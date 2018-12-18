Общество

Работники: Во главе «Псковпассажиравтотранса» должен быть местный руководитель

Сотрудники ГППО «Псковпассажиравтотранс» уверены, что руководить предприятием должен местный человек, знакомый с историей и спецификой предприятия. Об этом в ходе митинга, в частности, заявил водитель автобуса Юрий Андрейкин.

Он обратился к губернатору Михаилу Ведерникову, отметив, что только глава региона может спасти предприятие. А один из способов - сменить директора «Псковпассажиравтотранса». «От имени профсоюзов мы можем купить билет на Superjet 100 (самолет – ред.) и отправить Николая Киянца в Москву, а директором могу стать я», - пошутил водитель автобуса.

Он уверен, что при своем, компетентном директоре предприятие будет успешно работать. «Президентом Венесуэлы был бывший водитель автобуса, а я настоящий водитель автобуса с 30-летним стажем мог стать хорошим директором», - заключил он.