает, что она применима только к тем, кто находится на трудовом договоре или на государственной должности. А Олег Брячак является избранным депутатом, кроме того, он не занимает «постоянную оплачиваемую должность».

«Никаких формулировок с "утратой доверия" нет не потому, что депутаты особенные, а потому, что у них нет трудовых договоров. Никакой утраты доверия применительно к Собранию быть не может, потому что не Собранием депутат избирался. Наше постановление подготовлено правильно», - возразила заместитель руководителя аппарата – начальник правового управления областного Собрания депутатов Любовь Цибулькина.

«Наша позиция неизменна, так как есть федеральный закон», - ответил прокурор.

«Как же нам дальше жить если мы по-разному читаем законы? Депутатов избрали, они свою депутатскую деятельность выполняют. У нас нет писем от избирателей, чтобы убрать депутата Брячака, а мы как депутаты не имеем права это сделать. На мой взгляд, это четко прописано законодательством», - сказал депутат Псковского областного Собрания от «Единой России», председатель законодательного комитета Алексей Севастьянов.

В итоге комитет принял решение рекомендовать Собранию провести тайное голосование по вопросу досрочного прекращения полномочий депутата Олега Брячака. 

В спор депутаты Псковского областного Собрания вступили с прокуратурой и по поводу наличия иностранных счетов у депутата Владимира Панченко.

Прокуратура настаивала на том, что в Федеральной налоговой службе отсутствуют данные о закрытии счета Владимиром Панченко. Сам он опровергает данные о наличии такого счета. 

«Я закрыл счет в 2015 году. Ранее таких вопросов не возникало, ни в 2018 году, ни в 2021-м», - подчеркнул депутат от КПРФ. 

«Мы не утверждаем наличие счета, мы говорим о том, что в налоговой службе нет уведомления о закрытии счета», - возразил прокурор. Прийти к единому мнению по итогу спора не удалось. 

Напомним, полномочия Олега Брячака могут досрочно прекратить на сессии Собрания 29 января. Решение о проведении пленарного заседания принял Совет Собрания под председательством спикера Александра Котова.  

На сессии рассмотрят представление прокуратуры, поступившее в Собрание по результатам проверки сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами. По информации пресс-службы Собрания, комиссия по контролю за достоверностью этих сведений, возглавляемая вице-спикером Юрием Сорокиным, рекомендовала Собранию удовлетворить представление прокуратуры.

