Рейтингомер: соучастник Ильиной, черная полоса Овсовой и возвращение зампрокурора Борисенко

Категорически всех приветствую! Как всегда по понедельникам с вами Господин Рейтингомер — автор обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора.

-5 Сергей Куклев

Самую низкую отрицательную оценку минус пять получает бывший проректор по инновационному и цифровому развитию Псковского государственного университета Сергей Куклев. Его обвиняют в мошенничестве и поместили под домашний арест. По версии следствия, господин Куклев, являясь соучастником экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, совершил хищение бюджетных денежных средств на сумму более шести миллионов рублей.

-4 Валерий Зайцев

Согласно печальной традиции свое место в рейтинге занимает глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев. Очередная чиновничья неприятность в виде представления прокурора из-за проблем с отоплением тянет на -4. А вообще мы уже сбились со счета, сколько там в Печорском округе косяков и административных наказаний. Не устаем удивляться: куда смотрит «вертикаль» и может ли она повлиять на ситуацию, или же у печорского управленца есть некий особый статус и получена «индульгенция», избавляющая его от ответственности за многочисленные чиновничьи грехи?

-3 Вера Алексеева

Минус три ставим главе Гдовского округа Вере Алексеевой. Это муниципальное образование (наряду с Плюсским округом) стало одним из двух, отмеченных губернатором в негативном ключе из-за кризисной ситуации, возникшей в ходе отопительного сезона. На совещании в прокуратуре Михаил Ведерников заявил, что проблема не только в износе коммунальной инфраструктуры, но и в недостатках в организации управления на местах, качестве работы муниципальных команд, включенности глав и руководителей предприятий.

-2 Галина Овсова

Двойку со знаком минус схлопотала врио главы Минспорта Псковской области Галина Овсова. Так-то работа у министра хорошая, но как «Лыжня России» - хоть увольняйся, как тому пожарному из анекдота. Мало снега и оттепель — плохо, а есть снег и морозно — так тоже гонку не организовать. Сначала местом проведения «Лыжни» объявили Остров, но подстраховались: если не Остров, то Струги Красные. Потом сказали, не Остров и не Струги, а Мальская долина. Дальше снова переиграли — не то, не другое и не третье, а несколько новых площадок. Потом и это изменили — сказали, всем ехать в Великие Луки. Это было бы смешно, если бы не было так грустно и не свидетельствовало о бардаке в спортивном хозяйстве. Как следствие, сплошной негатив в соцсетях в адрес Овсовой, которой вдобавок ко всем прочим неприятностям еще и взломали страницу в соцсетях.

-1 Юрий Михайлов

Минус один уезжает директору «Псковпассажиравтотранса» Юрию Михайлову. Причина — в бесконечной истории вокруг небезопасной рекламы корейского ресторана на автобусе. С этой сагой госпредприятие второй год присутствует в информповестке, и, увы, не с позитивным поводом. Давным-давно антимонопольная служба установила факт нарушения закона при размещении рекламы, после чего госпредприятие оштрафовали. Потом оно попыталось оспорить штраф, но безрезультатно. Теперь в сериале новый эпизод: оплатив штраф, «Псковпассажиравтотранс» пытается взыскать убытки с рекламного агентства. Похоже, эта музыка будет вечной — запасаемся попкорном.

0 Виктор Борисенко

Нейтральную оценку ноль получает заместитель прокурора Псковской области Виктор Борисенко. На этом месте кто-то из читателей, возможно, решит нас поправить: мол, почему вы тут пропустили слово «бывший» — или забыли, что еще в сентябре 2023-го он ушел на пенсию?! Но — нет, ничего мы не забыли и не ошиблись: просто старший советник юстиции вернулся на пост зампрокурора. Бывает и так.

+1 Наталья Федорова

Плюс один заработала глава Псковского округа Наталья Федорова. Положительной оценкой отмечаем креативность муниципальных властей, их стремление сохранить историко-культурное наследие и узнаваемый бренд. Так как Псковский округ исторически и географически связан с рыболовным промыслом, его туристическим символом станет снеток — мелкая рыба, которая поставлялась к столу российских царей еще в Средние века. Сказано — сделано! Уже проведен конкурс «Снеток как туристический бренд Псковского района», работы победителей будут использованы при изготовлении сувениров.

+2 Игорь Сопов

Плюс два заслужил председатель областной Избирательной комиссии Игорь Сопов. Во-первых, на минувшей неделе он провел традиционную встречу с представителями партий, на которой был представлен цифровой сервис для упрощения процедуры открытия специальных избирательных счетов. Во-вторых, глава облизбиркома вновь проявил открытость в отношениях со СМИ и даже устроил оригинальный перформанс в рамках нового проекта радио ПЛН FM «Политкухня». В клуб политических гурманов он пришел в поварском фартуке. И при разговоре об избиркомовской кухне неоднократно остроумно и по делу использовал терминологию поваров.

+3 Виталий Шанов

Строчкой выше, на плюс три, расположился известный российский скульптор Виталий Шанов. Автор памятников Александру Невскому в Самолве, Ольге в псковском аэропорту, Бабушке в Печорах и других награжден медалью Княгини Ольги. Так отмечен его вклад в сохранение историко-культурного наследия Псковской области и развитие отечественного искусства. Напомним, в конце прошлого года Виталий Шанов получил премию правительства РФ за создание мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной».

+4 Александр Козловский

Плюс четыре ставим депутату Госдумы, секретарю регионального отделения «Единой России» Александру Козловскому за активную работу партии в Псковской области. Из проектов и событий минувшей недели особо отметим проведение в Псковском государственном университете Форума добровольцев — очередной пример сотрудничества «Единой России», Псковской епархии и других партнеров в области воспитания молодежи и укрепления нравственных ориентиров в обществе.

+5 Митрополит Матфей

Плюс пять по совокупности причин получает митрополит Псковский и Порховский Матфей. В Москве в Минобрнауки он обсудил вопросы развития системы высшего образования, а до этого в храме Христа Спасителя возглавил работу Форума паломнических служб России. Там же в Москве владыка провел большой круглый стол в рамках Рождественских чтений. А в Пскове встречал икону Пресвятой Богородицы «Феодоровская» и получил поздравления, в том числе от губернатора, с десятилетием архиерейской хиротонии.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!