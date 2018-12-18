Общество

Ульяна Михайлова: Мы не позволим раскроить «Псковпассажиравтотранс» на ООО и раздать маршруты частным компаниям

Мы не позволим раскроить ГППО «Псковпассажиравтотранс» на многочисленные ООО и раздать маршруты предприятия частным компаниям, заявила в субботу на митинге в поддержку «Псковпассажиравтотранса» председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова.

Она поблагодарила работников предприятия, членов их семей за единую позицию и заверила, что областной совет профсоюзов с ними солидарен.

«Мы готовы оказывать всемерную помощь по защите социально-трудовых прав работников. Мы знаем, что сегодня идет давление на трудовой коллектив с целью убрать неугодных руководству активистов. Руководство предприятия ведет деструктивную политику в отношении профсоюзной организации предприятия, выкидывает заявления работников об удержании с зарплаты профсоюзных взносов, препятствует оказанию социальной помощи работникам предприятия – членам профсоюза», - сказала Ульяна Михайлова.

Профсоюзы знают, что ежедневно работники получают завышенные, необоснованные нормы выработки. Уже несколько месяцев они не могут получить достойную премию за свой тяжелый труд. «Нам известно об угрозах со стороны работодателя перевести работников с 1 января на срочные трудовые договоры до 3 месяцев для основного состава работников. Мы ответственно заявляем, что это не пройдет. Такие действия являются незаконными, и мы найдем возможности достучаться до президента РФ», - подчеркнула Ульяна Михайлова.

Псковские профсоюзы требуют, чтобы федеральные власти оказали финансовую поддержку государственному предприятию, за то, что работники предприятия каждый день выполняют социальную функцию, не получая финансовых компенсаций от бюджетов соответствующего уровня. «Мы считаем, что на территории Псковской области перевозчик должен работать в государственно-правовой форме. Именно как государственное предприятие. В области бедное население, плотность его на территории региона низкая. Коммерческая деятельность данного предприятия невозможна априори. Мы будем настаивать на сохранении рабочих мест, на восстановлении действия коллективного договора. И ни в коем случае не уйдем в сторону и не позволим раскроить предприятие на многочисленные ООО и раздать маршруты предприятия частным компаниям», - заверила Ульяна Михайлова и призвала сотрудников предприятия бороться за себя. «Для нас с вами – это борьба за наши рабочие места, за наши семьи, за наших детей. Если мы сложим руки, никто нас не спасет. Результат нашей работы зависит от нас, от наших союзников, от того, насколько сильно мы сможем привлечь внимание федеральных властей к нашей проблеме», - заключила она.