Патруль из прошлого: как голосовали псковские реконструкторы

Представители клуба реконструкторов «Псковская вольница» во главе с Олегом Яхонтовым посетили избирательный участок №29 на Ольгинской набережной, дом 13/2 в Пскове в первый день трехдневного голосования, 18 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Реконструкторы были в полном обмундировании защитников земли Псковской XIII-XIV веков. Олег Яхонтов посетил избирательный участок в доспехах «Довмонт», которые были найдены на раскопках в Пскове, а затем восстановлены и приведены в первозданный вид.
В древние времена выборы проходили на вече, где народ выбирал, «какого князя призвать, а какого выгнать, объявляли мир». И делали это совместно путем общего голосования.
По легенде, реконструкторы прибыли из прошлого, чтобы посмотреть, как изменились выборы и насколько честно они проходят.
Сами участники клуба уже проголосовали за «народную власть, настоящих народных депутатов, которые будут стоять за Псковскую землю так же, как и дружинники в XIV веке».
«Берегите землю русскую! Её будущее зависит от нас и от вас, от выбора, который вы сделаете!» - заключил один из реконструкторов.
Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области проходят 18-20 сентября.