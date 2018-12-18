Общество

Все комитеты областного Собрания одобрили возвращение к первому чтению бюджета-2019

Все комитеты Псковского областного Собрания депутатов 24 декабря рассмотрели проект бюджета Псковской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 года перед вторым чтением. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, последними главный финансовый документ региона рассмотрели члены комитета по экономике, АПК, экологии и природопользованию.

Парламентарии одобрили предложение администрации области вернуться к рассмотрению бюджета в первом чтении для того, чтобы изменить основные параметры. В связи с увеличением федерального финансирования доходная часть бюджета 2019 года увеличена на 4,6 млрд рублей. Общие доходы бюджета составляют 32 млрд 155 млн 495 тысяч рублей. Расходы - 32 млрд 789 млн 837 тысяч рублей. Цифры по дефициту остались прежними. Для изменения основных параметров бюджета парламентарии вернутся к рассмотрению бюджета в первом чтении.

Также комитет по экономике рекомендовал принять бюджет во втором втором чтении.