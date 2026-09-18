Центр общественного наблюдения за ходом голосования на выборах приступил к работе в Пскове

Центр общественного наблюдения за ходом голосования на выборах приступил к выполнению своих задач в Доме профсоюзов на улице Советской, 15 в Пскове сегодня, 18 сентября. Посетить его в дни голосования, с 18 до 20 сентября, может любой желающий. С собой нужно иметь паспорт.

В Центре общественного наблюдения за ходом голосования на выборах любой желающий может в режиме реального времени на индивидуальных компьютерах или большом экране наблюдать за работой избирательных участков как в Псковской области, так и по всей России. Также в данном центре можно следить и за ходом дистанционного электронного голосования.

«При выявлении какого-либо нарушения гражданину необходимо сообщить об этом представителям центра наблюдения, которые, в свою очередь, оповестят об этом работников избирательного участка, где было замечено нарушение», — рассказал председатель Общественной палаты Псковской области, руководитель Центра общественного наблюдения за выборами на территории региона Александр Седунов.

Центр общественного наблюдения за ходом голосования на выборах завершит свою работу 20 сентября. Для наблюдения за избирательными участками гражданам необходимо будет иметь с собой паспорт, его нужно будет предъявить для регистрации.

18-20 сентября жители региона выбирают депутатов Государственной Думы IX созыва и Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва. Также состоятся три муниципальные избирательные кампании: дополнительные выборы депутата Собрания депутатов первого созыва по одномандатному избирательному округу в Невельском, Новоржевском и в Псковском муниципальных округах.