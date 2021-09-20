Политика

Александр Козловский победил на выборах в Госдуму по округу №148

Всего было зарегистрировано 518 056 избирателей.

Также сегодня, 21 сентября, подведены официальные итоги голосования на выборах в Госдуму по партийным спискам. Так «Единая Россия» получила в Псковской области 92 789 голосов, КПРФ - 49 846, ЛДПР - 20 010, партия «Новые люди» набрала 14 433 голоса, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 20 952, «Яблоко» - 11 015.

Олег Брячак (партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду») - 27 430, Дмитрий Михайлов (КПРФ) - 27 880, Артур Гайдук (партия «Яблоко») - 20 534, Михаил Иванов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») - 10 683, Андрей Маковский (партия «Новые люди») - 11 599, Антон Минаков (ЛДПР) - 11 618, Вячеслав Евдокименко («Коммунистическая партия Коммунисты России») - 14 385, Михаил Лебедик (партия «Родина») - 3 220, Игорь Романов («Партия Роста») - 3 699.

На выборах в Государственную Думу кандидат от партии «Единая Россия» Александр Козловский признан победителем по округу №148. Он набрал 88 032 голоса. Выборы признали состоявшимися, результаты — действительными.

Избирательная комиссия Псковской области утвердила результаты выборов, прошедших 17-19 сентября. Как сообщил председатель избирательной комиссии региона Игорь Сопов, теперь итоговые протоколы направят в Москву, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В опросе приняло участие 207 человек

В опросе приняло участие 207 человек

Мне все равно. Не интересуюсь политикой

Считаю, что выборы в России давно пора отменить

Нет. Те, кого я поддерживал, не победили. Точно нет. Не считаю выборы легитимными и конкурентными

Скорее да. Больше партий - хороших и разных!

Да, рад успеху моего кандидата и партии

Да, абсолютно. Люди проголосовали за достойных и выбрали стабильность

Удовлетворены ли вы результатами выборов?

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