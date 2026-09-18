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Патруль из прошлого: как голосовали псковские реконструкторы

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Представители клуба реконструкторов «Псковская вольница» во главе с Олегом Яхонтовым посетили избирательный участок №29 на Ольгинской набережной, дом 13/2 в Пскове в первый день трехдневного голосования, 18 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Реконструкторы были в полном обмундировании защитников земли Псковской XIII-XIV веков. Олег Яхонтов посетил избирательный участок в доспехах «Довмонт», которые были найдены на раскопках в Пскове, а затем восстановлены и приведены в первозданный вид.

«Это самые лучшие доспехи того времени, который носили именитые псковские князья и бояре. Это очень дорогой доспех по тем временам. Мы не считаем себя ошапурками. Мы - элита псковского воинства XIV века, поэтому мы, нарядно одетые, решили посмотреть, как проходят выборы в XXI веке», - поделился руководитель клуба.

В древние времена выборы проходили на вече, где народ выбирал, «какого князя призвать, а какого выгнать, объявляли мир». И делали это совместно путем общего голосования.

По легенде, реконструкторы прибыли из прошлого, чтобы посмотреть, как изменились выборы и насколько честно они проходят.

«Мы пришли проверить, как проходят выборы, потому что 1510 году царь Василий снял вечевой колокол, и больше псковский народ сам ничего не выбирал. А сейчас, как мы видим, такая возможность появилась», - добавил один из реконструкторов.
 

Сами участники клуба уже проголосовали за «народную власть, настоящих народных депутатов, которые будут стоять за Псковскую землю так же, как и дружинники в XIV веке».

«Берегите землю русскую! Её будущее зависит от нас и от вас, от выбора, который вы сделаете!» - заключил один из реконструкторов.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области проходят 18-20 сентября.

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