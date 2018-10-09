Общество

С начала года бензин в Псковской области стал дороже на 8,3%

С начала года в Псковской области автомобильный бензин подорожал на 8,3%, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Моторное топливо стало дороже на 8,6%.

Что касается других непродовольственных товаров, то табачные изделия подорожали на 8,2%, товары для садоводства - на 7,5%, топливо - на 6,3%, строительные материалы - на 4,9%, полотенца - на 4,6%, металлическая посуда и металлические предметы домашнего обихода, легковые автомобили - на 4,1%.

Наибольшее снижение цен отмечалось на перевязочные материалы – на 6,1%, спички – на 5,6%, обувь домашнюю – на 4,8%, персональные компьютеры – на 4,7%.