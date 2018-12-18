Общество

Псковский губернатор: проект бюджета на 2019 год максимально социально ориентирован

Проект бюджета на 2019 год максимально социально ориентирован. Почти 60% всех расходов будут направлены на социальную сферу. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе сессии Псковского областного Собрания 25 декабря заявил губернатор региона Михаил Ведерников.

С учетом последних поправок, доходы области в 2018 году составят 32,8 млрд рублей.

«На 2019 год мы располагаем данными о выделении сверх текущей суммы еще 1,1 млрд рублей. В итоге доходы на 2019 год составят порядка 32,3 млрд рублей. Это значительно выше, чем доходная часть бюджета, принятая в декабре прошлого года - 26,7 млрд рублей. Уверен, что к концу 2019 года итоговая сумма доходов будет выше текущего значения. Мы продолжаем работать над поиском дополнительной поддержки по всем направлениям финансовой помощи», - отметил он.

Также губернатор обратил внимание на несколько принципиальных отличий бюджета 2019 года от предыдущих лет.

«Наверное, одной из самых важных наших побед стала договоренность с правительством Российской Федерации об изменении минимального уровня софинансирования регионального бюджета при участии в федеральных программах. Мы добились введения льготного режима софинансирования в размере 1%, что в значительной степени расширяет наши возможности по участию в госпрограммах и привлечению новых средств в регион», - рассказал он.

Кроме того, достигнута договоренность с министерством экономического развития РФ о старте разработки отдельных программных инструментов по социально-экономическому развитию Псковской области.

Отдельно губернатор остановился на увеличении объема дорожного фонда. За счет изменения системы отчислений по акцизам на нефтепродукты, с 2019 года фонд значительно вырастет и прибавит до 1,6 млрд рублей.