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Александр Котов объявил о старте выборов и призвал кандидатов соблюдать этику

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Депутаты Законодательного Собрания Псковской области завершили работу седьмого созыва, снизив уровень популизма и наладив конструктивное взаимодействие шести политических фракций, заявил председатель регионального парламента Александр Котов на заключительной сессии 18 июня. Он призвал кандидатов в депутаты восьмого созыва вести предстоящую избирательную кампанию без оскорблений.

Александр Котов подвел итоги работы парламента и подчеркнул профессионализм коллег. Он отметил, что депутаты досконально знают свою деятельность и добросовестно выполнили свои обязанности в рамках своих полномочий. Председатель Собрания обратил внимание на то, что в последние несколько лет парламент перестал рассматривать откровенно популистские законопроекты, поскольку депутаты осознают реальные финансовые возможности региона.

Спикер регионального парламента похвалил слаженную работу всех шести политических фракций. Он разъяснил, что несмотря на острые дискуссии и критику, депутаты всегда консолидируют усилия при необходимости. Александр Котов назвал текущий созыв лучшим с точки зрения поведения и корректности, выразив надежду, что депутаты следующего состава продолжат эти традиции.

Председатель Собрания объявил о старте избирательной кампании и адресовал кандидатам в депутаты восьмого созыва призыв соблюдать этику. «Я призываю вас проводить избирательную кампанию корректно, не оскорбляя друг друга. Вы должны вести политическую борьбу, не переходя на личности, ведь потом вы соберетесь в этом зале и сможете спокойно смотреть друг другу в глаза», — подчеркнул Александр Котов. 

Выборы депутатов восьмого созыва Заксобрания состоятся 20 сентября. Также будут выбирать депутатов Госдумы. 

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