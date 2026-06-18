ЦИК представил логотип сентябрьских выборов

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова презентовала логотип избирательной кампании по выборам в Госдуму.

Фото : ЦИК РФ

Напомним, президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Ранее глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

На заседании ЦИК Элла Памфилова представила логотип кампании по выборам, которые пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября 2026 года.