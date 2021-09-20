Александр Козловский победил на выборах в Госдуму по округу №148

Избирательная комиссия Псковской области утвердила результаты выборов, прошедших 17-19 сентября. Как сообщил председатель избирательной комиссии региона Игорь Сопов, теперь итоговые протоколы направят в Москву, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
На выборах в Государственную Думу кандидат от партии «Единая Россия» Александр Козловский признан победителем по округу №148. Он набрал 88 032 голоса. Выборы признали состоявшимися, результаты — действительными.
Остальные кандидаты набрали следующее количество голосов:
Олег Брячак (партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду») - 27 430,
Дмитрий Михайлов (КПРФ) - 27 880,
Артур Гайдук (партия «Яблоко») - 20 534,
Михаил Иванов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») - 10 683,
Андрей Маковский (партия «Новые люди») - 11 599,
Антон Минаков (ЛДПР) - 11 618,
Вячеслав Евдокименко («Коммунистическая партия Коммунисты России») - 14 385,
Михаил Лебедик (партия «Родина») - 3 220,
Игорь Романов («Партия Роста») - 3 699.
Также сегодня, 21 сентября, подведены официальные итоги голосования на выборах в Госдуму по партийным спискам. Так «Единая Россия» получила в Псковской области 92 789 голосов, КПРФ - 49 846, ЛДПР - 20 010, партия «Новые люди» набрала 14 433 голоса, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 20 952, «Яблоко» - 11 015.
Всего было зарегистрировано 518 056 избирателей.