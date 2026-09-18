Центр общественного наблюдения за ходом голосования на выборах приступил к работе в Пскове

Центр общественного наблюдения за ходом голосования на выборах приступил к выполнению своих задач в Доме профсоюзов на улице Советской, 15 в Пскове сегодня, 18 сентября. Посетить его в дни голосования, с 18 до 20 сентября, может любой желающий. С собой нужно иметь паспорт.
В Центре общественного наблюдения за ходом голосования на выборах любой желающий может в режиме реального времени на индивидуальных компьютерах или большом экране наблюдать за работой избирательных участков как в Псковской области, так и по всей России. Также в данном центре можно следить и за ходом дистанционного электронного голосования.
Центр общественного наблюдения за ходом голосования на выборах завершит свою работу 20 сентября. Для наблюдения за избирательными участками гражданам необходимо будет иметь с собой паспорт, его нужно будет предъявить для регистрации.
18-20 сентября жители региона выбирают депутатов Государственной Думы IX созыва и Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва. Также состоятся три муниципальные избирательные кампании: дополнительные выборы депутата Собрания депутатов первого созыва по одномандатному избирательному округу в Невельском, Новоржевском и в Псковском муниципальных округах.
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